I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata agli anticipi di Serie A e B, Bundesliga, Liga e Eredivisie e Ligue 2

I pronostici di venerdì 8 marzo riguardano gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Eredivisie, Liga e Ligue 2. Complessivamente sei gare che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa oggi.

Brema – Schalke 1 (ore 20.30)

Incontro valevole per la venticinqueesima giornata del massimo campionato tedesco. Il Brema proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Wolfsburg e in classifica è decimo con 33 punti. Dieci lunghezze in meno per lo Schalke, quattordicsimo e reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Dusseldorf.

Juventus – Udinese 1 (ore 20.30)

Anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Allegri proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Napoli che ha portato a +16 le distanze in classifica dai partenopei. Ora però la attende la delicatissima gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro l’Atletico Madrid dove riparte dal 2-0 di due settimane fa. Prima però ci sono da affrontare i friulani, anche se sulla carta l’impegno appare poco più che una mera formalità.

Perugia – Verona under 2,5 (ore 21)

Anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie B. Nel turno precedente gli umbri hanno vinto in casa contro la Salernitana e ora sono settimi con 38 punti; quattro lunghezze in più per il Verona, quinto e reduce dalla vittoria casalinga contro il Venezia.

Utrecht – Gronigen 1 (ore 20)

Match valido per la venticinquesima giornata del massimo campionato olandese. L’Utrecht proviene dalla schiacciante vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Heracles e in classifica è sesto con 36 punti. Cinque lunghezze in meno per il Gronigen, ottavo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Venlo.

Athletico Bilbao – Espanyol over 2,5 (ore 21)

Incontro valevole per la ventisettesima giornata del massimo campionato spagnolo. L’Athletico Bilbao proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Valencia e in classifica è dodicesimo con 33 punti. Stesse lunghezze per l’Espanyol, reduce dalla vittoria casalinga contro il Valladolid.

Brest – Valenciennes 1 (ore 21)

Incontro valevole per la ventottesima giornata del campionato cadetto francese. Il Brest proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dello Chateauroux e in classifica è secondo con 54 punti, a -3 dal Metz. Ventitre lunghezze in meno per il Valenciennes, quindicesimo e reduce dalla vittoria casalinga contro l’Ajaccio.

