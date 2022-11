La partita Belgio – Canada di Martedì 22 novembre 2022 in diretta: cinica la nazionale di Martinez, sfrutta al meglio capitata nella prima frazione di gioco ma subisce in più occasione il gioco degli avversari, poco precisi sotto porta e con un rigore fallito sullo 0-0

AL RAYYAN – Mercoledì 23 novembre alle ore 20.00, all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, il Belgio di Roberto Martinez ospita il Canada di John Herdman nel match valido per la prima giornata del gruppo F della Coppa del Mondo di Qatar 2022.

Cronaca con commento e tabellino in tempo reale

RISULTATO finale: BELGIO - CANADA 1-0 SECONDO TEMPO 50' si chiude il match con il successo del Belgio per 1-0 sul Canada. Decide una rete nel finale di primo tempo di Batshuayi ma ai punti ha fatto meglio il Canada che tuttavia non ha saputo essere sufficientemente incisiva in avanti. 40' tentativo di testa di Vertonghen su punizione ben calibrata dalla sinistra di De Bruyne e palla di poco sopra la traversa! 38' giallo per Johnston, entrata a forbice da dietro quasi da rosso su Openda 36' giallo per Davies 36' in campo Millar e Osorio per Buchanan e Eustaquio 35' su cross dalla destra bella torsione di Larin in area, blocca in tuffo plastico Courtois 33' in campo Openda per Batshuayi 31' ottima chiusura di Alderweireld su Buchanan, Canada sempre intraprendente 29' in campo per Lareya Adekugbe 26' il Canada prova una reazione in questo secondo tempo ma c'è un pò troppa imprecisione al momento della conclusione 22' dall'altra parte bella giocata di De Bruyne per Batshuayi che a centro area si fa murare la conclusione da Lareya 21' tentativo a sorpresa di Lareya dal limite in posizione defilata ma palla di un paio di metri a lato 18' azione corale del Canada, cross arretrato per Buchanan ma dal limite dell'area spara alto il pallone 17' lascia il campo Hazard per Trossard 13' fuori Hoilett e dentro Larin. In campo anche Kone per Hutchinson 11' cartellino giallo a Onana, braccio troppo largo su Eustaquio 9' punizione di Eustaquio in area a cercare Vitoria ma palla troppo lunga che sfila sul fondo 8' secondo giallo della partita per Meunier 3' cross di Eustaquio per David che in area non inquadra lo specchio della porta calcio d'avvio battuto dal Belgio Carrasco e Tielemans per Meunier e Onana sono le due mosse per il Belgio PRIMO TEMPO 50' si chiude il primo tempo tra Belgio e Canada. Si va all'intervallo con il vantaggio del Belgio per 1-0. Il Canada fa la partita ma fallisce un rigore e diverse occasioni gol e viene punita alla prima occasione. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 49' angolo per il Canada che chiude in avanti questo primo tempo: batte Davies, palla sui piedi di Eustaquio al limite dell'area ma tentativo murato dalla difesa 47' bello spunto dalla destra con cross basso sul primo palo di Laryea ma Buchanan da due passi spara alto! 45' 5 minuti di recupero 44' BELGIO IN VANTAGGIO!!! BATSHUAYI!! Alla prima occasione passano i Diavoli Rossi! Lungo lancio dalle retrovie di Alderweireld con il giocatore che si infila centralmente e dopo un rimbalzo conclude in diagonale con il mancino, palla alla sinistra dell'incolpevole Borjan 42' lungo lancio per Castagne ma è un regalo palla agli avversari 41' Hutchinson commette fallo in attacco 38' contrasto in area su Laryea di Witsel, l'arbitr lascia giocare ma potrebbe intervenire il VAR. Ma questa volta non c'è nessun intervento 33' break del Belgio su azione di contropiede, conclusione a lato di Batshuayi 32' cross di Hoilett verso il secondo palo di David, palla alta 31' palla gol per David in area, difesa che disinnesca la conclusione favorendo l'intervento del portiere 30' bella conclusione sul primo palo di Johnston, ci mette i pugni Courtois! 29' buona diagonale in area di Castagne su Hoilett 27' tentativo di Hutchinson con il destro dal limite dell'area ostacolato da Witsel ma palla abbondantemente a lato 25' cambio di gioco per Castagne ma palla un pò troppo lunga per poterla rendere giocabile 23' controllo di Tielemans in area a liberare Batshuayi ma palla alta. Nell'occasione bello spunto di Hazard a dare il là alla manovra 19' bello strappo sulla trequarti di De Bruyne ma fallisce l'imbucata su Tielemans che lo avrebbe mandato in porta 17' intervento da dietro di Johnston, punizione per il Belgio che torna in possesso palla 15' palla lavorata da David per Hoilett ma diagonale in area fuori misura. Molto intraprendente la nazionale di Herdman in questo avvio 13' fermato in offside di Buchanan che in area aveva subito un fallo netto 12' tentativo di Laryea in area ma palla debole che si spegne a lato 10' Davies sul dischetto e conclusione PARATA!!! Conclusione bassa un pò centrale alla destra di Courtois bravi a deviarla e sul tap in Davies alza la mira! Si resta sullo 0-0 9' l'arbitro torna in campo e assegna il rigore e ammonisce Carrasco! 6' bello spunto di Laryea quindi cross basso di Buchanan deviato in angolo. Palla a centro area per Buchanan deviata dalla difesa quindi palla bloccata dal portiere ma c'è un richiamo del VAR! Potenziale calcio di rigore per un tocco di braccio in area di Carrasco 5' possesso palla per il Canada che riparte dal basso con il pressing del Belgio che non consente grandi margini per la manovra 3' fallo in attacco di Buchanan su Dendoncker, il giocatore viene redarguito solo verbalmente dall'arbitro 2' dall'altra parte tentativo del Canada con Eustaquio in area murato da Dendoncker 1' palla persa dal Canada da Vitoria sulla trequarti, prova ad approfittarne Batshuayi ma tentativo dal limite tra le braccia di Borjan partiti! Calcio d'avvio battuto dal Canada in maglia bianca, Belgio in quella rossa Belgio e Canada in campo, inni nazionali e pronti al partire! Il programma della giornata per i Mondiali 2022 si chiude con Belgio - Canada. Dalle ore 20 seguiremo assieme questo incontro valido come il primo della fase a gironi per queste due nazionali. TABELLINO BELGIO (3-4-3): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans (dal 1' st Onana), Ferreira Carrasco (dal 1' st Meunier); De Bruyne, Batshuayi (dal 33' st Openda), E. Hazard (dal 17' st Trossard). A disposizione: Mignolet, Casteels, Theate, Faes, Lukaku, Mertens, Meunier, T. Hazard, Trossard, Onana, Vanake, De Ketelaere, Openda, Doku, Debast. Allenatore: Martinez. CANADA (3-4-3): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Eustaquio (dal 36' st Osorio), Hoilett (dal 13' st Larin), Hutchinson (dal 13' st Kone), Laryea (dal 29' st Adekugbe); Buchanan (dal 36' st Millar), Davies, David. A disposizione: St. Clair, Pantemis, Adekugbe, Piette, Fraser, Cavallini, Ugbo, Kaye, Kone, Larin, Osorio, Millar, Wotherspoon, Cornelius, Waterman. Allenatore: Herdman. Rete: al 44' pt Batshuayi Ammonizioni: Carrasco, Meunier, Onana, Davies, Johnston Recupero: 5 minuti nel primo tempo e nella ripresa

