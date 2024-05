Nella guida tv del 15 maggio 2024 la finale di Coppa d’Italia sarà visibile su Canale 5; le gare di Liga saranno trasmesse da DAZN, quella di Premier League su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 15 maggio 2024 c’é la finale di Coppa Italia, che vedrà di fronte all’Olimpico Atalanta e Juventus. Gli orobici hanno eliminato il Sassuolo imponendosi per 2-1 e il Milan per 1-2 ai quarti di finale. In semifinale invece hanno avuto la meglio sulla Fiorentina (0-1 all’andata e 4-1 al ritorno). I bianconeri si sono qualificati battendo la Salernitana col punteggio tennistico di 6-1 e per 4-1 contro il Frosinone. In semifinale hanno eliminato la Lazio (2-0 all’andata e 2-1 al ritorno). In campionato la squadra di Gasperini, dopo il successo casalingo per 2-1 contro il Monza, é quinta con 63 punti, frutto di diciannove vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte, sessantacinque gol fatti e trentanove subiti. Deve ancora recuperare la partita contro la Fiorentina, rinviata lo scorso 17 marzo a causa del malore, poi fatale, che aveva colpito il Direttore Generale viola Joe Barone prima del calcio di inizio. A coronamento di una stagione straordinaria, va ricordato anche che l’Atalanta é finalista di Europa League e il prossimo 22 maggio affronterà a Dublino il Bayer Leverkusen. I bianconeri, grazie proprio alla vittoria dell’Atalanta sulla Roma, hanno la matematica certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions League nonostante siano reduce da un sofferto 1-1 contro la già retrocessa Salernitana. Gli uomini di Allegri sono terzi, a pari merito con il Bologna, a quota 67. Il loro percorso racconta di diciotto partite vinte, tredici pareggiate e cinque perse, quarantanove reti realizzate e ventotto incassate.

In Liga il Siviglia, che viene dalla sconfitta esterna per 3-2 contro la Villarreal ed è dodicesima con 41 punti, riceve il Cadice e reduce dal successo casalingo di misura contro il Getafe ed é terzultimo a quota 29. Il Rayo Vallecano, che viene dal pari esterno a reti bianche contro il Valencia ed è sedicesimo con 35 punti, ospita il Granada, reduce dalla sconfitta casalinga per 0-4 contro il Real Madrid e penultimo a quota 21. Il Celta Vigo, che viene dalla sconfitta esterna di misura contro l’Atletico Madrid ed è diciassettesimo con 34 punti, sfida l’Athletic Bilbao, reduce dal pari casalingo per 2-2 contro l’Osasuna e quinto a quota 62.. Il Getafe, che viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Cadice ed è decimo con 43 punti, attende l’Atletico Madrid, reduce dal successo casalingo di misura contro l’Osasuna e quarto a quota 70.

In Premier League il Brighton, cheviene dal pari esterno per 1-1 contro il Newcastle ed é decimo con 48 punti, sfida il Chelsea, educe dalla vittoria esterna per 2-3 contro il Nottingham e settimo a quota 57.

Calcio in tv oggi 15 maggio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Talleres-Cobresal (Copa Libertadores) – MOLA

LDU Quito-Junior (Copa Libertadores) – MOLA

Peñarol-Atletico Mineiro (Copa Libertadores) – MOLA

Racing Montevideo-Nacional Asuncion (Copa Sudamericana) – MOLA

02.00

Sportivo Ameliano-Rayo Zuliano (Copa Sudamericana) – MOLA

Defensa y Justicia-Independiente Medellin (Copa Sudamericana) – MOLA

02.30

River Plate-Libertad (Copa Libertadores) – MOLA

02.30

Corinthians-Argentinos Juniors (Copa Sudamericana) – MOLA

04.00

Millonarios-Palestino (Copa Libertadores) – MOLA

Nacional Potosí-Trinidense (Copa Sudamericana) – MOLA

19.30

Rayo Vallecano-Granada (Liga) – DAZN

20.15

Tottenham-Chelsea (Women’s Super League) – DAZN

20.45

Brighton-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Atalanta-Juventus (Finale Coppa Italia) – CANALE 5

Manchester United-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

Nizza-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT ARENA

22.00

Getafe-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

Celta-Athletic (Liga) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.