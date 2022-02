Elenco delle partite previste per oggi venerdì 25 febbraio 2022: i rossoneri ospitano l’Udinese, i nerazzurri in trasferta con il Genoa. Gli anticipi nei principali campionati europei

Siamo pronti a tuffarci in un nuovo weekend denso di appuntamenti sportivi dopo la tre giorni di Coppa tra Champions League ed Europa League. Bilancio agro dolce per le italiane con un buon punto della Juventus in casa del Villareal e il passaggio del turno dell’Atalanta e dall’altra le eliminazioni di Lazio e Napoli uscite un pò malconce delle sfide con Porto e Barcellona. Centro della giornata sarà la Serie A che propone in questo insolito venerdì 25 febbraio ben due anticipi ovvero alle 18.45 Milan – Udinese e alle 21.00 Genoa – Inter. Dei due match parleremo ampiamente dopo aver consultato i link utili del giorno. Ricordiamo che si giocano gli anticipi nei principali campionati Europei. Si parte alle ore 20.30 con la Bundesliga che propone Hoffenheim – Stoccarda. Le due squadre lottano per differenti obiettivi e lanciatissimi i padroni di casa che hanno reagito con due vittorie consecutive a un momento no. In Ligue 1 alle 21 scontro diretto per l’Europa tra Montepellier e Rennes separate da appena due lunghezze. Stesso orario per Southampton – Norwich in Premier League e per Levante – Elche in Liga.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

18.45

21.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

VOGLIA DI RISCATTO PER LE MILANESI

Il programma della 17esima giornata di Serie A si aprirà alle 18.45 con Milan – Udinese. I rossoneri dopo aver bissato il successo del derby in casa con la Samp ha evitato un pericoloso scivolone a Salerno e si ritrova in vetta in virtù dei passi falsi di Inter e Napoli. Non sarà della partita Bennacer squalificato per il resto formazione delineata in difesa con Tomori – Romagnoli coppia centrale e Calabria – Theo Hernandez esterni. Anche per i mediani non sembrano esserci sorprese con Kessie e Tonali mentre a supporto di Giroud Pioli potrebbe mescolare un pò le carte visto che Messias sembra andare meglio di Saelemaekers, Diaz non appare al top della forma e potrebbe essere insidiato da Krunic mentre Leao è un pò sceso di rendimento nell’ultimo turno e complice il buon impatto di Rebic sul match nell’ultimo turno potrebbe spuntarla per una maglia. Il tecnico rossonero chiede al gruppo una prova solida contro un avversario che gioca compatto ed è ben organizzato in campo. Qualità e tecnica nelle giocate per scardinare una difesa attenta che ritrova Zeegelaar. Il momento generale appare buono secondo Pioli che ha parlato di frenesia nel voler “spaccare la partita” quindi ha sottolineato la condizione di Rebic che migliora di giornata in giornata e la possibilità di vedere in campo a breve anche il neo acquisto Lazetic. Cioffi dall’altra parte si aspetta una gara perfetta per potersela giocare contro un avversario così forte. Quindi fa appello al coraggio contro un avversario che sarà molto motivato a far bene. Giocherà a favore dei bianconeri il recupero anche di Udogie a centrocampo così come Pereyra ormai pronto per giocare i 90 minuti oltre a una classifica che consente di avere un piccolo margine di vantaggio seppur piccolo su Venezia e Cagliari.

A seguire si infiammerà la serata con la trasferta dell’Inter a Genova. La squadra è stata doppiamente ferita in poco tempo, prima con la mazzata con il Liverpool che va oltre i demeriti del gruppo quindi il tracollo, soprattutto nel primo tempo con il Sassuolo e anche un pizzico di sfortuna nel non riuscire a riaprire il match. Un Genoa che al di là dei successi che sembrano non voler arrivare (ben 4 pareggio consecutivi) sembra acquisire una certa identità anche se il percorso è ancora tortuoso. A favore c’è una classifica che non è ancora compromessa visto che sono appena 6 le lunghezza dalla zona salvezza con Venezia e Cagliari che non stanno certo facendo il passo della lepre. Inzaghi ha parlato di avversario organizzato che sta facendo vedere un buon calcio, intenso. “Equilibrio è la parola che serve, come abbiamo sempre fatto anche nelle vittorie abbiamo analizzato dove potevamo fare meglio anche in queste ultime partite” ha sottolineato. Sarà un mese molto impegnativo con diversi incontri chiave e nella corsa scudetto non si sente di escludere nè la Juventus nè l’Atalanta. Due importanti recuperi quello di Gosens che ha svolto il suo primo allenamento completo e che a breve potrebbe essere impiegato. L’altro è di Correa che dovrebbe tornare disponibile nel derby. In casa rossoblù si dovrebbe rivedere Rovella possibile trequartista in luogo di Portanova mentre al centro della difesa si dovrebbe vedere Maksimovic con Vasquez. Formazione tipo per i nerazzurri con il rientro in difesa di Bastoni e Brozovic in cabina di regia. Dubbio in avanti se dare fiducia a Lautaro o preferire Sanchez con Dzeko.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 25 FEBBRAIO 2022