Formazioni ufficiali di Belgio – Canada

BELGIO (3-4-3): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Ferreira Carrasco; De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard. A disposizione: Mignolet, Casteels, Theate, Faes, Lukaku, Mertens, Meunier, T. Hazard, Trossard, Onana, Vanake, De Ketelaere, Openda, Doku, Debast. Allenatore: Martinez.

CANADA (3-4-3): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Eustaquio, Hoilett, Hutchinson, Laryea; Buchanan, Davies, David. A disposizione: St. Clair, Pantemis, Adekugbe, Piette, Fraser, Cavallini, Ugbo, Kaye, Kone, Larin, Osorio, Millar, Wotherspoon, Cornelius, Waterman. Allenatore: Herdman.

I Convocati del Belgio

Portieri: Casteels, Courtois, Mignolet;

Difensori: Castagne, Debast, Theate, Meunier, Alderweireld, Faes, Dendoncker, Vertonghen;

Centrocampisti: Vanaken, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Onana, Tielemans, T. Hazard;

Attaccanti: De Ketelaere, Mertens, Lukaku, Batshuayi, Openda, E. Hazard, Doku, Trossard.

I convocati del Canada

Portieri: Pantemis, St. Clair, Borjan;

Difensori: Johnston, Vitoria, Davies, Miller, Waterman, Laryea, Adekugbe, Cornelius;

Centrocampisti: Fraser, Wotherspoon, Eustaquio, Piette, Hutchinson, Koné, Osorio, Kaye;

Attaccanti: Millar, Buchanan, Karin, Cavallini, Hoilett, Ugbo, David.

