Germania – Giappone: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

DOHA – Mercoledì 23 novembre 2022, al Khalifa International Stadium di Doha, in Qatar, andrà in scena Germania – Giappone, gara valida per la prima giornata del Girone E dei Mondiali del Qatar; calcio di inizio alle ore 14.

Le due squadre sono inserite in un raggruppamento del quale fanno parte anche Spagna e Costa Rica. La Germania, trionfatrice in Brasile nel 2014, deve riscattare la cocente delusione del Mondiale di Russia 2018 quando finì ultima in un gruppo di cui facevano parte squadre (Svezia, Messico e Corea del Sud), che erano tutte più deboli; senza contare che anche ai più recenti Europei venne eliminata agli ottavi di finale. La Nazionale di Flick si baa su un gruppo compatto di elementi del Bayern Monaco, arricchito da altri di esperienza quali Rudiger, Gundogan e Havertz. L’uomo di punta resta Sané del Bayern Monaco, che però nelle ultime ore é sato fermato da un infortunio, che lo costringerà a saltare le prime partite. La Nazionale tedesca si é aggiudicata per quattro volte la Coppa del Mondo e attualmente occupa l’undicesima posizione nella classifica mondiale FIFA. La formazione nipponica di Hajime Moriyasu, alla settima partecipazione di fila alla manifestazione iridata, forte di una roccaforte difensiva (450′ di imbattibilità all’attivo) ha come obiettivo quello di arrivare agli ottavi di finale: un traguardo, peraltro, mai raggiunto nella sua storia. Occupa attualmente la ventiquattresima posizione nella graduatoria mondale FIFA. L’ultimo confronto tra le due rappresentative risale al 30 maggio quando, in amichevole, finì 2-2.

Cronaca con commento e tabellino in tempo reale

La presentazione del match

QUI GERMANIA – Flick dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Neuer in porta e una difesa a quattro formata dalla coppia centrale Süle-Rüdiger e sulle fasce da Kehrer e Raum. In mediana Kimmich e Goretzka. Unica punta Havertz davanti ai trequartisti Hofmann, Musiala e Gnabry.

Le probabili formazioni di Germania – Giappone

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Hofmann, Musiala, Gnabry; Havertz.

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Shibasaki; Kubo, Kamada, Doan; Minamino.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Due tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio PC.