Cagliari – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Napoli del 3 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quindicesima giornata di Serie A

CAGLIARI – Domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15 si giocherà Cagliari – Napoli, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Di Francesco che viene dalla sconfitta esterna contro la Roma ed in classifica occupa la quattordicesima posizione, in coabitazione con la Fiorentina, a quota 14 punti. Dall’altra parte troviamo la formazione di Gattuso che, prima della sosta, non è andata oltre il pareggio casalingo contro il Torino ed in classifica occupa il quinto posto con 25 punti ed una gara da recuperare contro la Juventus.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 3 gennaio 2021 alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Zappa e Lykogiannis sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Walukiewicz e Godin. A centrocampo Marin e Oliva in cabina di regia mentre davanti spazio a Nandez, Joao Pedroe Sottil alle spalle dell’unica punta Simeone.

QUI NAPOLI – I partenopei dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Ospina tra i pali, reparto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maksimovic e Manolas. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Zielinski e Fabian Ruiz mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Lozano, Petagna e Insigne.

Le probabili formazioni di Cagliari – Napoli

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Insigne, Petagna. Allenatore: Gattuso

STADIO: Sardegna Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Napoli, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 e 240 del satellite) e Sky Sport Calcio Sei (canale 256 del satellite). La gara della Sardegna Arena, inoltre, sarà visibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky e si scegliere uno dei pacchetti contenenti Cagliari – Napoli.