Bologna – Cagliari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Cagliari del 1° novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata di Serie A

BOLOGNA – Lunedì 1 novembre, alle ore 20.45, allo Stadio Dall’Ara, andrà in scena la sfida tutta rossoblù Bologna – Cagliari, posticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-0 contro il Napoli e in classifica ora sono undicesimi, a pari merito con l’Empoli, con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggio e 4 sconfitte con 15 gol fatti e 22 subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno perso in casa per 1-2 contro la Roma e sono ultimi in classifica, a quota 6 punti, con un percorso di 1 partita vinta, 3 pareggiate e 1 persa; 12 reti realizzate e 22 incassate. Sono 25 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 16 vittorie del Bologna contro le 6 del Cagliaru mentre i pareggi sono 6. L’ultima vittoria del Cagliari risale al 2010 quando alla guida dei rossoblù c’era Massimiliano Allegri: finì 0-1. Nell’ultimo incrocio, esattamente un anno fa, a imporsi in rimonta furono i felsinei con il risultato di 3-2. Previsti oltre 10mila spettatori.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 1 novembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Davide Massa, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto di Rovigo e Alessandro Cipressa di Lecce. Quarto ufficiale Gianpiero Miele di Nola, mentre gli addetti al Var saranno Massimiliano Irrati di Pistoia e Alessandro Costanzo di Orvieto.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Soumaoro e Soriano rientrano dalla squalifica e dovrebbero tornare titolari; possibile recupero di Arnautovic. Mihajlovic potrebb adottare un modulo 3-5-2, schierando Skorupski in porta e Soumaoro, Medel e Theate come blocco difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ De Silvestri, Dominguez, Schouten ed Hickey. Sulla trequarti Soriano, a supporto della coppia d’attacco formata da Barrow e Arnautovic-

QUI CAGLIARI – Out Cáceres, Céter, Dalbert, Nández e Walukiewicz; da valutare le condiioni di Strootman e Godin. Mazzarri dovrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-4-2 con Cragno in porta e difesa compostaal centro da Ceppitelli e Carboni e sulle fasce da Bellanova e Lykogiannis. In cabina di regia Strootman e Marin; sulle fasce Zappa e Grassi. Davanti Keita e Joao Pedro.

Le probabili formazioni di Bologna – Cagliari

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medal, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Zappa, Marin, Strootman, Grassi; Joao Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Bologna – Cagliari, valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Atalanta – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.