Elenco delle partite previste per oggi, domenica 1 ottobre 2023: derby tra Roma e Frosinone in serata, spicca Nizza-Brest in Ligue 1

Dopo il sabato esplosivo in Europa con almeno quattro big match, spazio a domenica 1° ottobre con tanti campionati da seguire soprattutto in Italia. Partiamo dai match principali con Atalanta–Juventus che domina la scena. Si gioca alle ore 18 la partita del Gewiss Stadium. La ritrovata compattezza difensiva ha consentito alla squadra di Gasperini di rilanciarsi in campionato. Sicuramente la Juventus sarà un avversario più ostico. Fra l’altro i bianconeri restano un tabù nei recenti scontri diretti casalinghi con un solo successo in 18 occasioni, 5 pareggi e ben 12 sconfitte. Le squadre sono accomunate dal fatto che i loro miste non sono particolarmente soddisfatti di questo avvio di stagione guardando le prestazioni. Tra i giocatori chiave del match potrebbero esserci due centrocampisti ovvero da una parte Koopeiners e dall’altra Rabiot.

La giornata per la Serie A si apre alle ore 12.30 coon Bologna–Empoli. I rossoblù in questo avvio hanno pareggiato ben 4 incontri in una rosa con diverse novità che hanno probabilmente bisogno di tempo per girare al meglio. Di certo l’assenza di un terminale offensivo del calibro di Arnautovic può e potrà pesare molto e 3 gol in 6 partite giò potrebbe essere un biglietto da visita. I toscani hanno rotto il filotto di 5 su 5 ko con la vittoria sulla Salernitana che ha dato un pò di morale all’ambiente. Alle ore 15 c’è una squadra in difficoltà, l’Udinese che causa anche diversi giocatori infortunati non sta certo replicando l’inizio stagione 2022/2023. Il Genoa invece sembra aver a genio le romane con 6 punti su 6 ma in generale sembra essersi calata bene nella nuova stagione. Alle 20.45 c’è il derby Roma–Frosinone. Per i giallorossi non l’avversario più comodo per cercare di cancellare la figuraccia di Genova. La squadra di Di Francesco ha mostrato un buon calcio e sta diventando un osso duro anche per squadre di livello come Atalanta e Fiorentina.

Ricco programma in Serie B con altre cinque partite per completare l’ottava giornata. Il successo di ieri del Venezia potrebbe mettere ulteriore pressione alla capolista Parma che giocherà a Cremona contro una squadre in crescita. Il Palermo ospita il Sudtirol per una gara che si preannuncia avvincente mentre il Catanzaro proverà a riprendere il filo della matassa in casa della Sampdoria che attraversa un momento molto complicato con la vittoria che manca dalla prima giornata. Si gioca anche in Serie C, prevalentamente nel Girone C dove la Juve Stabia proverà a rispondere al Latina nel turno casalingo con il Monopoli. Ci sarà spazio nelle nostre dirette anche per la Serie D dopo Trapani-Vibonese della scorsa giornata troviamo l’interessante sfida tra Reggio Calabria e Siracusa.

In Ligue 1 spicca l’incontro Nizza-Brest. La classifica evidenzia come sono loro le vere sorprese di inizio stagione e con la vittoria del Monaco giocheranno a maggiore ragione per centrare i tre punti. A mille il Nizza che ha già castigato prima il PSG quindi il Monaco mentre il Brest ha fallito l’unico test con il Marsiglia per poi andare molto bene nelle altre partite più alla portata. Nella Liga si giocano 4 incontri a partire dalle ore 14 con Almeria-Granada. L’Atletico Madrid ospita il Cadice e potrebbe approfittare del ko di Girona e Athletic Bilbao per avanzare in classifica.

Benevento-Crotone

Foggia-Turris

Juve Stabia-Monopoli

Lumezzane-Renate

Perugia-Sestri Levante

Programma delle partite del 1° ottobre 2023

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Teuta 14:00

Skenderbeu – Partizani 16:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Racing Club – Independiente 00:00

Banfield – Lanus 02:30

Boca Juniors – River Plate 19:00

Colon – Union Santa Fe 21:30

Estudiantes – Gimnasia L.P. 22:00

Talleres Cordoba – Belgrano 23:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

Hartberg – Altach 14:30

Sturm Graz – Tirol 14:30

Austria Vienna – Rapid Vienna 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Royale Union SG – Charleroi 13:30

Genk – Westerlo 16:00

Club Brugge – St. Truiden 18:30

RWDM – Gent 19:15

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Isloch – Slutsk 13:00

Smorgon – Neman 15:00

Dynamo Brest – Soligorsk 17:30

BRASILE SERIE A

Internacional – Atletico-MG 02:00

Coritiba – Athletico-PR 21:00

Cruzeiro – America MG 21:00

Santos – Vasco 21:00

Bragantino – Palmeiras 23:30

BULGARIA PARVA LIGA

Arda – Etar 14:15

Lok. Sofia – Cherno More 16:45

Levski – Ludogorets 19:30

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd – Atl. Ottawa 19:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Espanola – Curico Unido 01:00

