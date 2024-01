Atalanta – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Sassuolo di Mercoledì 3 gennaio 2024 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia

BERGAMO – Mercoledì 3 gennaio 2024, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta – Sassuolo, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024. La gara, che avrà inizio alle ore 18, sarà secca. In caso di parità si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Gli orobici hanno chiuso il 2023 ritrovando i tre punti contro il Lecce dopo la sconfitta di Bologna. Sono sesti con 29 punti, frutto di nove vittorie, due pareggi e sette sconfitte, ventinove gol fatti e venti subiti. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta di misura rimediata a San Siro contro il Milan. Sono sedicesimi a quota 16, con un percorso di quattro partite vinte, altrettante pareggiate e dieci perse, venticinque reti realizzate e trentatré subite. La squadra di Gasperini entra ora nella competizione. Quella di Dionisi ha eliminato ai trentaduesimi di finale il Cosenza (5-2) e ai sedicesimi lo Spezia (1-0). L’ultimo confronto risale allo scorso 20 agosto quando, in terra emiliana, finì 0-2 per l’Atalanta, che parte favorita anche questa volta col segno “1” quotato mediamente 1.50.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Alberto Santoro di Messina, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Prenna della sezione di Molfetta e Valerio Vecchi della sezione di Lamezia Terme. Il IV Ufficiale sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Al VAR ci sarà Marco Serra della sezione di Torino, assistito da Marco Piccinini della sezione di Forlì.

La presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA – Assenti per infortunio Toloi, Palomino e Touré. Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Musso tra i pali e con una difesa a tre formata da Bonfanti, Dijmsiti e Kolasinac. In mezzo al campo Pasalic e Adopo mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Holm e Bakker. Davanti Muriel e De Keteleare, supportati da Miranchuk.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Assenti per infortunio Viti, Boloca, Defrel, Racic, Obiang, Alvarez e Vina. Dionisi dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-con Cragno tra i pali e con una difesa a quattro formata da Toljan, Erlic, Ferrari e Pedersen. In mezzo al campo Thorstvedt e Matheus Henrique. Sulla trequarti Castillejo e Bajrami, a sostegno dell’unica punta Laurentié.

Le probabili formazioni di Atalanta – Sassuolo

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Bonfanti, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk; Muriel, De Ketelaere.Allenatore: Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Thorstvedt, Matheus Henrique; Castillejo, Bajrami, Laurienté; Mulattieri.Allenatore. Dionisi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Italia 1. In streaming su Mediaset Infinity.