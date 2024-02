Nella guida tv dell’11 febbraio 2024 la gara valide per la ventesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Fiorentina – Frosinone anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 11 febbraio 2024 ci sono le gare della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincia alle 12.30 con Fiorentina – Frosinone. I viola vengono da tre ko di fila: contro Napoli (3-0), contro Inter (0-1) e contro il Lecce (3-2), contro e da ultimo a Lecce. In virtù di questi risultati gli uomini di Italiano sono scesi in ottava posizione, che occupano con 34 punti; devono, però, recuperare una gara. Il loro percorso racconta di dieci partite vinte, quattro pareggiate e otto perse, trentuno reti realizzate e venticinque incassate; devono recuperare una partita. I ciociari, dopo il 2-3 rimediato allo “Stirpe” contro il Milan, sono quattordicesimi con 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e dodici sconfitte, trentuno gol fatti e quarantaquattro subiti.

Alle 15 si gioca Monza – Verona. I brianzoli, dopo il pari a reti bianche contro l’Udinese, sono dodicesimi a quota 29 punti. Il loro percorso racconta di sette partite vinte, otto pareggiate e otto perse, ventuno gol fatti e ventotto subiti. Gli scaligeri, dopo il 2-1 rimediato a Napoli, sono penultimi, a pari merito con il Cagliari e a quota 18. Il loro percorso racconta di quattro partite vinte, sei pareggiate e tredici perse, ventuno gol fatti e trentadue subiti

Alle 18 scendono in campo Genoa e Atalanta. I rossoblù vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro l’Empoli. La squadra di Gilardino é undicesima con 29 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e altrettante sconfitte, ventiquattro gol fatti e ventisei subiti. Non perdono dallo scorso 10 dicembre (1-0 a Monza). Gli orobici sono reduci dal 3-1 contro la Lazio e vanno a caccia del quinto successo consecutivo. Gli uomini di Gasperini sono quarti a quota 39. Il loro percorso narra di dodici partite vinte, tre pareggiate e sette perse (l’ultima risale al 23 dicembre), quaranta reti realizzate e ventidue incassate.

In serata il big match Milan – Napoli. I rossoneri vengono dal successo per 2-3 in rimonta contro il Frosinone con Jovic decisivo poco dopo la sua entrata in campo al posto di Pulisic. Gli uomini di Pioli sono saldamente terzi con 49 punti, frutto di quindici vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, quarantasei gol fatti e ventisette subiti. I partenopei, dopo aver battuto per 2-1 il Verona (anche loro in rimonta), sono settimi a quota 35. Il loro percorso racconta di dieci partite vinte, cinque pareggiate e sette perse, trentadue reti realizzate e ventisei incassate.

Si disputa il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie B: Ternana – Spezia. Eppoi la Premier League con West Ham -Arsenal ; la Liga con Betis -Real Madrid.

Si gioca anche Nigeria – Costa di Avorio, finale di Coppa d’Africa. La Nigeria é arrivato seconda nel Gruppo A, alle spalle della Guinea Equatoriale. Poi ha avuto la meglio su Camerun, Angola e Sudafrica. La Costa d’Avorio, invece, é stata ripescata dopo essere arrivata terza nel Gruppo A proprio dietro Guinea Equatoriale e Nigeria. Poi ha sorprendentemente eliminato Senegal, Mali e Congo.

Calcio in tv oggi 11 febbraio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Roma-Cagliari (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Lecce-Atalanta (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.00

Pomigliano-Inter (Serie A femminile) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

12.30

Fiorentina-Frosinone (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

13.00

Le Havre-Rennes (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

Empoli-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.00

Getafe-Celta (Liga) – DAZN

Monopoli-Juve Stabia (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Ancona-Olbia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Brindisi-Latina (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Giugliano-Virtus Francavilla (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Wolfsburg-Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) – DAZN

Betis-Real Madrid (Liga femminile) – DAZN

14.30

Heerenveen-Ajax (Eredivisie) – MOLA

15.00

Zona Serie A – DAZN

Bologna-Lecce (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Monza-Verona (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky

West Ham-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

15.15

Fiorentina-Sampdoria (Serie A femminile) – RAI SPORT e DAZN

15.30

Stoccarda-Mainz (Bundesliga) – SKY SPORT MAX

16.00

Atletico Madrid-Madrid (Liga femminile) – DAZN

16.15

Ternana-Spezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT

Maiorca-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

Catania-Casertana (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Avellino-Messina (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

16.45

Volendam-PSV (Eredivisie) – MOLA

17.30

Aston Villa-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

Hoffenheim-Colonia (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 254)

18.00

Genoa-Atalanta (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Juventus-Como (Serie A femminile) – DAZN

18.30

Siviglia-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

Audace Cerignola-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Sorrento-Picerno (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Turris-Foggia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

19.00

Sporting-Braga (Campionato portoghese) – DAZN

20.00

Feyenoord-Sparta (Eredivisie) – MOLA

20.45

Milan-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Nizza-Monaco (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO

21.00

Barcellona-Granada (Liga) – DAZN

Nigeria-Costa d’Avorio (Finale Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

Riestra-River Plate (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

21.30

Vitoria Guimarães-Benfica (Campionato portoghese) – DAZN

23.15

Lanus-Platense (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.