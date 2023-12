Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 11 dicembre 2023: Empoli-Lecce e Cagliari-Sassuolo per la 15° giornata, in Spagna c’è Granada-Athletic Bilbao

Giornata di posticipi in Serie A e Liga in questo lunedì 11 dicembre. In Italia sono due le partite per la 15esima in programma. Si parte alle ore 18.30 con Empoli–Lecce. La squadra toscana arriva dal pareggio in rimonta a Genova e quello che spaventa maggiormente è la scarsa vena realizzativa. Appena 9 sono i centri nelle 14 partite disputate. Andreazzoli è ancora privo di Baldanzi e si affiderà il tridente formato da Cambiaghi, Caputo e Cancellieri. Non perdono da quattro turni con i giallorossi ottenendo 3 successi e un pareggio. I giallorossi non attraversano il momento migliore. A secco di successi dallo scorso 22 settembre arrivano da tre pareggi consecutivi con Milan, Verona e l’ultimo in rimonta in casa con il Bologna. Risponderà con il tridente formato da Banda, Kristovic e Strefezza anche se Piccoli si batterà per una maglia.

Alle ore 20.45 si gioca Cagliari–Sassuolo. I sardi arrivano dalla sconfitta di misura contro la Lazio. Un incontro caratterizzato dall’espulsione dopo 27 minuti di Makoumbou e che ha rischiato di far portare un punto a casa. Il successo manca da quello casalingo del 5 novembre contro il Genoa. Affronteranno un avversario che analogamente ha avuto la peggio una con l’uomo in meno e in questo caso in vantaggio di un gol. E’ successo contro la Roma che nel finale è riuscita a ribaltare la situazione. La classifica le divide di 5 punti e si può definire a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Ranieri dovrebbe dare fiducia a Luvumbo con Petagna in avanti supportati da Viola ma non si esclude l’ingresso di Lapadula nella ripresa con sempre più minuti nelle gambe. Dionisi invece dovrà fare a meno di due pedine come Berardi e Boloca per squalifica e sembra intenzionato a lanciare Castillejo con Laurientè larghi con Thorstvedt a supporto di Pinamonti.

Restando in Italia ricordiamo come si giocano in serata due posticipi di Serie C girone C con due derby pugliesi ovvero Taranto-Monopoli e Virtus Francavilla-Audace Cerignola. Nel campionato Primavera 1 c’è attesa per Roma-Atalanta delle 14.30 e nella Serie A femminile alle 18 giocano Sassuolo e Fiorentina.

Nel resto d’Europa ricordiamo come nella Liga si giocano due posticipi alle ore 21 ovvero Granada-Athletic Bilbao (gara sospesa dopo 18 minuti a causa della tragedia che ha investito un tifoso all’Estadio Nuevo Los Carmenes) e Vallecano-Celta Vigo. In Liga Portugal alle ore 21.15 in campo Gil Vicente e Moreirense.

