I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì sono dedicati a Serie A, Serie B, Girone B di Serie C, Premier League e Ligue 2

Lunedì 16 dicembre si giocano i posticipi della sedicesima giornata del campionato di Serie A e di Serie B. Posticipi anche in Premier League, Ligue 2 e nel Girone B della Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Crystal Palace – Brighton 1 (ore 20,45)

Gara valida per la diciassettesima giornata di Premier League. Il Crystal Palce proviene dal pareggio rimediato in trasferta sul campo del Watford e in classifica è decimo con 22 punti. Tre lunghezze in meno per il Brighton, reduce dal pari interno contro il Wolves.

Cagliari – Lazio 2 (ore 20.45)

Posticipo della sedicesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno col Sassuolo e in classifica sono quinti con 29 punti. I biancocelesti provengono dal successo casalingo contro la Juventus e sono terzi a quota 33.

Trapani – Pisa 1 (ore 21)

Posticipo della sedicesima giornata di Serie B. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Benevento e in classifica sono penultimi con 13 punti. I toscani provengono dalla sconfitta interna contro la Virtus Entella e sono dodicesimi a quota 20.

Guingamp – Troyes 1 (ore 20)

Incontro valvole per la diciottesima giornata del campionato cadetto francese. Il Guingamp proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Paris FC e in classifica è decimo con 24 punti. Otto lunghezze in più per il Troyes, quarto e reduce dalla vittoria casalinga contro il Rodez.

Reggio Audace – Padova (ore 21)

Gara valida per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C. Il Reggio Audace proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Virtus Verona e in classifica è quarto con 35 punti. Una lunghezza in più per il Padova, che dopo la vittoria casalinga contro l’Imolese è terza.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 16 dicembre 2019

Crystal Palace – Brighton 1 (2,25)

Cagliari – Lazio 2 (1,85)

Trapani – Pisa 1 (2,40)

Guingamp – Troyes 1 (2,55)

Reggio Audace – Padova 1 (2,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->624 euro