BOLOGNA- Partita bellissima tra Bologna e Inter, dove i nerazzurri la spuntano solamente nel recupero del secondo tempo dal dischetto (fallo di Orsolini) con Lukaku che trasforma e sigla con la doppietta di oggi il suo 9° gol in 11 partite in serie A. Sconfitta immeritata per i padroni di casa che dall’uscita di Poli (il migliore del Bologna) al 72′ hanno fatto fatica a girare palla, merito anche dei cambi di Conte. Candreva da subentrato ha fatto molto bene, ma i migliori insieme al numero 9 nerazzurro sono stati Lazaro e Lautaro (che ha procurato il rigore decisivo).

Bologna – Inter 1-2, il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 15 Mbaye, 23 Danilo, 13 Bani, 11 Krejci; 16 Poli (dal 72′ Medel), 32 Svanberg; 7 Orsolini, 21 Soriano (dal 76′ Dzemaili), 10 Sansone (dal 84′ Santander); 24 Palacio. A disposizione: 1 Da Costa, 97 Sarr, 4 Denswil, 5 Medel, 6 Paz, 9 Santander, 17 Skov Olsen, 25 Corbo, 26 Juwara, 29 Cangiano, 30 Schouten, 31 Dzemaili. Allenatore: Miroslav Tanjga (in rappresentanza di Sinisa Mihajlovic).

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 19 Lazaro (dal 85′ Politano), 5 Gagliardini (dal 72′ Vecino), 77 Brozovic, 23 Barella, 34 Biraghi (dal 74′ Candreva); 10 Lautaro, 9 Lukaku. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 12 Sensi, 16 Politano, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 30 Esposito, 87 Candreva. Allenatore: Antonio Conte.

Reti: 59’Soriano (Bologna) 75′ Lukaku, 90+1′ Lukaku (R)(Inter).

Ammonizioni: Brozovic, Gagliardini, Skriniar, Vecino (Inter); Danilo, Bani, Medel (Bologna).

Recupero: 0min (1°T); 3min(+2min) (2°T).