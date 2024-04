Nella guida tv del 27 aprile 2024 la gara valide per la trentatreesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Lazio – Verona anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 27 aprile 2024 ci sono le gare della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincerà alle 15 con Lecce – Monza. I salentini, dopo il successo esterno per 0-3 contro il Sassuolo, sono tredicesimi con 35 punti, frutto di otto vittorie, undici pareggi e quattordici stop, trenta gol fatti e quarantotto subiti. I brianzoli, dopo lo stop casalingo di misura contro l’Atalanta, sono undicesimi a quota 43. Il loro percorso racconta di undici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, trentacinque reti realizzate e quarantatré incassate.

Alle 18 il big match Juventus – Milan. I bianconeri,dopo il 2-2 ottenuto in extremis sul campo del Cagliari, sono terzi a -5 dal Milan e a +2 dal Bologna. I loro 64 punti sono frutto di diciotto vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte, quarantasette reti realizzate e ventisei incassate. I rossoneri, dopo la sconfitta per 1–2 nel Derby, sono secondi, con 69 punti, frutto di ventuno vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte, sessantaquattro gol fatti e trentanove subiti.

Alle 20.45 scenderanno in campo Lazio e Verona. I biancocelesti vendono dal successo esterno di misura contro il Genoa e sono settimi con 52 punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e tredici sconfitte, quarantadue gol fatti e trentacinque subiti. Gli scaligeri, dopo aver battuto l’Udinese, sono quartultimi a quota 31, a pari merito con l’Empoli. Il loro percorso racconta di sette partite vinte, dieci pareggiate e sedici perse, trentuno reti realizzate e quarantaquattro incassate.

Per la trentacinquesima giornata di Serie B la capolista Parma ospiterà l’ultima della classe, il Lecco. Il Como, secondo, farà visita alla Sampdoria. Mancano quattro turni alla fine e diventa acerrrima la lotta per il secondo posto, che significherebbe promozione diretta. Gran movimento anche per migliorare la posizione in classifica in chiave playoff o per evitare la retrocessione.

Eppoi la Bundesliga con il Lipsia che ospiterà il Dortmund, in Premier League con Manchester United – Burnley. In Liga si giocherà Las Palmas – Girona.

Calcio in tv oggi 27 aprile 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Lazio-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Sampdoria-Pomigliano (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Milan-Monza (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

West Ham-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

14.00

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT (canale 251)

Parma-Lecco (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Brescia-Spezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Modena-Sudtirol (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Ternana-Ascoli (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

Las Palmas-Girona (Liga) – DAZN

14.30

Napoli-Como (Serie A femminile) – DAZN

15.00

Lecce-Monza (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Sassuolo-Bologna (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Verona-Genoa (Campionato Primavera) – SILIVE

15.30

Lipsia-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.00

Manchester United-Burnley (Premier League) – SKY SPORT UNO

16.15

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Sampdoria-Como (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Palermo-Reggiana (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Cosenza-Bari (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Cittadella-Feralpisalò (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Almeria-Getafe (Liga) – DAZN

18.00

Juventus-Milan (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Fiorentina-Sassuolo (Serie A femminile) – DAZN

18.30

Bayer Leverkusen-Stoccarda (Bundesliga) – SKY SPORT 4K

Alaves-Celta (Liga) – DAZN

Catania-Benevento (Serie C) – SKY SPORT UNO

Avellino-Crotone (Serie C) – RAI SPORT e SKY SPORT CALCIO

Juve Stabia-Picerno (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Casertana-Sorrento (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Latina-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Potenza-Virtus Francavilla (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Monterosi-Foggia (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Audace Cerignola-Giugliano (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

Monopoli-Messina (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

Brindisi-Turris (Serie C) – SKY SPORT (canale 258)

Chelsea-Barcellona (Semifinale Champions League femminile) – DAZN

19.00

Benfica-Braga (Campionato portoghese) – DAZN

19.45

Austin-LA Galaxy (MLS) – APPLE TV

20.00

Al Khaleej-Al Nassr (Saudi League) – SOLOCALCIO

20.45

Lazio-Verona (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Aston Villa-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT (canale 252)

PSG-Le Havre (Ligue 1) – SKY SPORT (canale 253)

Atletico Madrid-Athletic (Liga) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.