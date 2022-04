La partita Bologna – Sampdoria dell’11 aprile 2022 in diretta: l’attaccante riporta il sorriso in casa rossoblù con le marcature al 15′ e 31′ della ripresa

BOLOGNA – Lunedì 11 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio “Dall’Ara”, si affronteranno Bologna e Sampdoria nel Monday Night della trentaduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I felsinei sono reduci dal pareggio esterno a reti bianche contro il Milan e sono dodicesimi, a pari merito con l’Empoli ma con una partita in meno, con 34 punti e con un cammino di nove vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte con trentadue gol fatti e quarantaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide ha pareggiato tre volte e perso due siglando una rete e subendone tre. I blucerchiati vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro la Roma, firmata Mkhytarian, e sono sedicesimi con 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e diciotto sconfitte e con trentanove reti realizzate e cinquantadue incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una partita vinte e quattro perse con quattro reti siglate e dieci incassate. Sono centootto i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quarantotto successi del Bologna, trentadue pareggi e trentatré affermazioni della Sampdoria. La gara di andata, lo scorso 7 novembre, finì 1-2 in favore della squadra di Mihajlovic, che stavolta, per motivi di salute, non potrà essere presente in panchina.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: BOLOGNA-SAMPDORIA 2-0 SECONDO TEMPO 45' 3' Finisce qui: il Bologna scavalca l'Udinese e si avvicina al Torino. Grazie per averci seguiti, alla prossima! 45' Ci saranno tre minuti di recupero. 43' Si va verso l'indiscussa vittoria del Bologna. 42' Tentativo di Sansone a centro area con il sinistro, ma il risultato è un nulla di fatto. 35' Escono Murru e Candreva, entrano Augello e Ronaldo Vieira. 33' Thorsby incoccia, mandando alto sopra la traversa. 31' Raddoppio del Bologna! Non entra in bene Yoshida e Arnautovic gestisce il pallone, stoppando e mettendo nell'angolo! Doppietta dell'austriaco! 29' Esce Medel, entra Bonifazi. 23' Subito al tiro Quagliarella, ma si spegne sul fondo. 22' Entra anche Quagliarella al posto di Rincon. Giampaolo cerca di agguantare l'1-1 giocandosi tutte le carte a sua disposizione. 15' Bologna in vantaggio con Arnautovic che, su cross di Hickey e successivo assist di Dijks, segna praticamente a porta vuota! Decimo gol stagionale per il giocatore austriaco! 14' Esce Ferrari, entra Yoshida. Via Barrow, dentro Sansone. Dominguez sostituisce Aebischer. 12' Cross di Dijks dalla sinistra ma Audero intercetta il pallone. 8' Arnautovic accusa qualche problema dopo aver ricevuto un colpo al fianco. 5' Anche dopo i primi cinque minuti della ripresa il punteggio è fisso sullo 0-0. 2' Occasionissima per Caputo che tira, ma Skorupski respinge! 1' Si riparte. E' uscito Svanberg, entra Soriano. PRIMO TEMPO 45' 3' Pairetto manda tutti negli spogliatoi. A più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci saranno tre minuti di recupero. 41' Si fa sotto Sensi dalla distanza con il destro, ribattuto. 38' Ammonito Svanberg. 35' Mancano dieci minuti alla fine del match. Bologna più convincente della Sampdoria in questa prima fase. 30' La mezz'ora ci "regala" ancora un pareggio a reti inviolate. 28' Occasione per Hickey che fa tutto bene, si libera della difesa avversaria e poi cerca il palo più lontano: sfera che termina sul fondo. 26' Dijks è ottimamente servito da Barrow, tiro deviato in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 21' Duro scontro tra Thorsby e Medel, con quest'ultimo che si fa male ma, nonostante ciò, rientra in campo. 18' I padroni di casa sfiorano il vantaggio con un destro di Barrow che finisce di poco fuori. 15' Arrivati al quarto d'ora, siamo sempre a reti bianche. 14' Bell'assist di Arnautovic per Svanberg, ma la retroguardia ospite non si fa trovare impreparata. 10' Conclusione di Arnautovic, parata da Audero. Siamo ormai al decimo minuto, punteggio invariato. 9' Ammonito Sabiri per un intervento a gambe unite su Medel. 8' Ci prova Sabiri dalla lunga distanza, ma il tiro è impreciso: out. 5' Dopo i primi cinque minuti di gioco il risultato è ancora fermo sullo 0-0. 4' Tra i blucerchiati, invece, è stato confermato l'organico che ha perso contro la Roma 1-0. 3' Tentativo di Candreva con un tiro-cross, ma il pallone si spegne sul fondo. 2' Tra i felsinei confermati gli undici che hanno pareggiato contro il Milan 0-0 a San Siro. 1' Iniziata la partita. Buona sera a tutti dallo stadio Dall'Ara, dove tra poco avrà inizio il posticipo di Serie A tra Bologna e Sampdoria. Lunedì 11 aprile dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaro, Medel (29' st Bonifazi), Theate; Hickey, Schouten, Svanberg (1' st Soriano), Aebischer (14' st Dominguez), Dijks; Barrow (14' st Sansone), Arnautovic. A disp.: Bardi, Binks, Kasius, Mbaye, Bonifazi, Viola, Dominguez, Sansone N., Soriano, Vignato, Orsolini, Santander. All. Mihajlovic SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari A. (14' st Yoshida), Colley, Murru (35' st Augello); Candreva (35' st Vieira), Rincon (22' st Quagliarella), Thorsby; Sabiri, Sensi; Caputo. A disp.: Falcone, Conti, Augello, Yoshida, Magnani, Ekdal, Trimboli, Askildsen, Vieira, Giovinco, Supryaga, Quagliarella. All. D'Aversa Arbitro: Luca Pairetto Reti: 15' e 31' st Arnautovic Ammoniti: Sabiri, Svanberg Recupero: 3' pt, 3' st

