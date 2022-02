Il 25 febbraio 2022 gli anticipi di Serie saranno trasmessi in diretta su DAZN, Genoa – Inter anche su Sky

PARIGI – La programmazione sul calcio in TV di venerdì 25 febbraio vede gli anticipi dei massimi campionati europei. Partiamo dalla Serie A con un doppio appuntamento. Alle 18.45 Milan – Udinese. I rossoneri vengono dal pareggio casalingo per 2-2 contro la Salernitana di una settimana fa e sono chiamati a difendere il primo posto in classifica, che occupano, con due lunghezze di vantaggio su Inter e Napoli anche se i nerazzurri devono ancora recuperare la gara contro il Bologna. La squadra di Pioli ha 55 punti, con un cammino di diciassette partite vinte, cinque pareggiate e quattro sconfitte e con cinquantadue reti realizzate e ventotto incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte e due pareggiate con nove reti siglate e tre incassate. Di fronte troverà i friulani, a caccia di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. Vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Lazio e sono sedicesimi, a quattro lunghezze dalla quartultima, con 25 punti, frutto di cinque vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte con trentuno gol fatti e quarantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due siglando tre reti e subendone sei. Subito dopo Genoa – Inter. I rossoblù vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Venezia e sono penultimi, a cinque lunghezze dalla quartultima, con 16 punti, frutto di una sola vittoria risalente addirittura a settembre, tredici pareggi e dodici sconfitte con ventidue gol fatti e quarantasette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato quattro volte e perso una, siglando due reti e subendone otto. Sono disperatamente a caccia di punti per cercare di salvare una stagione che al momento sembra compromessa. Di fronte troveranno l’Inter che non sta attraversando un buon momento. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta intera per 0-2 contro il Sassuolo, che ha fatto seguito a quella di pochi giorni prima in Champions League con lo stesso risultato contro il Liverpool; in classifica condividono il secondo posto con il Napoli, anche se devono ancora recuperare una gara, a -2 dalla capolista Milan, con 54 punti, frutto di sedici vittorie, sette pareggi e due sconfitte con cinquantacinque gol fatti e ventidue subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto due volte, pareggiato una e perso due siglando cinque reti e subendone sei

In Ligue 1 si gioca Montpellier – Rennes. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna di misura contro il Lorient e sono noni in classifica con 37 punti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Marsiglia e sono quinti a quota 40. Per la Bundesliga tocca a Hoffenheim – Stoccarda. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1-2 contro il Wolfsburg e in classifica sono quarti con 37 punti. Gli ospiti sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Bochum e sono penultimi a quota 19. Infine la Liga dove scendono in campo Levante – Elche. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Levante e in classifica sono tredicesimi con 29 punti. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Vallecano e sono ultimi a quota 15.

Calcio in tv oggi 25 febbraio 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Olimpia-Atletico Nacional (Copa Libertadores) – DAZN

15.00

NorthEast United-Jamshedpur (Indian Super League) – ONEFOOTBALL

18.45

Milan-Udinese (Serie A) – DAZN

19.00

Vejle-AGF (Superligaen) – ONEFOOTBALL

20.30

Legia Varsavia-Wisla Cracovia (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

21.00

Genoa-Inter (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4Ke SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Southampton-Norwich (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

23.15

Defensa y Justicia-Gimnasia La Plata (Campionato argentino) – SOLOCALCIO

Gli abbonati Sky potranno seguire le sfide in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Le gare trasmesse da DAZN saranno visibili per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche sui canali Sky Sport , Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (rispettivamente sui numeri 251, 202 e 213) e, per gli abbonati Sky, anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.