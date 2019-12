Ricco cartellone il 15 dicembre 2019 con le big di Serie A in campo e suggestive sfide come Manchester United – Tottenham, Arsenal – City, Sivilia – Villareal e Valencia – Real Madrid

Domenica 15 dicembre si è aperta con i tornei in Asia e Australia. Nel primo per l’EAFF E-1 Football Championship Women successo per 3-0 della Corea del Sud sulla Cina Tapei. Nel secondo per l’A-League 4-0 esterno del Melbourme City sul Newcastle Jets. Un piccolo assaggio di una giornata molto ricca di incontri soprattutto in Europa. Quali saranno i campionati che seguiremo più da vicino tra risultati in tempo reale e diretta testuale?

Presenti tutti quelli dei due principali italiani, la Serie A e B con la C che proporrà i suoi big match. Dalle sfide di Juve, Milan e Roma alla sfida Fiorentina – Inter di questa sera. Tutto partirà dal lunch match Hellas Verona – Torino ma anche non mancheranno contributi dai due big match della Premier League con Manchester United – Everton e Arsenal – Manchester City. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio il programma completo tra approfondimenti, pronostici e calcio in tv del giorno oltre al riepilogo con tutti i punteggi finali.

PARTITE IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



11:30



Corea del Sud - Cina

Somalia - Burundi



14:00 Uganda - Gibuti



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Dicembre



08:15 Corea del Sud - Taiwan 3-0



Australia > A-League 2019/2020



08:30 Newcastle United Jets - Melbourne City FC 0-4



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00



Destroyers - Guabirá

Real Potosí - San José



21:00 Bolívar - Aurora



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



11:00 Vitosha Bistritsa - Botev Plovdiv



13:15 Lokomotiv Plovdiv - Levski Sofia



15:30 Slavia Sofia - PFC Ludogorets Razgrad



Cile > Primera División 2019







Antofagasta - Colo-Colo non disputa

Cobresal - Universidad de Chile non disputa

Curicó Unido - Unión Española non disputa

Iquique - Universidad Católica non disputa

Huachipato - Everton non disputa

O'Higgins - Palestino non disputa

Unión La Calera - Audax Italiano non disputa

Universidad de Concepción - Coquimbo Unido non disputa



Cipro > First Division 2019/2020



16:00 Enosis Neon Paralimni - AEL Limassol



18:00 Nea Salamina - Omonia Nikosia



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 NK Osijek - Slaven Belupo



17:30 Hajduk Split - NK Istra 1961



Danimarca > Superliga 2019/2020



12:00 AC Horsens - SønderjyskE



14:00



Randers FC - Esbjerg fB

Lyngby BK - Silkeborg IF



16:00 Brøndby IF - Hobro IK



18:00 FC Midtjylland - Aarhus GF



Ecuador > Serie A 2019 Playoffs > Finale



21:00 Delfín SC - LDU Quito



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Semifinali



22:00 FAS - Santa Tecla FC



Francia > Ligue 1 2019/2020



15:00 Girondins Bordeaux - RC Strasbourg



17:00 Olympique Lyon - Stade Rennes



21:00 AS Saint-Étienne - Paris Saint-Germain



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 Wolfsburg - Bor. Mönchengladbach



18:00 Schalke 04 - Eintracht Francoforte



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



1. FC Nürnberg - Holstein Kiel

SV Sandhausen - Amburgo

VfL Osnabrück - Dynamo Dresden



Germania > 3. Liga 2019/2020



13:00 SG Sonnenhof Großaspach - FC Carl Zeiss Jena



14:00 SpVgg Unterhaching - MSV Duisburg



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020



14:00



Holstein Kiel II - VfB Lübeck

HSC Hannover - Schwarz-Weiß Rehden



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



Wacker Nordhausen - SV Babelsberg 03 rinv.



13:30



1. FC Lok Leipzig - Rot-Weiß Erfurt

Berliner AK 07 - Union Fürstenwalde

BFC Dynamo - Bischofswerdaer FV



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



14:00



1. FC Köln - 1899 Hoffenheim

SGS Essen - SC Sand

SC Freiburg - Bayer Leverkusen

FF USV Jena - Turbine Potsdam



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



13:00 Alemannia Aachen - Borussia Dortmund



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



13:00 Hamburger SV - Eintracht Braunschweig



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



11:00



SG Unterrath 12/24 - Fortuna Düsseldorf

FC Hennef 05 - Alemannia Aachen

Borussia Dortmund - SV Lippstadt 08

Arminia Bielefeld - FC Schalke 04



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



1. FC Nürnberg - Karlsruher SC rinv.



11:00 FC Augsburg - Eintracht Frankfurt



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 AE Larisa - Atromitos



16:15 Volos NFC - Panionios GSS



18:30



Asteras Tripolis - Olympiakos Piräus

Panetolikos - PAOK Saloniki



Grecia > Super League 2 2019/2020



13:00 AE Karaiskakis - Platanias Chanion



13:45 Apollon Larisa - Apollon Smyrnis



14:00 Apollon Pontou - Panachaiki GE



Indonesia > Liga 1 2019



12:30 PSM Makassar - PSS Sleman



Inghilterra > Premier League 2019/2020



15:00



Manchester United - Everton FC

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur



17:30 Arsenal FC - Manchester City



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



13:00 Manchester City U23 - Tottenham Hotspur U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



14:00 Norwich City U23 - Sunderland AFC U23



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 FC Ashdod - Hapoel Hadera FC



19:15 Maccabi Netanya - Hapoel Tel Aviv



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Verona - Torino



15:00



Bologna - Atalanta

Juventus - Udinese

Milan - Sassuolo



18:00 Roma - SPAL



20:45 Fiorentina - Inter



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Cosenza Calcio - Pordenone

Cremonese - Perugia



21:00 Salernitana - Crotone



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:15



Alessandria - Pro Vercelli

Giana Erminio - Aurora Pro Patria

Novara - Robur Siena

Olbia - Juventus II

Renate - Arezzo



17:45



Como - AlbinoLeffe

Gozzano - Pergolettese

Pistoiese - Calcio Lecco 1912

Pontedera - Monza



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:15



Arzignano - Cesena

FeralpiSalò - Vis Pesaro

Gubbio - Fermana FC

Rimini - Triestina

Südtirol - Piacenza



17:45



Carpi - Sambenedettese

Fano - Virtus Verona

Imolese - Vicenza



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



15:15



Rende - Rieti

Teramo - Catania

Viterbese - Virtus Francavilla



17:45



Bisceglie - Vibonese

Casertana - Bari

Catanzaro - AZ Picerno

Monopoli - Avellino

Potenza - Paganese

ASD Sicula Leonzio - Reggina



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



14:30



Bra - Lucchese

Caronnese - Casale

USD Fezzanese - Ghivizzano Borgo

Fossano Calcio - Savona

Lavagnese - Real Forte Querceta

Prato - Chieri

Seravezza - SC Ligorna 1922

Vado - Borgosesia

Verbania Calcio - Sanremese



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



Caravaggio - Virtus Bolzano

Castellanzese - NibionnOggiono

Folgore Caratese - Legnano

Inveruno - Brusaporto

US Levico Terme - SS Tritium 1908

Milano City FC - Virtus Bergamo

Pontisola - Dro

Pro Sesto - Villa d'Almè

US Scanzorosciate - GS Arconatese 1926

Sondrio - Seregno



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30



US Adriese - Villafranca

Gsd Ambrosiana - Porto Tolle

AC Belluno - Montebelluna

ASD Campodarsego - AC Mestre

ASD Cartigliano - Caldiero Terme

ASD Cjarlins Muzane - Tamai

Clodiense - Este

Legnago - APC Chions

Luparense - Union Feltre

San Luigi - SSD Vigasio



Italia > Serie D Girone D 2019/2020



14:30



AC Crema - Alfonsine FC 1921

AC Fanfulla 1874 - Sammaurese Calcio

Fiorenzuola - Savignanese

Forlì - USD Vigor Carpaneto 1922

Lentigione Calcio - Franciacorta

Mantova - Ciliverghe Mazzano

Mezzolara - US Breno

ASD Sasso Marconi 1924 - AC Calvina Sport

Progresso - Correggese



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Albalonga - US Gavorrano

Bastia - Virtus Flaminia

Foligno - Montevarchi

Grosseto - San Donato Tavarnelle

Monterosi FC - ASD Cannara

Ponsacco - Aglianese Calcio

AC Sangiovannese - Scandicci

Trestina - Pomezia Calcio

Tuttocuoio - Grassina



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



ASD Pineto Calcio - Real Giulianova

Avezzano Calcio - Atletico Terme Fiuggi

Jesina Calcio - Campobasso

Matelica - Olympia Agnonese

Porto Sant'Elpidio - Montegiorgio Calcio

SN Notaresco - AC Sangiustese

Tolentino - Chieti

Vastese Calcio - AC Cattolica Calcio

Vastogirardi - US Recanatese



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



14:30



Aprilia - Torres

Budoni - Latina

US Ladispoli - Arzachena

Lanusei Calcio - Città di Anagni

Sassari Latte Dolce - Muravera

Cassino Calcio 1924 - Tor Sapienza

Ostia Mare - Portici 1906

ASD Trastevere - Turris

ASD Vis Artena - Team Nuova Florida



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30



Agropoli - ACD Nardò

Team Altamura - Fidelis Andria

Città di Fasano - Grumentum Val d'Agri

FC Francavilla - Foggia

Gelbison - US Bitonto

Gladiator - Sorrento

FBC Gravina - Brindisi

ASG Nocerina - Casarano

Taranto FC - Audace Cerignola



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30



Acireale - Giugliano

US Castrovillari - Palermo

Calcio Cittanovese - FC Messina

Marsala - Corigliano

Messina - USD Palmese

Marina di Ragusa - Biancavilla

Roccella - Licata

San Tommaso - ASD SS Nola 1925

ASD Troina - Savoia



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



10:00 Bologna - Atalanta



12:00 Roma - Juventus



14:30 Chievo Verona - Pescara



Lussemburgo > Nationaldivision 2019/2020



Blue Boys Muhlenbach - RFCU Luxemburg rinv.



Montenegro > 1. CFL 2019/2020



13:00 FK Grbalj Radanovići - FK Budućnost Podgorica



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Delta Force FC - Heartland FC

Plateau United - Ifeanyi Uba

Jigawa Golden Stars - Warri Wolves

Lobi Stars - Abia Warriors FC

Akwa Starlets - Enyimba Aba

Rivers United FC - Katsina United

MFM FC - Akwa United

Adamawa United FC - Sunshine Stars

Nasarawa United FC - Kano Pillars



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



22:00



Cerro Porteño - General Díaz

Deportivo Santaní - Sportivo Luqueño

Deportivo Capiatá - Libertad

San Lorenzo - River Plate

Guaraní - Club Nacional



Peru > Primera División 2019 Playoffs > Finale



21:30 Alianza Lima - Deportivo Binacional



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15 UD Oliveirense - FC Penafiel



16:00



Sporting Covilhã - Académica de Coimbra

SC Farense - CD Feirense



Romania > Liga 1 2019/2020



17:00 Chindia Târgoviște - FC Hermannstadt



19:30 FC Viitorul Constanța - Steaua Bucureşti



Serbia > Super Liga 2019/2020



13:00 Radnik Surdulica - Partizan



15:00 Crvena Zvezda - FK Čukarički-Stankom



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 Getafe CF - Real Valladolid



14:00 Celta Vigo - RCD Mallorca



16:00 Espanyol Barcelona - Real Betis



18:30 Sevilla FC - Villarreal CF



21:00 Valencia CF - Real Madrid



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 Extremadura UD - Málaga CF



16:00 Real Oviedo - Cádiz CF



18:00



Elche CF - UD Las Palmas

CD Lugo - Sporting Gijón



20:00



CF Fuenlabrada - UD Almería

Rayo Vallecano - Albacete



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



11:00 Coruxo FC - UD Las Palmas B



11:30 Real Oviedo B - UD Melilla



12:00



Real Madrid Castilla - Getafe CF B

Atlético Madrid B - Celta Vigo B

UD Ibiza - Marino de Luanco

Sporting Gijón B - Peña Deportiva

CF Internacional - UD SS Reyes



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



12:00



UD Logroñés - SD Leioa

CD Tudelano - CD Leonesa



17:00



Burgos CF - CD Izarra

Real Unión - Real Sociedad B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



17:00



Levante UD B - Gimnàstic

CE Sabadell - AE Prat



18:00 FC Barcelona B - CF La Nucía



20:00 UE Cornellà - Lleida Esportiu



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



12:00



Real Murcia - Yeclano Deportivo

Don Benito - Talavera CF



12:30 RB Linense - Córdoba CF



16:30 Atlético Sanluqueño CF - San Fernando CD



17:00 Mérida AD - CP Villarrobledo



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 Athletic Bilbao - Sevilla FC



12:00



Madrid CFF - Deportivo de La Coruña

Rayo Vallecano - CD Tacón



13:00 Valencia CF - Levante UD



18:30 UDG Tenerife Sur - Atlético Madrid



Svizzera > Super League 2019/2020



16:00



FC Lugano - BSC Young Boys

FC Luzern - FC Basilea

FC Sion - Neuchâtel Xamax FCS



Turchia > SüperLig 2019/2020



12:00 Gaziantep FK - Kayserispor



14:30 Sivasspor - Fenerbahçe



17:00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor



Uruguay > Primera División 2019 Playoffs > Semifinali



21:00 Nacional - Peñarol