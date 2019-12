Il posticipo della 16° giornata del campionato di calcio di Serie A Cagliari – Lazio e quello di Serie B Trapani – Pisa, Girone B di Serie C e Premier League

CAGLIARI – Al centro della programmazione calcio in tv di lunedì 16 dicembre c’è Cagliari – Lazio, posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno col Sassuolo e in classifica sono quinti con 29 punti. I biancocelesti provengono dal successo casalingo contro la Juventus e sono terzi a quota 33.

Posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie B è Trapani – Pisa. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Benevento e in classifica sono penultimi con 13 punti. I toscani provengono dalla sconfitta interna contro la Virtus Entella e sono dodicesimi a quota 20.



Nella tredicesima giornata di Premier League il Crystal Palace, che proviene dal pareggio rimediato in trasferta sul campo del Watford e in classifica è decimo con 22 punti, sfida il Brighton, che ha tre lunghezze in meno ed è reduce dal pari interno contro il Wolves.



Per la diciannovesima giornata del Girone B della Serie C la Reggiana, che proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Virtus Verona e in classifica è quarto con 35 punti, ospita il Padova, che dopo la vittoria casalinga contro l’Imolese è terzo con una lunghezza in più.



Calcio in tv oggi 16 dicembre 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

12.00

Sorteggio ottavi di finale Champions League – DAZN, EUROSPORT, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT 24

13.00

Sorteggio sedicesimi di finale Europa League – DAZN, EUROSPORT, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT 24

20.45

Cagliari-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Reggiana-Padova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00

Crystal Palace-Brighton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Trapani-Pisa (Serie B) – DAZN e DAZN1

Inoltre su questo stesso siti si potrenno seguire le dirette testuali di: