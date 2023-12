Nella guida tv dell’11 dicembre 2023 i posticipi di Serie A e Liga saranno visibili su DAZN. Serie C sui canali Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 11 dicembre 2023 ci sono i posticipi della quindicesima giornata di Serie A. Alle 18.30 si parte con Empoli – Lecce. Scontro salvezze tra due squadre che arrivano da un pareggio. I toscani vengono dall’1-1 rimediato in rimonta al “Ferraris” contro il Genoa. Sono diciassettesimi con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e nove sconfitte, nove gol fatti e ventisei subiti. I salentini, dopo l’1-1 casalingo contro il Bologna, sono tredicesimi a quota 16.. Il loro percorso racconta di tre partite vinte, sette pareggiate e quattro perse, sedici realizzate e diciannove incassate.

In serata tocca a Cagliari – Sassuolo. Da una parte, la formazione di Claudio Ranieri reduce dalla seconda sconfitta nelle ultime tre gare rimediata sul campo della Lazio (1-0) dopo il pareggio interno col Monza (1-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Alessio Dionisi che vengono dal settimo ko stagionale subito per mano della Roma (1-2) dopo la vittoria di Empoli (3-4).

In Liga il Vallecano, che viene dalla sconfitta esterna per 4-0 contro l’Athletic Bilbao ed é undicesimo con 19 punti, ospita il Celta Vigo, terzultimo a quota 9 e reduce dall’1-1 casalingo contro il Cadice.

Si giocano i posticipi della diciassettesima giornata del Girone C di Serie C. Il Taranto, che viene dal successo esterno per 1-2 contro il Potenza ed é settimo con 26 punti, riceve il Monopoli, quattordicesimo a quota 18 e reduce dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro il Giugliano.

Calcio in tv oggi 11 dicembre 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Racing-Rosario Central (Campionato argentino) – SPORTITALIA, MOLA e ONEFOOTBALL

14.30

Bologna-Monza (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

20.30

Wolverhampton-Burnley (Premier League) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 251

20.45

Torino-Atalanta (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Potenza-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Casertana-Foggia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Latina-Sorrento (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Monopoli-Giugliano (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

21.00

Celta-Cadice (Liga) – DAZN

21.15

Luton-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

Sporting-Gil Vicente (Campionato portoghese) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.