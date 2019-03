Calcio a 5, Final Eight 2019: calendario e novità

É stato presentato a Bologna il principale evento futsal 2019 in Italia. Si gioca dal 20 al 24 marzo in sei città dell’Emilia-Romagna

BOLOGNA – Un torneo itinerante. Le semifinali e la finale maschile in diretta su Sky Sport Serie A. L’incasso della biglietteria del PalaCattani di Faenza devoluto in beneficenza. E ancora, il nuovo parquet di colore blu del PalaCattani prodotto da Adisportfloor, il “fun village” per i giovani in occasione 60 anni della LND, il progetto “Io tifo positivo” per le scuole primarie. Ci sono tutti gli ingredienti per una Final Eight di Coppa Italia 2019 indimenticabile e oggi l’evento clou della stagione del futsal italiano – che si giocherà dal 20 al 24 marzo in Emilia-Romagna – è stato ufficialmente presentato nella sede della Regione a Bologna.

È stato effettuato anche il sorteggio della Final Eight maschile e di quella di Serie A femminile (quello della Final Eight Under 19 è previsto venerdì 15 marzo ad Asti, in occasione della Final Four di Coppa Italia di A2): AcquaeSapone Unigross e Città di Montesilvano, detentrici dei due trofei, se la vedranno rispettivamente contro Lazio e Ternana. Nell’Aula Magna, a fare gli onori di casa, c’era il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ed erano presenti tra gli altri il Sottosegretario alla presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, il Presidente del Comitato Regionale LND dell’Emilia-Romagna Paolo Braiati e ovviamente il presidente della Divisione Calcio a cinque Andrea Montemurro.

PALASPORT – E’ stata l’occasione per presentare un evento che abbraccerà tutta l’Emilia-Romagna, riempiendo i palazzetti di sei diverse località: Cavezzo (MO), Ferrara, Loiano (BO), Reggio Emilia, Russi (RA) e il PalaCattani di Faenza, l’impianto scelto per le semifinali di sabato 23 e le finali di domenica 24 marzo.

SKY SPORT SERIE A – Su Sky Sport Serie A (ch. 202) verranno trasmesse le due semifinali (sabato 23 marzo alle 16 e alle 18.30) e la finale maschile di domenica 24 marzo, con inizio alle 18. Tutte le altre partite saranno trasmesse in diretta Facebook su PMGSport Futsal, la “casa” del calcio a cinque italiano.

BIGLIETTERIA E SITO UFFICIALE – Sono disponibili i biglietti in vendita libera per le gare del PalaCattani di Faenza al costo di 5,00 euro per la singola giornata di gara e di 7,00 euro per l’abbonamento valido per le gare di sabato 23 e domenica 24 marzo. L’incasso sarà interamente destinato in beneficenza, alla donazione di un mezzo di trasporto per lo svolgimento dell’attività alla sezione di Faenza dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili). L’ingresso negli altri impianti sarà invece gratuito. Tutte le info sull’evento e le modalità di vendita dei biglietti sono disponibili su www.faenza2019.it, il sito ufficiale della Final Eight di Coppa Italia.

Questi gli interventi dei relatori intervenuti:

Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna

Siamo onorati e orgogliosi di ospitare questa manifestazione, abbiamo aggiunto un tassello a un puzzle molto largo. Il calcio a cinque è per noi una novità, ma è uno sport in crescita e con la presidenza Montemurro è aumentata molto la sua visibilità. Io stesso c’ho giocato 12 anni e lo conosco abbastanza bene. Abbiamo lavorato molto in questi anni per investire sull’impiantistica sportiva e ci sarà la possibilità di ulteriori investimenti. Lo sport ha una doppia valenza: la prima di coesione sociale, l’altra di indotto economico.

Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna

Abbiamo cercato di costruire un evento che avesse un respiro regionale e che fosse rappresentativo dell’Emilia-Romagna. Cavezzo è un comune terremotato nel 2012 e che sta compiendo a larghe falcate la sua ricostruzione. Poi ci sono i capoluoghi, Reggio Emilia e Ferrara, inoltre c’è Russi e infine Faenza, con un impianto come il PalaCattani che sarà degna cornice delle finali.

Paolo Braiati, presidente Comitato Regionale LND Emilia-Romagna

Mi sembrava ovvio fermare i campionati regionali (che non si giocheranno nel weekend della Final Eight, ndr). Ringrazio il presidente Montemurro per aver portato questa manifestazione in Emilia Romagna. Lo sport ha una presenza capillare sul nostro territorio, qui la gente si trova bene. Siamo lieti di ospitare questa manifestazione.

Andrea Montemurro, presidente Divisione Calcio a cinque

E’ una giornata splendida per il nostro calcio a cinque. Parto con i ringraziamenti, dovuti ma fatti con il cuore: grazie alla Regione per quello che sta facendo, ci troviamo al tavolo con amministratori lungimiranti e seri. Grazie anche al Comitato Regionale, senza di loro questa manifestazione non sarebbe stata possibile. Penso che riuscire ad arrivare a Sky Sport equivale ad arrivare sulla Luna…Oggi siamo uno sport che esiste, con una sua identità e una sua dignità. E questa è una manifestazione che porta con sé un grande bagaglio di talento, sia maschile sia femminile.

FINAL EIGHT 2019 – LA GUIDA

SERIE A MASCHILE

QUARTI DI FINALE – MERCOLEDÌ 20 MARZO

ore 17.00 Loiano (BO) LOLLO CAFFE’ NAPOLI – FELDI EBOLI GARA 1

ore 20.30 Cavezzo (MO) ITALSERVICE PESARO – CAME DOSSON GARA 2

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 21 MARZO

ore 18.00 Reggio Emilia REAL RIETI – META CATANIA BRICOCITY GARA 3

ore 20.30 Reggio Emilia ACQUAESAPONE UNIGROSS – LAZIO GARA 4

SEMIFINALI – SABATO 23 MARZO

ore 16.00 Faenza (RA) Vincente GARA 1-Vincente GARA 2 (A)

ore 18.30 Faenza (RA) Vincente GARA 3-Vincente GARA 4 (B)

FINALE – DOMENICA 24 MARZO

ore 18.00 Faenza (RA) Vincente A-Vincente B

SERIE A FEMMINILE

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 21 MARZO

ore 10.00 Cavezzo (MO SALINIS – BREGANZE GARA 1

ore 12.00 Cavezzo (MO) ITALCAVE REAL STATTE – LAZIO GARA 2

ore 14.00 Cavezzo (MO) KICK OFF – FLORENTIA GARA 3

ore 16.00 Cavezzo (MO) MONTESILVANO – TERNANA GARA 4

SEMIFINALI – SABATO 23 MARZO

ore 10.00 Faenza (RA) Vincente GARA 1-Vincente GARA 2 (A)

ore 12.00 Faenza (RA) Vincente GARA 3-Vincente GARA 4 (B)

FINALE – DOMENICA 24 MARZO

ore 15.00 Faenza (RA) Vincente A-Vincente B

UNDER 19 (sorteggio tabelloni venerdì 15 marzo)

QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 22 MARZO

ore 10.00 Ferrara GARA 1

ore 12.00 Ferrara GARA 2

ore 14.00 Ferrara GARA 3

ore 16.00 Ferrara GARA 4

SEMIFINALI – SABATO 23 MARZO

ore 10.00 Russi (RA) Vincente GARA 1-Vincente GARA 2 (A)

ore 12.00 Russi (RA) Vincente GARA 3-Vincente GARA 4 (B)

FINALE – DOMENICA 24 MARZO

ore 10.00 Faenza (RA) Vincente A-Vincente B