O’Higgins – U. Calera 16:15

Colo Colo – U. Catolica 20:00

Cobresal – Palestino 23:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Atl. Nacional – Envigado 01:10

Aguilas – Pasto 02:00

Pereira – America De Cali 03:20

Once Caldas – Ind. Medellin 23:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

AD Santos – Puntarenas FC 02:00

Zeledon – Herediano 04:00

San Carlos – Sporting San Jose 04:10

Cartagines – Grecia 19:00

Liberia – Alajuelense 23:00

CROAZIA HNL

Rudes – Rijeka 15:15

Hajduk Split – Din. Zagabria 18:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Randers – Silkeborg 14:00

Vejle – Nordsjaelland 14:00

Hvidovre IF – Brondby 16:00

Viborg – Aarhus 18:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Ind. del Valle – Emelec 01:00

Guayaquil City – Aucas 20:00

Orense – Libertad 22:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare – Tallinna Kalev 13:30

Parnu JK Vaprus – Flora 16:00

Levadia – Narva 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Reims – Lione 13:00

Le Havre – Lilla 15:00

Nizza – Brest 15:00

Tolosa – Metz 15:00

Lorient – Montpellier 17:05

Rennes – Nantes 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Elversberg – Furth 13:30

Norimberga – Magdeburg 13:30

Osnabruck – Kaiserslautern 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Darmstadt – Brema 15:30

Friburgo – Augusta 17:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Eintracht Frankfurt D – Wolfsburg D 14:00

Duisburg D – Freiburg D 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Tokyo – G-Osaka 08:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Leicester 13:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Nottingham – Brentford 15:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Netanya – M. Haifa 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Empoli U19 – Frosinone U19 11:00

Cagliari U19 – Bologna U19 13:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Cosenza U19 – Cesena U19 11:30SRF

ITALIA SERIE A

Bologna – Empoli 12:30

Udinese – Genoa 15:00

Atalanta – Juventus 18:00

Roma – Frosinone 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Napoli D – Milan D 12:30

Sassuolo D – Pomigliano D 14:30

Juventus D – Sampdoria D 18:00

ITALIA SERIE B

Bari – Como 16:15

Cittadella – Lecco 16:15

Palermo – Südtirol 16:15

Sampdoria – Catanzaro 16:15

Cremonese – Parma 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Lumezzane – Renate 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Juventus U23 – Torres 14:00

Olbia – Ancona 14:00

Cesena – Rimini 16:15

Perugia – Sestri Levante 18:30

Recanatese – Spal 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Avellino 14:00

Casertana – Catania 14:00

Virtus Francavilla – Giugliano 16:15

Benevento – Crotone 18:30

Foggia – Turris 18:30

Juve Stabia – Monopoli 18:30

Picerno – Sorrento 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Citta di Varese 15:00

Lavagnese – PDHA 15:00

Vogherese – Pinerolo 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Ponte San Pietro 15:00

Caravaggio – Piacenza 15:00

Ciserano-Bergamo – Real Calepina 15:00

Folgore Caratese – Castellanzese 15:00

Tritium – Brusaporto 15:00

USD Casatese – Varesina 15:00

Villa Valle – Clivense 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Bassano – Adriese 15:00

Breno – Union Clodiense 15:00

Castegnato – Mori 15:00

Chions – Mestre 15:00

Dolomiti Bellunesi – Campodarsego 15:00

Luparense – Bolzano 15:00

Montebelluna – Portogruaro 15:00

Montecchio Maggiore – Este 15:00

Treviso – Cjarlins Muzane 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Certaldo – SCD Progresso 15:00

Fanfulla – Ravenna 15:00

Imolese – Sammaurese 15:00

Lentigione – Corticella 15:00

Pistoiese – AC Carpi 15:00

Prato – Aglianese Calcio 15:00

San Donnino – Mezzolara 15:00

Sangiuliano City – Forlì 15:00

Sant’Angelo – Victor San Marino 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Figline – Pianese 15:00

Follonica Gavorrano – Montevarchi 15:00

Livorno – Vivi Altotevere 15:00

Poggibonsi – Mobilieri Ponsacco 15:00

Sangiovannese – Real Forte Querceta 15:00

SC Cenaia – San Donato 15:00

Seravezza Pozzi – Orvietana 15:00

Tau – Grosseto 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Campobasso – L’Aquila 15:00

Chieti – Vigor Senigallia 15:00

Matese – Atletico Ascoli 15:00

Real Monterotondo – Fossombrone 15:00

S. N. Notaresco – Tivoli Calcio 15:00

Sambenedettese – AJ Fano 15:00

Termoli – Roma City 15:00

United Riccione – Sora 15:00

Vastogirardi – Avezzano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Latte Dolce – San Marzano 14:00

Gladiator – Sarrabus Ogliastra 14:30

Atletico Uri – Boreale 15:00

Cassino – Cynthialbalonga 15:00

Ischia – Cavese 15:00

Nocerina – Ardea 15:00

Ostia Mare – Flaminia 15:00

Romana – Anzio Calcio 1924 15:00

Trastevere Calcio – Budoni 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Bitonto – Citta di Fasano 15:00

Gallipoli – Paganese 15:00

Gelbison – Martina Calcio 15:00

Matera – Santa Maria Cilento 15:00

Palmese 1914 – Casarano 15:00

Rotonda – Altamura 15:00

A.C Nardò – Barletta 15:30

Manfredonia – Angri 15:30

Fidelis Andria – Gravina 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – San Luca 15:00

Igea Virtus – Portici 1906 15:00

Locri 1909 – Gioiese 15:00

Real Casalnuovo – USD Ragusa 15:00

Reggio Calabria – Siracusa 15:00

Sancataldese – Licata 15:00

Vibonese – Castrovillari 15:00

Akragas – Trapani 15:30

Canicatti – S. Agata 15:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir – Raja Casablanca 17:00

Maghreb Fez – Jeunesse Sportive Soualem 19:15

Youssoufia Berrechid – Mouloudia Oujda 19:15

Union Touarga – Tanger 21:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Atlante – Tapatio 01:05

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Pachuca – Necaxa 01:00

Club America – U.N.A.M. 02:45

Mazatlan FC – Tigres 03:06

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Jalapa – Esteli 2-0 (Finale)

NORVEGIA ELITESERIEN

Lilleström – Brann 15:00

Molde – Viking 17:00

Sandefjord – Vålerenga 17:00

Bodo/Glimt – Strömsgodset 19:15

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – Vitesse 12:15

Excelsior – Sparta Rotterdam 14:30

Heracles – Zwolle 14:30

Alkmaar – Sittard 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Tacuary – Nacional Asuncion 01:00

Cerro Porteno – Ameliano 23:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Alianza Atl. – Deportivo Garcilaso 20:00

AD Cantolao – ADT Tarma 22:20

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca – Chaves 16:30

Guimaraes – Estoril 19:00

Rio Ave – Moreirense 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Mlada Boleslav – Bohemians 15:00

Teplice – Slavia Praga 15:00

Pardubice – Hradec Kralove 18:00

ROMANIA LIGA 1

Univ. Craiova – Botosani 14:00

FC Hermannstadt – Rapid Bucarest 17:00

CFR Cluj – U Craiova 1948 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

F. Voronezh – Sochi 13:00

Samara – Sp. Mosca 15:30

Akhmat Grozny – Din. Mosca 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Tre Penne 15:00

La Fiorita – Folgore 15:00

San Marino Academy U22 – Pennarossa 15:00

Murata – Domagnano 18:15

SERBIA SUPER LIGA

Radnik – Javor 16:00

Napredak – Partizan 17:00

Zeleznicar Pancevo – Radnicki 1923 18:00

SPAGNA LALIGA

Almeria – Granada 14:00

Alaves – Osasuna 16:15

Atl. Madrid – Cadice 21:00

Betis – Valencia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Eldense – R. Oviedo 14:00

Amorebieta – Cartagena 18:30

Saragozza – Mirandes 18:30

Valladolid – Burgos CF 18:30

Huesca – Gijon 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Gangwon – Daejeon 07:00

Jeju – Gwangju 09:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows – Orlando Posticipata

TS Galaxy – Richards Bay 15:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Yverdon – St. Gallen 14:15

Basilea – Lausanne Ouchy 16:30

Luzern – Zurigo 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk – Kasimpasa 12:30

Fenerbahce – Rizespor 15:00

Adana Demirspor – Alanyaspor 18:00

Konyaspor – Besiktas 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Minaj – Obolon 12:00

Kryvbas – Rukh Lviv 14:00

Kolos Kovalivka – Zhytomyr 16:00

Dyn. Kyiv – Oleksandriya 18:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

MOL Fehervar – Kisvarda 15:00

DVTK – Kecskemeti 17:30

USA MLS

Columbus Crew – Philadelphia Union 01:30

Inter Miami – New York City 01:30

New England Revolution – Charlotte 01:30

New York Red Bulls – Chicago Fire 01:30

Orlando City – CF Montreal 01:30

Toronto FC – Cincinnati 01:30

Houston Dynamo – FC Dallas 02:30

Minnesota – San Jose Earthquakes 02:30

Nashville SC – Seattle Sounders 02:30

St. Louis City – Sporting Kansas City 02:30

Colorado Rapids – Austin FC 03:30

Los Angeles Galaxy – Portland Timbers 04:30

Vancouver Whitecaps – DC United 04:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Indy Eleven – Detroit 01:00

Miami FC – Hartford Athletic 01:00

Pittsburgh – FC Tulsa 01:00

Tampa Bay – Loudoun 01:30

Colorado Springs – Rio Grande 02:00

Memphis – Birmingham 02:00

New Mexico – Louisville City 03:00

El Paso – Charleston 03:30

Oakland Roots – San Antonio 04:00

San Diego Loyal – Monterey Bay 04:00

Phoenix Rising – Orange County SC 04:30