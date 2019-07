Bologna, probabile stop di Mihahilovic per problemi di salute

Il tecnico serbo potrebbe essere costretto a lasciare la panchina rossoblu per sottoporsi a terapie. Oggi la conferenza stampa

BOLOGNA – Il mondo del calcio è in ansia per Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. Non sarebbe stata una semplice influenza a non consentirgli di guidare guidare i primi allenamenti della squadra nel ritiro di Castelrotto ma, purtroppo qualcosa di più grave.

Nella serata di ieri si è infatti diffusa la voce di problemi seri di salute che potrebbero costringere il tecnico serbo a fermarsi per sottoporsi a una terapia d’urto, resasi necessaria a seguito degli esami clinici cui è stato sottoposto negli ultimi giorni.

Oggi l’allenatore rossoblu interverrà in conferenza stampa per rendere note le sue reali e attuali condizioni di salute e, probabilmente, per annunciare il suo stop.

Cinquantuno anni, Mihailovic è arrivato a Bologna lo scorso 28 gennaio in sostituzione dell’esonerato Filippo Inzaghi, Nelle diciassette partite della sua gestione la squadra emiliana ha ottenuto 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte e conquistato la salvezza con un turno di anticipo.