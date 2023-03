Shakhtar Donetsk – Feyenoord: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Shakhtar Donetsk – Feyenoord di Giovedì 9 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2022-2023

VARSAVIA – Giovedì 9 marzo, allo Stadio “Wojska Polskiego” di Varsavia, andrà in scena Shakhtar – Feyenoord, gara di andata degli ottavi di finale della Europa League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Lo Shakhtar ha superato il Rennes allo spareggio vincendo 2-1 all’andata e pareggiando 2-2 al ritorno dopo che era stato retrocesso dalla Champions Leage perché arrivato terzo nel Girone C alle spalle di Real Madrid e RB Lipsia. É in testa alla classifica del massimo campionato ucraino, a pari merito con il Dnipro-1, con 36 punti in quindici partite. Il Feyenoord era arrivato primo nel Girone F di Europa League per una miglior differenza reti rispetto a Midtjylland, Lazio e Sturm Graz. É la capolista dell’Eredivisie, con tre lunghezze di vantaggio sull’Ajax e con punti, che sono frutto di sedici vittorie, sette pareggi e una sconfitta, cinquantaquattro gol fatti e ventidue subiti. L’ultimo confronto risale al 1 novembre 2017 quando lo Shakhtar si impose per 3-1. Tutti slovacchi gli arbitri designati. A dirigere la gara sarà Ivan Kružliak, coadiuvato dagli assistenti connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor e dal quarto uomo Peter Kralović. Var e avar, rispettivamente, Christian Dingert e Harm Osmers: entrambi tedeschi. Ospiti dati favoriti, con segno “2” quotato mediamente 2.30.

Presentazione del match

QUI SHAKHTAR – Jovicevic dovrebbe affidarsi al modulo 4-1-4-1 con Trubintra i pali e con Mykhayl-ichenko, Matviyenko, Bondar, e Konoplia pronti a formare il blocco difensivo. Davanti a loro Stepanenko. A centrocampo Topalov, Sudakov, Bondarenko e Zubkov. Unica punta Traoré.

QUI FEYENOORD – Slot dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Wellenreuther in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Geertruida e Hanckoe e sulle fasce da Pedersen e Hartman. In mediana Wieffer e Kokçu. Sulla trequarti Jahanbakhsh, Dilrosun e Idrissi di supporto all’unica punta Gimenez.

Le probabili formazioni di Shakhtar – Feyenoord

SHAKHTAR (4-1-4-1): Trubin; Mykhayl-ichenko, Matviyenko, Bondar, Konoplia; Stepanenko; Topalov, Sudakov, Bondarenko, Zubkov; Traoré. Allenatore: Igor Jovicevic

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokçu; Jahanbakhsh, Dilrosun, Idrissi; Gimenez. Allenatore: Arne Slot

Dove vedere la partita in tv e streaming

