La partita Spagna – Costa Rica del 23 novembre 2022 in diretta: festival del gol e gara a senso unico, doppietta per Ferran Torres

DOHA – Mercoledì 23 novembre 2022, al Thumana Stadium di Doha, in Qatar, andrà in scena Spagna – Costa Rica, gara valida per la prima giornata del Girone E dei Mondiali del Qatar; calcio di inizio alle ore 17.

Cronaca con commento e tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: SPAGNA - COSTA RICA 7-0 SECONDO TEMPO Triplice fischio finale. Al-Thumama Stadium vince a valanga la Spagna che supera 7-0 il Costa Rica, doppietta di Ferran Torres e gol di Olmo, Asensio, Gavi, Soler ma anche Morata. 53' Ammonito Campbell 52' Ci prova dal limite dell'area Soler ma calcia male e non trova la porta. 50' Non si accontenta la Spagna che continua ad attaccare. 47' Ancora in gol la Spagna con Morata. Grandissimo uno-due tra Olmo e Morata con quest'ultimo che poi trova l'angolo vincente e fa 7-0. 45' Otto minuti di recupero. 45' Sesto gol della Spagna con Soler. Gran spunto sulla fascia destra di Neco Williams che la mette in mezzo, Navas respinge ma poi arriva Soler a infilare il pallone in rete. 43' Imbucata di Olmo a cercare Morata ma Navas riesce ad anticiparlo e a far sua la sfera. 40' Spagna che continua a spingere e ad attaccare. 36' Sostituzione Costa Rica: esce Oviedo ed entra Matarrita. 34' Si accende una mischia tra Watson e Gavi con l'arbitro che richiama entrambi. 32' Spagna che continua a dominare senza fermarsi. 30' Ancora in gol la Spagna con Gavi. Cross di Morata per l'esterno destro al volo di Gavi che prima sbatte sul palo e poi si insacca in rete. 27' Sostituzione Costa Rica: entra Aguilera ed esce Borges. 25' Ultimo cambio per la Spagna: entra Neco Williams al posto di Asensio. 24' Ammonito Calvo per un brutto fallo ai danni di Soler. 22' Prova a sfondare centralmente Gavi ma non passa. 19' Due cambi per la Spagna: escono Busquets e Jordi Alba al posto di Koke e Balde. 18' Occasione Spagna. Morata ci prova da posizione defilata ma calcia sul fondo. 16' Due cambi per il Costa Rica: entrano Bryan Ruiz e Zamora al posto di Bennette e Contreras 14' Partita che ha poco ormai da dire. 12' Doppio cambio Spagna: entrano Soler e Morata al posto di Ferran Torres e Pedri. 9' Segna ancora la Spagna con Torres. Erroraccio della difesa del Costa Rica, l'attaccante spagnolo ne aprofitta e supera Navas. 5' Continua a palleggiare senza sosta e senza problemi la Spagna. 3' Pericolosa la Spagna con Asensio che carica il sinistro ma spara alto. 1' Primo cambio nel Costa Rica: entra Watson al posto di Martinez. 1' Inizia la ripresa. Rientrano in campo le due squadre. PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo. All'intervallo la Spagna è in vantaggio per 3-0 sul Costa Rica, in gol Olmo, Asensio e Ferran Torres. 49' Occasione Spagna. Imbucata di Pedri per Asensio che cerca la porta ma viene murato in corner da Duarte. 48' Spagna che con il palleggio prova ad addormentare questo finale di tempo. 45' Cinque minuti di recupero. 43' Una partita di sacrificio del Costa Rica ma Spagna che sta dimostrando tutta la sua superiorità. 40' Giro palla della Spagna mai fino a sè stesso. 37' Bennette punta Azpilicueta ma poi non passa. Ci prova quantomeno il Costa Rica. 34' Scappa via sulla fascia sinistra Olmo che viene poi chiuso in corner ma era stato beccato in offside. 31' Ancora in gol la Spagna con un glaciale Ferran Torres che spiazza Keylor Navas e fa 3-0. 30' Steso in area Jordi Alba da Duarte e calcio di rigore per la Spagna. 29' Non riesce a superare il centrocampo la Costa Rica. 27' Palleggia con grande calma la Spagna che aspetta il momento giusto per far male. 23' Spagna padrona del campo e Costa Rica in grande sofferenza. 21' Raddoppia la Spagna con Asensio. Cross di Jordi Alba per la girata vincente di Asensio che infila il pallone in buca d'angolo. 19' Ci mette più intensità adesso la Costa Rica con la Spagna che però in contropiede rischia di far male. 16' Sulla fascia sinistra scappa il giovane Bennette che viene poi steso da Asensio. 14' In totale gestione del match la Spagna. 11' Spagna in vantaggio con Olmo. Gran palla di Gavi per il 21 spagnolo che controlla e davanti a Navas con uno scavetto supera il portiere avversario. 9' Occasione Spagna. Asensio riceve da Pedri, controlla e prende la mira calciando di un soffio a lato. 7' Iniziano il loro solito tiki taka le furie rosse. 5' Occasione Spagna. Gran lancio di Pedri per Olmo che cerca la diagonale al volo verso la porta mandando a lato di un soffio. 2' Spagna subito a fare la gara e tenere il pallino del gioco. 1' Inizia la partita. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Prima gli inni delle due Nazionali e poi ci sarà il fischio d'inizio della partita. Buon pomeriggio agli appassionati dei Mondiali, Calciomagazine vi farà vivere le emozioni di Spagna - Costa Rica, 3° gara in programma oggi. Ricordiamo che in mattinata è finita 0-0 tra Marocco e Croazia oltre al 2-1 del Giappone sulla Germania nello stesso Gruppo E. TABELLINO SPAGNA: Unai Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba (19' st Balde); Gavi, Busquets (19' st Koke), Pedri (12' st Soler); Asensio (25' st Neco Williams), Ferran Torres (12' st Morata), Olmo. A disposizione: Sanchez, Raya, Eric Garcia, Pau Torres, Llorente, Guillamon, Pino, Carvajal, Sarabia, Anssumane Fati. CT: Luis Henrique COSTA RICA: Navas; C. Martinez (1' st Watson), Duarte, Calvo, Oviedo (36' st Matarrita); Fuller, Borges (27' st Aguilera), Tejeda, Bennette (16' st Zamora); Contreras (16' st Ruiz), Campbell. A disposizione: Alvarado, Sequiera, Chacon, Vargas, Venegas, Torres, Salas, Lopez, Wilson, Hernandez. CT: Luis Fernando Suarez Reti: 11' pt Olmo, 21' pt Asensio, 31' pt rig Ferran Torres, 9' st Ferran Torres, 30' st Gavi, 45' st Soler, 47' st Morata Ammonizioni: 24' st Calvo, 53' st Campbell Recupero: cinque minuti nel primo tempo, otto minuti nel secondo tempo

