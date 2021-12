RISULTATO FINALE: CAGLIARI - TORINO 1-1

SECONDO TEMPO

49' è finita! Cagliari e Torino pareggiano 1-1, risultato che probabilmente non soddisfa nessuna squadra. Avvincente finale dopo che Joao Pedro con una sua perla a trovare il punto del pari ma il risulto non si schioda. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live

48' conclusione telefonata dal limite di Vojvoda, blocca Cragno che rinvia rapidamente

47' prova il forcing finale il Cagliari che ci fa poco con un pareggio oggi

44' 4 minuti di recupero

43' sventagliata di Joao Pedro per Nandez che entra in area disorienta Rodriguez ma sulla conclusione a giro da posizione defilata palla alta! Sul corner sponda aerea di Pavoletti per Nandez che prova in sforbiciata e palla a lato

42' si rivede Ansaldi che prende il posto di Aina; dall'altra parte Zappa prende il posto di Dalbert

41' scavino al limite di Praet per Baselli che anticipa il marcatore in area ma dopo un primo stop con il petto da due passi alza la mira!

40' entriamo nei minuti del match, sembra averne di più il Toro in questo finale

38' pochi istanti più tardi cross morbido dalla destra per Zaza che libero di testa in area si mangia un pò il gol

38' su cross di Baselli basso, Zaza anticipa Godin ma ciabatta un pò la conclusione a lato

37' colossale palla gol divorata da Praet! Verticalizzazione con il contagiri di Pjaca per l'inserimento in area del compagno che complice il contrasto di Carboni allarga troppo il rasoterra!

34' angolo per i sardi di Marin dalla sinistra, allontana la difesa sul primo palo

32' due cambi per il Cagliari con Godin per Ceppitelli e Pereiro per Grasso

30' verticalizzazione di prima per Pjaca su Lukic chiuso al limite dell'area da Caceres

27' bello sprint sulla trequarti destra di Zaza ma il suo cross basso in area viene intercettato da Carboni, salvataggio in angolo. Sugli sviluppi fermato in offside dall'attaccante granata

26' fallo in attacco di Zaza che si va a scusare con Caceres per l'intervento fuori tempo

24' cross di Ceppitelli per Joao Pedro e Pavoletti ma fuori misura, senza fretta al rinvio Milinkovic-Savic

21' fermato in offside Zaza su lungo lancio da centrocampo, sale bene la linea difensiva

20' in campo Rodriguez su Buongiorno

20' sulla punizione dalla desta allontanata dalla difesa ci prova al volo Caceres in area, palla alle stelle

18' lascia il campo Keita, al suo posto c'è Pavoletti

14' cartellino giallo per Caceres che ha dovuto interrompere una ripartenza del Toro

12' giallo per Zima, punito un intervento falloso su Joao Pedro

11' doppio cambio per Juric: dentro Zaza per Sanabria e Praet per Brekalo

10' angolo dalla sinistra, stacca bene Ceppitelli a centroarea e palla di poco sopra la traversa!

8' JOAO PEDRO!!! Spunto di Bellanova sul secondo palo, tocco con la schiena fortuito di un compagno e rovesciata spettacolare che vale l'1-1!

6' su cross di Caceres, colpo di testa ravvicinato di Joao Pedro e colpo di reni di Milinkovic-Savic a salvare la porta!

3' lancio in area per Keità che non riesce a fare la sponda su Joao Pedro per la buona copertura di Zima

2' giallo per Buongiorno

squadre in campo, si riparte con una novità: fuori Pobega per Baselli

PRIMO TEMPO

46' si chiude il primo tempo tra Cagliari e Torino, decide un'autorete di Carboni al 31'. Buona reazione della squadra di Mazzarri dopo il gol ma un pò troppo nervosismo ancora in campo. Molto vivace sul fronte offensivo Nandez, ben marcato e anche senza troppi complimenti Joao Pedro. Dall'altra parte prova pressocchè perfetta di Bremer e solito grande contributo in mezzo al campo di Pobega

45' sarà 1 il minuto di recupero

45' contropiede di Pobega in verticale per Sanabria che si fa chiudere ai 25 metri