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Al-Merreikh (Sud) – Al-Hilal (Sud) 17:00

AmaZulu (Rsa) – Setif (Alg) 17:00

Raja Casablanca (Mar) – Horoya (Gui) 20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Skenderbeu – Vllaznia 16:45

Din. Tirana – Partizani 19:45

ALGERIA LIGUE 1

Biskra – Arba 14:30

JS Kabylie – Medea 15:00

Magra – Tlemcen 15:00

Oran – Constantine 15:00

Belouizdad – MC Alger Posticipata

Chelghoum – Setif Posticipata

Chlef – Paradou 17:00

Relizane – Saoura Posticipata

USM Alger – Hussein Dey 18:00

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Almirante Brown – Agropecuario 01:10

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Huracan – Velez Sarsfield 01:30

Defensa y Justicia – Gimnasia L.P. 23:15

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – Ararat-Armenia 11:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Brisbane Roar – Melbourne Victory Posticipata

BELGIO JUPILER LEAGUE

Beerschot VA – Charleroi 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Guabira – Nacional Potosi 20:00

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA

Boavista – Madureira 20:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Campinense – Sao Paulo 01:30

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Plovdiv – Tsarsko Selo 14:00

CSKA Sofia – Botev Vratsa 16:30

CIPRO FIRST DIVISION

Omonia – APOEL 18:00

Paphos – Aris 18:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Real Cartagena – Huila 02:00

CROAZIA 1. HNL

Slaven Belupo – Dragovoljac 18:00

DANIMARCA 1ST DIVISION

F. Amager – Esbjerg 18:30

Helsingor – Nykobing 19:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Vejle – Aarhus 19:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Future FC – Arab Contractors 16:30

FRANCIA LIGUE 1

Montpellier – Rennes 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover – Kiel 18:30

Paderborn – Aue 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Hoffenheim – Stoccarda 20:30

GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Lincoln – Magpies 20:45

INDONESIA LIGA 1

Persib – Persela 12:15

PSM Makassar – Bhayangkara Solo 14:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Southampton – Norwich 21:00

IRAQ SUPER LEAGUE

Al Najaf – Erbil 11:30

Baghdad – Zakho 12:00

Al Shorta – Naft Al-Basra 13:45

Al Wasat – Al Karkh 16:00

Al Quwa Al Jawiya – Newroz 18:15

IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians – Dundalk 20:45

Derry City – Shamrock Rovers 20:45

Drogheda – Shelbourne 20:45

St. Patricks – Sligo Rovers 20:45

UC Dublin – Finn Harps 20:45

ITALIA SERIE A

Milan – Udinese 18:45

Genoa – Inter 21:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Safi – FUS Rabat 16:00

Chabab Mohammedia – Rapide Oued Zem 18:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Atlante – Pumas Tabasco 00:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Pachuca – Mazatlan FC 02:00

Queretaro – Toluca 04:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Francia U17 – Danimarca U17 12:00

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Bielorussia U17 D – Slovacchia U17 D 14:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

Cruz Azul (Mex) – Forge (Can) 02:30

Seattle Sounders (Usa) – Motagua (Hon) 04:45

OLANDA EERSTE DIVISIE

Almere – Venlo 20:00

Breda – Jong PSV 20:00

Dordrecht – Maastricht 20:00

Excelsior – Roda 20:00

FC Emmen – Jong Ajax 20:00

FC Volendam – Helmond 20:00

Graafschap – Den Bosch 20:00

Jong AZ – Eindhoven 20:00

Oss – Jong Utrecht 20:00

OLANDA EREDIVISIE

Waalwijk – Twente 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Ameliano – General Caballero JLM 22:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sporting Cristal – Cajamarca 21:30

POLONIA DIVISION 1

Sosnowiec – Odra Opole 18:00

Widzew Lodz – Arka 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Belenenses – Ferreira 21:15

ROMANIA LIGA 1

UTA Arad – Academica Clinceni 16:30

Univ. Craiova – Chindia Targoviste 19:30

RUANDA PREMIER LEAGUE

Gorilla – Police 11:30

Gasogi United – Bugesera FC 14:00

Marines – AS Kigali 14:00

Mukura Victory Sports – Rutsiro 14:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – FK Vozdovac 14:00

Mladost – Proleter 16:00

Radnicki Nis – Novi Pazar 16:00

Sp. Subotica – Cukaricki 18:00

SPAGNA LALIGA

Levante – Elche 21:00

SPAGNA LALIGA2

Almeria – Fuenlabrada 21:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Olimpia Asuncion (Par) – Atl. Nacional (Col) 01:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Maritzburg Utd – Golden Arrows 18:30

TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor – Antalyaspor 18:00

Trabzonspor – Kayserispor 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Minaj – Zorya Posticipata

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Boston River – Cerro Largo 21:00

Plaza Colonia – Fenix 23:15

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Puerto Cabello – Portuguesa 00:15

Universidad Central – Carabobo 22:00