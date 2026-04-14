Calcio da tavolo, Potenza accende i riflettori su “The Wonderful Ten”

Presentato a Potenza “The Wonderful Ten”, torneo élite di calcio da tavolo in programma il 19 aprile. Inclusione, campioni internazionali e grande partecipazione

POTENZA – Una sala gremita e un entusiasmo palpabile hanno accompagnato la presentazione ufficiale di “The Wonderful Ten”, il prestigioso torneo esibizione di calcio da tavolo che si terrà il 19 aprile 2026 al Tourist Hotel. L’evento, organizzato dall’Associazione Sportiva Subbuteo Club Potenza, è stato illustrato all’Auditorium Casa BCC Basilicata, alla presenza di istituzioni, partner, sostenitori e quattro dei dieci campioni che comporranno il tabellone.

Come si legge nel documento, “Potenza ha ufficialmente alzato il sipario su ‘The Wonderful Ten’, il prestigioso torneo esibizione di calcio da tavolo organizzato dall’Associazione Sportiva Subbuteo Club Potenza”.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Virginia Cortese, mentre a rappresentare il club organizzatore sono intervenuti Raffaele Olita e Flavio Olita, affiancati dal direttore generale di BCC Basilicata Giorgio Costantino. In sala anche numerose autorità locali, a conferma dell’attenzione che la città sta riservando a un appuntamento che unisce sport, inclusione e promozione del territorio.

Un progetto giovane, inclusivo e ambizioso

Nel suo intervento, Raffaele Olita ha sottolineato la portata dell’iniziativa: “Siamo felici di poter ospitare in città una manifestazione unica nel suo genere… poter accogliere campioni del calibro di quelli che parteciperanno all’evento rappresenta un grande onore”.

Il presidente del club, Flavio Olita, ha ripercorso la nascita dell’associazione, evidenziando la forte vocazione inclusiva: “La nostra associazione nasce da molto lontano… Lo abbiamo fatto con una precisa idea di fondo, quella dell’inclusione, in particolare nei confronti delle persone con disabilità”.

Il sostegno delle istituzioni e del territorio

Il direttore generale di BCC Basilicata, Giorgio Costantino, ha ribadito il valore sociale dell’iniziativa, ricordando il successo delle attività inclusive già realizzate con il club.

L’assessore alla Cultura Roberto Falotico ha portato il saluto del Comune di Potenza, sottolineando come il Subbuteo possa diventare uno strumento di crescita culturale e relazionale.

Anche il Centro Sportivo Italiano ha espresso pieno sostegno attraverso gli interventi di Domenico Lavagna e Francesco Canzoniero, che hanno elogiato il lavoro svolto dal club in così poco tempo.

I protagonisti: l’élite del calcio da tavolo italiano

Tra gli ospiti presenti, quattro dei dieci campioni che si sfideranno nel torneo:

Massimo Bolognino (Eagles Napoli), leggenda della disciplina

(Eagles Napoli), leggenda della disciplina Lucio Canicchio (Salernitana), tra i nomi più rappresentativi del circuito

(Salernitana), tra i nomi più rappresentativi del circuito Stefano Capossela (Virtus Rieti), delegato FISCT e CT della Nazionale Under 16

(Virtus Rieti), delegato FISCT e CT della Nazionale Under 16 Francesco Manfredelli, giovane talento degli Eagles Napoli

Le loro parole hanno messo in luce il valore umano, sportivo e promozionale dell’evento. Come riportato nel documento, “Questa iniziativa ha un valore speciale… è un privilegio essere qui e partecipare a un torneo che ha un significato così forte in termini di inclusione, promozione e crescita del movimento”.

Verso il 19 aprile: un appuntamento da non perdere

La conferenza stampa ha confermato la forza di un progetto che va oltre l’aspetto agonistico, puntando a lasciare un segno culturale e sociale. Il 19 aprile, al Tourist Hotel, “The Wonderful Ten” riunirà dieci protagonisti assoluti del calcio da tavolo nazionale e internazionale, in un evento che promette spettacolo, tecnica e grande partecipazione.

Come si legge nel documento, “Per il Subbuteo Club Potenza, per la città e per tutti gli appassionati, sarà un appuntamento da vivere fino in fondo”.