Formazioni ufficiali di Spagna – Costa Rica

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, P. Gonzalez, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Rodri; Asensio, Ferran Torres, Olmo. A disposizione: Sanchez, Raya, Eric Garcia, Pau Torres, Llorente, Morata, Koke, Williams, Balde, Guillamon, Pino, Soler, Carvajal, Sarabia, Anssumane Fati. CT: Luis Henrique

COSTA RICA (4-4-2): Navas; C. Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Fuller, Borges, Tejeda, Bennette; Contreras, Campbell. A disposizione:Alvarado, Sequiera, Chacon, Vargas, Ruiz, Venegas, Torres, Salas, Waston, Aguilera, Lopez, Matarrita, Wilson, Hernandez, Zamora. CT: Keylor Navas

La presentazione del match

Le due squadre sono inserite in un raggruppamento del quale fanno parte anche Germania e Giappone. La Spagna di Luis Henrique é una squadra completa con tante valide alternative in ogni zona del campo e che é indubbiamente tra le candidate alla vittoria finale del torneo. É arrivata prima nel girone d qualificazione europeo con 19 punti, davanti alla Svezia, Grecia, Georgia e Kosovo, con un percorso di sei partite vinte, una pareggiata ed una persa. È una delle nazionali di calcio più titolate del mondo: detiene con la Germania il record di campionati europei vinti, con tre titoli in bacheca (1964, 2008, 2012) su quattro finali disputate (con il secondo posto del 1984) e ha vinto il campionato mondiale nel 2010. Occupa il sesto posto nella classifica mondiale FIFA. La Costa Rica di Keylor Navas sogna di raggiungere i quarti di finale, come già avvenne nel 2014 quando fu eliminata ai rigori dall’Olanda. La nazionale centramericana è stata l’ultima a conquistare la qualificazione: dopo il quarto posto nel girone CONCACAF, ha battuto la Nuova Zelanda nello spareggio interzona. Attualmente occupa il quarantanovesimo posto della graduatoria mondiale FIFA: L’ultimo confronto tra le due rappresentative risale all’11 novembre 2017 quando, in amichevole, finì 5-0 per gli iberici.

QUI SPAGNA – Luis Henrique dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Unai Simon in porta e una difesa a quattro formata dalla coppia centrale Pau Torres-Laporte e sulle fasce da Azpilicueta e Jordi Alba. A centrocampo Gavi, Busquets e Pedri. Attacco affidato ad Alvaro Morata, affiancato da Fernan Torres e Ansu Fati.

QUI COSTA RICA – Navas dovrebbe rispondere con un modulo 4-4-2 con Navas tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Duarte e Calvo e sulle fasce da Martinez e Oviedo. In mezzo al campo Borges e Tejeda mentre sulle corsie esterne agiranno Torres e Bennette. Davanti Contreras e Campbell.

Le probabili formazioni di Spagna – Costa Rica

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Ansu Fati. CT: Luis Henrique

COSTA RICA (4-4-2): Navas; C. Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Bennette; Contreras, Campbell. CT: Keylor Navas

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Due tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio PC.