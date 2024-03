Bologna – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Inter di Sabato 9 marzo 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 28ma giornata di Serie A

BOLOGNA – Sabato 9 marzo 2024, allo Stadio “Renato Dall’Ara, andrà in scena Bologna – Inter, gara valida per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio alle ore 18.

Di fronte le due squadre più in forma del torneo, che daranno vita ad un inaspettato, almeno fino a qualche mese fa, big match. Parlando dei felsinei, non si possono più definire “sorpresa” o “rivelazione” ma di vera e propria certezza. Non si può dire che un posto in Europa per la prossima stagione sia un sogno o un’utopia perché ormai é una vera, concreta e fondata ambizione. Gli uomini di Thiago Motta, dopo aver espugnato il campo dell’Atalanta conseguendo il sesto successo di fila, sono, infatti, quarti con 51 punti, frutto di quattordici vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte, quarantuno gol fatti e ventiquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno collezionato punti. Ai nerazzurri sta andando ancora meglio. Quindici lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica, quando mancano undici giornate alla fine del campionato, significa aver messo una seria ipoteca sullo Scudetto e, in questo caso, anche sulla seconda Stella. La squadra di Simone Inzaghi, contro il Genoa, ha ottenuto il suo dodicesimo successo consecutivo ed é prima a quota 69. Il suo percorso racconta di ventitré partite vinte, tre pareggiate e una sola persa, sessantotto reti realizzate e soltanto tredici incassate (miglior attacco e difesa meno perforata del torneo).

Sarà la centocinquantacinquesima sfida tra le due compagini in Serie A: il bilancio è di settantaquattro vittorie nerazzurre, trentasei pareggi e quarantatré vittorie rossoblù. All’andata, lo scorso 7 ottobre, finì 2-2. Le due squadre si sono incontrate anche il 20 dicembre, ngli ottavi di finale di Coppa Italia: in quell’occasione ebbe la meglio il Bologna dopo i tempi supplementari.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: BOLOGNA - INTER Sabato 9 marzo 2024 dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Carboni e Giallatini e dal quarto ufficiale Rapuano. Al Var ci sarà Mazzoleni, assistito da Mariani. Il fischietto piemontese ha arbitrato dieci volte l’Inter con il bilancio di sette vittorie, un pareggio e due sconfitte. Sedici i precedenti con il Bologna, che con lui ha vinto otto volte, pareggiato tre e perso cinque.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Assenti per infortunio Karlsson e Soumaoro. Thiago Motta dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Beukema e Calafiori e ai lati da Posch e Kristiansen. In mediana Fabbian e Freuler. Sulla trequarti Orsolini, Ferguson e Saelemaekers, a sostegno dell’unica punta Zirkzee.

COME ARRIVA L’INTER – Indisponibili Cuadrado e Sensi. Inzaghi dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2, con Sommer tra i pali e una difesa a tre composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Asllani con Barella e Mkhitaryan mentre Dumfries e Dimarco dovrebbero agire sulle corsie esterne. Coppia di attacco formata da Lautaro e Thuram.

Le probabili formazioni di Bologna – Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: