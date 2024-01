Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 4 gennaio 2024: ultimo ottavo di finale di Coppa Italia, in campo la Liga con la trasferta del Barcellona

La partita Juventus–Salernitana delle ore 21 conclude il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. L’ultimo accoppiamento si incrocerà con il Frosinone. Ricordiamo si affronteranno per i quarti di finale Bologna-Fiorentina, Atalanta-Milan e Lazio-Roma. In questo giovedì 4 gennaio c’è spazio anche per Liga spagnola con tre incontri e per i 32esimi di FA Cup alle ore 21 troviamo Crystal Palace-Everton.

Torniamo sul match del giorno ovvero quello tra i bianconeri e i granata. Buon momento per la squadra di Allegri che in campionato continua a tallonare l’Inter e che ha chiuso il 2023 con un distacco di appena 2 lunghezze. Fuori dalle competizioni europee proveranno ad andare in fondo in questa dove la strada verso la semifinale sembra alla portata. Affronterà un avversario che è riuscito a chiudere in bellezza un anno molto complicato per come si sviluppata questa stagione dopo aver centrato la salvezza nella precedente. Favori del pronostico decisamente a favore della squadra juventina che negli ultimi 5 scontri diretti ha vinto 3 volte mentre l’ultima sconfitta risale al 2 maggio 1999. Allegri ha ribadito come la squadra ci tiene alla Coppa Italia in particolare in questa stagione dove si giocano solo due competizioni. L’avversario appare in forma alla luce del successo in casa del Verona e non va sottovalutato. Inzaghi ha parlato di grande opportunità e della voglia di fare bella figura. Una partita dove si ha poco da perdere e che può essere un premio per chi ha avuto meno spazio come titolare e che ha lavorato bene in settimana. Quindi ha parlato dell’emozione particolare nel tornare a Torino dove ha giocato quattro anni realizzando quasi cento gol. Si aspetta dal gruppo un’altra partita “gagliarda”.

Come accennato in apertura da seguire i tre incontri di Liga a partire dalle ore 17 con Osasuna-Almeria. Molto interessante alle 19.15 Siviglia-Athletic Bilbao con le due squadre impegnate per diversi obiettivi. Gli ospiti con tre punti potrebbero agganciare l’Atletico Madrid a 38 punti. Alle ore 21.30 il Barcellona giocherà in casa del Las Palmas. La neo promossa sta viaggiando bene con solo due sconfitte nelle ultime otto partite e una posizione in classifica di tranquillità. Si tratta di un inedito assoluto tra queste due squadre. Se il rendimento dei blugrana è stato molto positivo in casa, in trasferta ha balbettato un pò visto che pur senza perdere mai nelle otto gare in cinque occasioni non sono andati oltre il pari. La posta in palio oggi è molto alta in chiave terzo posto visto il ko della squadra di Simeone e allo stesso tempo per non perdere terreno da Real Madrid e Girona alle prese con un avvincente testa a testa praticamente da inizio stagione.

COPPA ITALIA

21.00

LIGA

21.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 4 gennaio 2024

AUSTRALIA A-LEAGUE

Adelaide United – Wellington Phoenix 09:45

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Harbour View – Waterhouse 00:00

Molynes – Cavalier 22:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Panetolikos – Panserraikos 16:00

Atromitos – Kifisias 18:00

INGHILTERRA FA CUP

Crystal Palace – Everton 21:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Haifa – B. Jerusalem 19:30

ITALIA COPPA ITALIA

Juventus – Salernitana 21:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Union Touarga – Safi 16:00

Berkane – Jeunesse Sportive Soualem 18:00

Youssoufia Berrechid – Agadir 18:00

FAR Rabat – Moghreb Tetouan 20:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Hong Kong – Tagikistan 13:00

Libano – Arabia Saudita 14:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Bastia (Fra) – Furiani Agliani (Fra) 16:00

Makkabi Berlin (Ger) – Altglienicke (Ger) 18:30

Botafogo SP (Bra) – Catanduva (Bra) 22:00

SPAGNA LALIGA

Osasuna – Almeria 17:00

Siviglia – Ath. Bilbao 19:15

Las Palmas – Barcellona 21:30