Dichiarazioni

Martinez: “Dopo l’Egitto abbiamo analizzato la partita. Ne abbiamo ricavato molte informazioni. Penso che abbiamo imparato tanto da quel match, così come nei successivi tre giorni di allenamento. Normalmente abbiamo qualche settimana per prepararci per un Mondiale, stavolta ci sono stati solo pochi giorni. Quindi questa partita ci ha insegnato qualcosa. Non è un caso che il Canada sia ai Mondiali. Questa generazione ha qualcosa di speciale e sono una vera squadra. Ha velocità, ama giocare negli spazi ed è competitiva. Inoltre non ha pressione. Giocare contro una squadra che non ha nulla da perdere è sempre difficile. L’abbiamo visto nel 2018 contro Panama all’inizio del torneo”.

Presentazione del match

Les Diables Rouges arrivano all’esordio mondiale dopo un girone delle qualificazioni dominato, concluso con cinque punti di vantaggio sul Galles secondo, ma anche dopo una Nations League molto deludente conclusa al secondo posto dietro all’Olanda e dopo un’ultima sfida di preparazione ai mondiali persa contro l’Egitto in casa. Nonostante gli ultimi risultati non convincenti, la nazionale belga rimane una squadra dalla quale ci si aspetta grandi cose dato che presenta in rosa moltissimi grandi campioni e mister Martinez vorrà fin da subito far vedere a forza della propria squadra. Per farlo e per iniziare con i tre punti, il CT si affiderà ai suoi giocatori di maggior qualità: Kevin De Bruyne, uomo immagine della squadra e uno dei migliori (se non il miglior) centrocampisti al mondo e pilastro del Manchester City, con il quale ha già realizzato quattro gol e ben nove assist in Premier League, ed Eden Hazard che, anche se sta affrontando un periodo della sua carriera con molti bassi, rimane un pezzo grosso del panorama mondiale e una certezza per i diavoli rossi.

I Canucks invece arrivano a questo mondiale dopo ben trentasei anni dall’ultima volta, ma dopo aver affrontato in modo spettacolare il girone di qualificazioni ai mondiali CONCACAF, concluso in prima posizione davanti a Messico e USA. Anche le due amichevoli di preparazione al mondiale hanno dato segnali positivi, con un pareggio e una vittoria, dati che confermano come la squadra canedese non voglia arrivare alla Coppa del Mondo già battuta, ma che voglia dare filo da torcere alle sue rivali e, in un girone sulla carta non troppo complicato, che voglia giocarsi le sue possibilità di passaggio alla fase finale. Per iniziare con il piede giusto e battere la squadra favorita alla vittoria del girone, il CT Herdman si affiderà a quei giocatori che hanno esperienza a grandi livelli: Alphonso Davies, il giocatore forse più forte e il simbolo a livello mondiale della squadra del Nord America, top player del Bayern Monaco e uno dei migliori terzini sinistri al mondo a soli 22 anni, e Jonathan David, fortissimo attaccante classe 2000 come il compagno di squadra che questa stagione ha già realizzato nove gol e tre assist in quindici partite con il Lille in Ligue 1.

QUI BELGIO – CT Martinez si affiderà al suo 3-4-3 per provare a vincere la prima partita del mondiale. In porta Courtois, difesa a tre composta da Theate, Alderweireld e Vertonghen, a centrocampo in mezzo Witsel e Tielemans, mentre sulle fasce agiranno Meunier e Ferreira Carrasco. In attacco il tridente sarà formato da De Bruyne, Batshuayi e Eden Hazard.

QUI CANADA – Mister Herdman si affiderà invece al 4-4-2 per provare a battere la favorita. In porta ci sarà Borjan, difesa a quattro con Johnston, Vitoria, Miller e Alphonso Davies, a centrocampo sugli esterni giocheranno Buchanan e Hoilett, mentre in mezzo ci saranno Fraser e Piette. La coppia d’attacco sarà invece formata da David e Millar.

Le probabili formazioni di Belgio – Canada

BELGIO (3-4-3): Courtois; Theate, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Ferreira Carrasco; De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard. Allenatore: Martinez.

CANADA (4-4-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, A. Davies; Buchanan, Fraser, Piette, Hoilett; David, Millar. Allenatore: Herdman.