I convocati del Bologna

Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.

Difensori: Binks, Bonifazi, Dijks, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Falcinelli, Orsolini, Sansone.

I convocati della Sampdoria

Le dichiarazioni di Giampaolo alla vigilia

“In questo momento dobbiamo necessariamente pensare a noi stessi, dobbiamo scendere in campo pensando esclusivamente alla nostra partita: non possiamo giocare le partite degli altri, quindi pensarci sarebbe soltanto un dispendio inutile di energie Il Bologna? È un’ottima squadra ma penso che la Samp non gli sia inferiore. Ho sentito dire che con la Roma ci è mancata la garra, non sono d’accordo: la squadra ha fatto una prestazione giusta, restando sul pezzo dal primo al novantacinquesimo minuto. Se è mancato qualcosa è un pizzico di qualità, elemento fondamentale per vincere le partite insieme alla determinazione e a una buona condizione fisica e mentale. Mihajlovic é un combattente, di lui si è sempre detto questo ma poi nel momento più importante della sua vita lo ha dimostrato con i fatti: un esempio per tutti. L’ho conosciuto quando ci venne a trovare qui a Bogliasco durante la mia prima esperienza alla Samp e nei suoi confronti posso spendere solo parole positive: gli auguro una pronta guarigione e di tornare il prima possibile in panchina».

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Alassio di Imperia e Yoshikawa di Roma 1, diventato famoso per essere il primo arbitro italo-giapponese in Serie A. Il quarto uomo sarà Serra di Torino. In sala VAR Fabbri di Ravenna, con l’assistente VAR Pagliardini di Arezzo.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Indisponibili De Silvestri e Kingsley. Il Bologna potrebbe scendere la squadra in campo con un modulo 3-5-1, con Skorupski in porta e difesa a tre composta da Soumaoro, Medel e Theate. In cabina di regia Schouten con Svanberg e Aesbicher; sulle corsie esterne Hickey e Dijks; davanti Arnautovic e Barrow.

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrà fare a meno di Gabbiadini. Probabile modulo 4-3-2-1 con Audero tra i pali e con Bereszynski e Murru sulle fasce e con Colley e Yoshida al centro a comporre il blocco difensivo. In mezzo al campo Candreva, Rincone Thorsby. Sulla trequarti Sensi, di supporto alla coppia di attacco formata da Caputo e Sabiri.

Le probabili formazioni di Bologna – Sampdoria

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Aebischer, Dijks; Arnautovic, Barrow. Mihajlovic (in panchina Tanjga)

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Bologna – Sampdoria, valido per la trentaduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà inoltre visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) e, per gli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.