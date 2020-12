Cagliari – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Inter del 13 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’undicesima giornata di Serie A

CAGLIARI – Domenica 13 dicembre alle ore 12.30 si giocherà Cagliari – Inter, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Di Francesco che viene dal pareggio esterno di Verona ed in classifica occupa la decima posizione, al pari del Bologna, con 12 punti. Dall’altra parte ci sono i nerazzurri che sono reduci dal pari casalingo contro lo Shakhtar che ha estromesso la squadra di Conte dalle coppe europee. Cocente delusione per la squadra nerazzurra che in campionato, invece, viene dal successo casalingo contro il Bologna ed in classifica occupa il secondo posto con 21 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CAGLIARI-INTER IN DIRETTA Domenica 13 dicembre alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Zappae Lykogiannis sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Walukiewicz e Carboni. A centrocampo Rog e Marin in cabina di regia mentre davanti spazio a Nandez, Joao Pedro e Sottil alle spalle di Pavoletti.

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Gagliardini e Barella mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Darmian e Perisic. In attacco tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

Le probabili formazioni di Cagliari – Inter

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

STADIO: Sardegna Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Inter, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile assistervi in tv attraverso un modello smart di ultima generazione da cui scaricare l’applicazione. In alternativa, si potrà collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). App di DAZN disponibile anche tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, supporti in grado di rendere smart la propria tv. Gli abbonati all’offerta Sky-DAZN potranno guardare l’incontro sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Gli abbonati Sky potranno anche servirsi dell’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q. Cagliari – Inter disponibile anche in streaming su pc (collegandosi al sito ufficiale di DAZN) e su smartphone e tablet, attraverso l’app scaricabile su dispositivi iOS e Android.