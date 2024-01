Post partita di Roma-Cremonese, le parole di Mourinho

“Per fortuna, non siamo usciti e penso che abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che non è da Serie B, guidata da un allenatore che non è da B”

ROMA – Al termine della partita di Coppa Italia tra Roma e Cremonese e intervenuto il tecnico giallorosso Mourinho. In conferenza stampa ha parlato della squadra che ha fatto il sufficiente per non soffrire tanto quindi ha sottolineato come c’è bisogno di rispetto verso la squadra che affronta molte difficoltà e visto che oggi era in campo con un unico difensore centrale di ruolo. Per fronteggiare i veloci attaccanti della Cremonese si è fidato della velocità di Kristensn. Ha detto che la squadra ha meritato di superare un avversario che non considera di serie B sia per i giocatori che ha a disposizione perché per l’allenatore.

Questo risultato consente di giocare i quarti di finale contro la Lazio. Prima del derby però la squadra affronterà una partita molto importante in campionato contro Atalanta e quindi non sa dire come sarà pronta ad affrontare il derby. Di certo darà il massimo per il rispetto che merita il club, la sua storia e i tifosi che mettono sempre grande passione. Basta guardare ai sold out consecutivi ottenuti, meritano che il gruppo dia il massimo, tutto quello che si ha a disposizione.

Parlando di modulo si dice soddisfatto del cambio anche se è stato proposto un rischio enorme. La scelta di giocare a 3 in difesa nasce dal fatto di avere a disposizione ragazzi fuori ruolo. Pertanto è stata scelta un’occupazione più equilibrata dello spazio. Ha ribadito come pesa la mancanza di un giocatore come Smalling aggravata dal fatto di non poter avere a disposizione Kumbulla e Ndicka che stava lavorando molto bene inoltre quando contemporaneamente in campo si hanno i giocatori così offensivi come Dybala, Azmoun, Lukaku ed El Shaarawy se la squadra perde palla c’è bisogno di chi è offra compattezza ed equilibrio a centrocampo.