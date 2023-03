I suggerimenti del giorno 9 marzo 2023 sono dedicati alle gare di andata degli ottavi di finale dell’Europa League

Giovedì 9 marzo si giocano le gare di andata degli ottavi di finale della Europa League e della Conference League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Roma – Real Sociedad 1 (ore 18.45)

Gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Per arrivare a questo punto della competizione la squadra di Mourinho ha dovuto affrontare gli spareggi, visto che si era classificata al secondo posto nel Gruppo C, alle spalle del Betis: ha eliminato il Salisburgo rimontando nella gara di ritorno (2-0) l’1-0 dell’andata in terra austriaca. In campionato, dopo il successo casalingo di misura nel big match contro la Juventus, é quarta, a pari merito con il Milan, con 47 punti, con un percorso di quattordici partite vinte, cinque pareggiate e sei perse, trentadue reti realizzate e ventuno incassate. La Real Sociedad aveva vinto il Girone E, per miglior differenza reti rispetto al Manchester City, raccogliendo ben quindici punti in sei partite. In Liga, invece, le cose non stanno andando al momento così bene: la squadra di San Sebastian ha vinto una sola volta nelle ultime sette sfide (contro l’Espanyol) e, dopo il pari casalingo a reti bianche contro il Cadice, é quarta con 44 punti, frutto di tredici vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, ventitré gol fatti e quarantaquattro subiti.

Juventus – Friburgo 1 (ore 18.45)

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Allegri era stata retrocessa dalla Champions League, essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietro Benfica e PSG ma allo spareggio ha avuto la meglio sul Nantes (1-1 a Torino, 0-3 al ritorno in terra francese). In campionato i bianconeri, dopo quattro successi di fila (contro Salernitana, Fiorentina, Spezia e Torino), hanno perso di misura il big match con la Roma. Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbero secondi a pari merito con l’Inter; invece occupano la settima posizione, a -7 dalla zona UEFA, con 35 punti, con un cammino di quindici partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse, quaranta gol fatti e venti subiti. Il Friburgo era arrivato primo nel Gruppo D con 14 punti, davanti a Nantes e Qarabag. In Bundesliga, dopo il pari esterno a reti bianche contro il Monchengladbach, é quinto con 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi, cinque sconfitte, trentacinque gol fatti e trentadue subiti.

Leverkusen – Ferencvaros 1 (ore 18.45)

Match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il Leverkusen é stato retrocesso dalla Champions League; in Bundesliga é reduce dalla vittoria casalinga per 4-1 contro l’Hertha Berlino ed é nono con 31 punti. Il Ferencvaros aveva vinto il Gruppo H é largamente in testa alla classifica del massimo campionato ungherese.

Shakhatar – Feyenoord 2 (ore 21)

Match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Lo Shakhtar ha superato il Rennes allo spareggio vincendo 2-1 all’andata e pareggiando 2-2 al ritorno dopo che era stato retrocesso dalla Champions Leage perché arrivato terzo nel Girone C alle spalle di Real Madrid e RB Lipsia. É in testa alla classifica del massimo campionato ucraino, a pari merito con il Dnipro-1, con 36 punti in quindici partite. Il Feyenoord era arrivato primo nel Girone F di Europa League per una miglier differenza reti rispetto a Midtjyllan, Lazio e Sturm Graz. É la capolista dell’Eredivisie, con tre lunghezze di vantaggio sull’Ajax e con punti, che sono frutto di sedici vittorie, sette pareggi e una sconfitta, cinquantaquattro gol fatti e ventidue subiti.

Siviglia – Fenerbache 1 (ore 21)

Incontro valevole per l’andata dello spareggio per l’accesso gli ottavi di finale di Europa League. Il Siviglia é retrocesso dalla Champions League: nel gruppo G essendo arrivata in terza posizione, dietro a Manchester City e Borussia Dortmund: in liga, dopo il pesante 6-1 contro l’Atletico Madrid, é quartultimo. Il Fenerbache era arrivato secondo nel Gruppo B; é secondo nel massimo campionato turco.

Fiorentina – Sivasspor 1 (ore 21)

Incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. La squadra di Italiano si era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva pari punteggio ma miglior differenza reti; poi, allo spareggio ha eliminato il Braga andando a vincere per 0-4 sul campo del Braga e battendolo per 3-2 al ritorno. In campionato i viola vengono da due successi di fila: al sonoro 0-3 rifilato al Verona ha, infatti, fatto seguito il 2-1 casalingo contro il Milan. Ora sono dodicesimi con 31 punti, frutto di otto vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, ventinove gol fatti e trentuno subiti. Il Sivasspor era arrivato primo nel Gruppo G, davanti agli albanesi del CFR Cluj ma é soltanto quattordicesimo con 24 punti in ventitré partite nel massimo campionato turco

