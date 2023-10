Nella guida tv del 1 ottobre 2023 le gare della settima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Bologna – Empoli e la Serie B anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 1 ottobre 2023 ci sono le gare valide per la settima giornata di Serie A. Si comincia alle 12.30 con Bologna – Empoli. I felsinei nel turno infrasettimanale non sono andati oltre lo 0-0 contro il Monza, e sono tredicesimi con 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta, I toscani invece hanno conquistato i primi punti stagionali sul campo della Salernitana e ora sono penultimi a quota 3, con un percorso di una partita vinta e cinque perse, una rete realizzata e tredici incassate. .

Alle 15 si gioca Udinese – Genoa. Di fronte due squadre che si presentano all’appuntamento con uno stato d’animo diametralmente opposto. Inizio stagione molto difficile per i bianconeri, che dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale per 4-1 contro il Napoli, sono terzultimi a quota 3, con un percorso di partite vinte, pareggiate e perse, due reti realizzate e dieci incassate. I rossoblù, invece, sono galvanizzati dallo schiacciante successo per 4-1 contro la Roma;prima di giovedì avevano vinto per 0-1 all’Olimpico contro la Lazio, pareggiato per 2-2 contro i Campioni d’Italia del Napoli e perso per 1-4 a Marassi e sul finire di partita per 0-1 sia contro il Torino sia a Lecce. Gli uomini di Gilardino sono undicesimi con 7 punti.

Alle 18 il big match Atalanta – Juventus. Entrambe le squadre vendono da un turno infrasettimanale propizio: la Vecchia Signora si é imposta di misura sul Lecce grazie alla rete messa a segno da Milik mentre la Dea ha conquistato la prima vittoria esterna a Verona con rete decisiva di Koopmeiners. Gli orobici, finora imbattuti, sono quarti a quota 12 con un percorso di quattro partite vinte e due perse, undici reti realizzate e cinque incassate. bianconeri sono terzi con 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, dodici gol fatti e sei subiti.

In serata, con fischio di avvio alle 20.45, la giornata si chiude con Roma – Frosinone. I giallorossi stanno attraversando un momento molto delicato perché dopo il 4-1 rimediato a Marassi contro il Genoa, sono sedicesimi con solo 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte, tredici gol fatti e undici subiti. É andata decisamente meglio per i ciociari, neopromossi, che sono brillantemente ottavi in classifica con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e una sconfitta, nove gol fatti e otto subiti; nel turno infrasettimanale hanno pareggiato per1-1 contro la Fiorentina.

Per l’ottava giornata di Serie B la partita di cartello é Palermo – Sudtirol, rispettivamente terzo e ottavo in classifica.

Si gioca anche la sesta giornata di Serie C. Di particolare interesse nel Girone B la gara che vede la capolista Torres sul campo della Juventus Next Gen.

Calcio in tv oggi 1 ottobre 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Racing-Independiente (Campionato argentino) – SPORTITALIA e ONEFOOTBALL

01.30

Columbus Crew-Philadelphia Union, Inter Miami-New York City, New England-Charlotte, New York Red Bulls-Chicago Fire, Orlando City-Montreal Impact, Toronto-Cincinnati (MLS) – APPLE TV

02.00

Internacional-Atletico Mineiro (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

02.30

Houston Dynamo-Dallas, Minnesota United-San José Earthquakes, Nashville-Seattle Sounders, St. Louis City-Sporting KC (MLS) – APPLE TV

03.30

Colorado Rapids-Austin (MLS) – APPLE TV

04.30

LA Galaxy-Portland Timbers, Whitecaps-DC United (MLS) – APPLE TV

Portland Thorns-San Diego Wave (NWSL) – DAZN

11.00

Empoli-Frosinone (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Granadilla Tenerife-Real Madrid (Liga femminile) – DAZN

Valadares Gaia-Sporting (Campionato portoghese femminile) – DAZN

12.30

Bologna-Empoli (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Napoli-Milan (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Cagliari-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Aston Villa-Manchester United (Women’s Super League) – DAZN

14.00

Almeria-Granada (Liga) – DAZN

Eintracht Francoforte-Wolfsburg (Bundesliga femminile) – DAZN

Juventus Next Gen-Torres (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Casertana-Catania (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Olbia-Ancona (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Messina-Avellino (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

14.30

Sassuolo-Pomigliano (Serie A femminile) – DAZN

15.00

Udinese-Genoa (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Nottingham Forest-Brentford (Premier League) – SKY SPORT ARENA

Nizza-Brest (Ligue 1) – SKY SPORT (canale 257)

15.30

Darmstadt-Werder Brema (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 258)

16.15

Sampdoria-Catanzaro (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Palermo-Sudtirol (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Bari-Como (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Alaves-Osasuna (Liga) – DAZN

Cittadella-Lecco (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Cesena-Rimini (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Virtus Francavilla-Giugliano (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

16.45

AZ-Fortuna Sittard (Eredivisie) – MOLA

17.30

Friburgo-Augsburg (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 257)

18.00

Atalanta-Juventus (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Juventus Women-Sampdoria (Serie A femminile) – DAZN

Cremonese-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Betis-Valencia (Liga) – DAZN

Benevento-Crotone (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Foggia-Turris (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Juve Stabia-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Perugia-Sestri Levante (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Lumezzane-Renate (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

Chelsea-Tottenham (Women’s Super League) – DAZN

19.00

Boca Juniors-River Plate (Campionato argentino) – SPORTITALIA, MOLA e ONEFOOTBALL

Sporting de Huelva-Barcellona (Liga femminile) – DAZN

20.45

Roma-Frosinone (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Rennes-Nantes (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

Taranto-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Recanatese-SPAL (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Picerno-Sorrento (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

21.00

Atletico Madrid-Cadice (Liga) – DAZN

Coritiba-Athletico Paranaense (Brasileirão) – MOLA

Santos-Vasco da Gama (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

23.30

Bragantino-Palmeiras (Brasileirão) – SOLOCALCIO, MOLA e ONEFOOTBALL

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.