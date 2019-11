Torino – Juventus, le formazioni ufficiali del match

Torino – Juventus, le formazioni ufficiali

TORINO – Tutto è pronto per l’inizio di Torino – Juventus, anticipo serale dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. I granata vogliono riscattare il 4-0 subito all’Olimpico contro la Lazio, i bianconeri confermarsi in testa alla classifica. Calcio di inizio previsto per le ore 20.45, match che seguiremo con la nostra webcronaca in tempo reale. Le formazioni ufficiali disponibili dalle 20, eccole di seguito.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ola Aina, Rincon, Meité, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, De Silvestri, Bremer, Rincon, Laxalt, Berenguer, Millico, Zaza. Allenatore: Mazzarri.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Danilo, Demiral, Kherira, Can, Ramsey, Douglas Costa, Higuain. Allenatore: Sarri