43' intervento a gamba tesa di Lukic su Joao Pedro, nessun cartellino e proteste dell'attaccante che mostra il colpo preso all'arbitro

43' prova a stringere i tempi la squadra di Mazzarri a caccia del pari prima dell'intervallo

42' ci prova Nandez dal limite dell'area, palla che si alza sopra la traversa

41' dall'altra parte su cross di Bellanova, Bremer anticipa Keita di testa a prende una manata

40' contropiede di Pjaca che apre verso Lukic in area, sponda verso Sanabria intercettata. Sarebbe stato gol certo da quella posizione

37' bel taglio verso il secondo palo di Marin, non ci arriva Bellanova ingannato anche dal tentativo a vuoto di Vojvoda

36' verticalizzazione di Sanabria per Pjaca, anticipo di Dalbert. Si fa coraggio il Cagliari dopo la rete subita

33' prova a reagire il Cagliari, giallo a Lukic che al limite dell'area ha steso Keita Balde: batte la punizione a giro Marin ma centra la barriera

31' SANABRIA!!! VANTAGGIO DEL TORINO!!! Sul sinistro da fuori area di Pobega non trattiene Cragno e Sanabria la spinge da due passi in fondo al sacco con tocco del portiere e sfera a far carambola su Carboni

30' giallo a Pobega, punito un intervento su Nandez

28' traversone troppo morbido di Vojvoda per Sanabria, gioco facile per Cragno in uscita

26' dall'altra parte verticalizzazione per Pjaca che in area si vede deviare in fallo laterale il suo cross basso

25' cross basso di Nandez dal fondo ma troppo corto per Keita e può arrivarci in anticipo Milinkovic-Savic

22' punizione tesa di Marin verso il secondo palo dove interviene di testa Carboni ma mira errata

18' brutto colpo di Dalbert su Sanabria completamente in ritardo, giallo inevitabile: batte sulla trequarti Brekalo, palla a centroarea intercettata da Joao Pedro quindi fallo in attacco per il Torino. Gioco fermo, a terra Pjaca che ha ricevuto un colpo in testa in mischia con Nandez e staff medico in campo

16' conclusione in area di Pobega murata da Grassi e palla in corner: sugli sviluppi palla sul secondo palo per Bremer ma colpo di testa sopra la traversa

14' fallo di Nandez su Pobega, punizione sulla trequarti d'attacco per il Toro: palla in area con primo tentativo per Pobega su sponda aerea di Bremer quindi quello di Pjaca entrambi murati ma tutto fermo per offside

12' intervento falloso per Buongiorno che ha fermato una ripartenza, l'arbitro lo grazia dal cartellino

11' fermata in posizione di fuori gioco Sanabria

9' possesso palla del Toro, prova a salire la linea difensiva della squadra sarda

5' traversone dalla destra di Joao Pedro, un pò troppo lungo per Dalbert e palla in fallo laterale

3' break di Pobega sul Joao Pedro, punizione conquistata sulla trequarti d'attacco: sulla palla scodellata in area non ci arriva Bremer di testa

partiti! Calcio d'avvio battuto dal Cagliari in maglia rossoblù e Torino nella maglia a sfondo bianco

Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match!

Benvenuti alla diretta di Cagliari - Torino, dalle 20.45 seguiremo il match in diretta.

TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli (dal 32' st Godin), Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi (dal 32' st Pereiro), Marin, Dalbert (dal 42' st Zappa); Joao Pedro, Keita (dal 18' st Pavoletti). A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Lykogiannis, Deiola, Oliva, Céter. Allenatore: Walter Mazzarri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno (dal 20' st Rodriguez); Vojvoda, Lukic, Pobega (dal 1' st Baselli), Aina (dal 42' st Ansaldi); Brekalo (dall'1' st Praet), Pjaca; Sanabria (dall'11' st Zaza). A disposizione. Berisha, Gemello, Izzo, Rincon, Warming. Allenatore: Ivan Juric

Reti: al 31' pt Carboni (autorete), all'8' st Joao Pedro

Ammonizioni: Dalbert, Pobega, Lukic, Buongiorno, Zima, Caceres

Recupero: 1' nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa