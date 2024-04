Elenco delle partite previste per oggi, sabato 27 aprile 2024: i rossoneri sfidano i bianconeri per blindare il secondo posto, spazio anche a Lecce-Monza, Lazio-Verona e alla Champions League femminile

Ci addentriamo, a partire da quest’oggi, sabato 27 aprile, sempre di più in un weekend calcistico che propone la consueta fitta agenda di sfide per tutti gli amanti di questo sport. Si scende in campo infatti in Serie A, Serie B, nei tornei minori del nostro Paese e nei top cinque campionati europei. Non solo. Di scena inoltre la Champions League femminile con la prima delle due semifinali in palinsesto. Andiamo, dunque, a compiere una panoramica sulla situazione del calcio italiano per poi effettuare un’analisi più in generale su quello estero.

Indice

Entriamo nel dettaglio dei campionati nostrani, partendo dalla Serie A. Si giocano tre match validi per la 34esima giornata. In ordine cronologico, alle 15, al Via del Mare c’è Lecce–Monza. Percorsi di classifica ed obiettivi completamente diversi per le due squadre. I giallorossi, forti di un filotto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, si sono rilanciati, piazzandosi in posizione di sicurezza rispetto alla zona rossa della graduatoria, ora distante sette lunghezze. La salvezza è dunque a un passo, anche se prima ci sarà da faticare contro la voglia di rivalsa dei brianzoli. Questi ultimo sono momentaneamente undicesimi e senza particolari pressioni in vista del finale di stagione, ma desiderosi di rivalsa dopo il punto totalizzato nelle ultime quattro gare. Brutte notizie dall’infermeria per il tecnico dei salentini Gotti, che non potrà contare sugli acciaccati Ramadani e Banda. Probabile quindi l’utilizzo questa volta di un 4-4-2, con Gonzalez a completare la cerniera di centrocampo assieme a Blin. L’allenatore dei biancorossi Palladino invece pronto a rilanciare dal 1′ Zerbin nel suo 4-2-3-1. Birindelli e Andrea Carboni fungeranno da esterni, mentre Pessina e Bondo presidieranno la mediana.

Il pomeriggio proseguirà, alle ore 18, con l’incontro più atteso di questo turno: all’Allianz Stadium scendono in campo Juventus e Milan, rispettivamente terza e seconda della classe e divise da cinque punti in graduatoria. Ad incrociarsi due delle squadre più titolate e con la maggior tradizione sportiva d’Italia. Archiviata la vittoria del campionato da parte dell’Inter, è scontro tra deluse. Due compagini che hanno raccolto meno di quanto ci si aspettasse da questa stagione. La settimana appena trascorsa, in particolare, è stata piuttosto movimentata per entrambe. La Vecchia Signora è riuscita con molta fatica ad accedere alla finale di Coppa Italia, resistendo nel finale al tentativo di rimonta della Lazio. Maggiore amarezza, invece, in casa rossonera, considerata sia l’eliminazione in Europa League da parte della Roma che il k.o nel derby con conseguente trionfo tricolore per l’Inter. Ci sarà pertanto bisogno di rialzare quanto prima la testa per blindare la medaglia d’argento della Serie A 2023/24. Soliti dubbi di formazione per mister Allegri, che recupera Kean dall’infortunio. Dovrebbero però essere Vlahovic e Chiesa a guidare il reparto offensivo bianconero, con Cambiaso e Kostic (o Weah) sulle corsie di centrocampo. Emergenza difensiva, dall’altro, lato per l’allenatore dei meneghini Pioli: squalificati Theo Hernandez, Calabria e Tomori, saranno Musah e Florenzi ad agire da terzini. Gabbia e Thiaw i centrali.

Alle 20.45 chiude il programma di giornata in Serie A il ‘saturday night’ dell’Olimpico Lazio–Hellas Verona. Smaltita la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus, i biancocelesti saranno per forza di cosa obbligati a riprendere la marcia verso un piazzamento europeo. Nel mirino, nello specifico, un insperato quinto posto, dato il gap di sei lunghezze dalla Roma di De Rossi, il primo piazzamento utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Le vittorie contro Salernitana e Genoa hanno alimentato, in tal senso, morale e fiducia nei capitolini. Preziosissima, dall’altro lato, l’affermazione degli scaligeri in extremis nell’ultimo turno contro l’Udinese. Un vero e proprio scontro diretto salvezza, che ha permesso ai gialloblu di tirarsi momentaneamente fuori dalle sabbie mobile di classifica, raggiungendo l’Empoli in sedicesima posizione a quota 31. Leggero turn over per il mister dei laziali Tudor dopo le fatiche di coppa. Ai box Kamada per un risentimento al polpaccio, potrebbe rivedersi Immobile dal 1′, mentre torna tra i convocati Zaccagni. Tutti a disposizione, invece, per il tecnico dei veneti Baroni. In difesa Magnani è favorito su Dawidowicz e in attacco c’è Noslin sostenuto da Folorunsho.

Agenda ricca di appuntamenti anche in Serie B, con ben otto incontri valevoli per la 35esima della serie cadetta. Quattro con fischio d’inizio alle 14 e altrettanti in simultanea alle 16.15. Il primo verdetto ufficiale di questa annata potrebbe arrivare nel match Parma-Lecco. I blucelesti hanno infatti una sola possibilità per difendere la categoria: battere la capolista, altrimenti diverrebbe ufficiale la retrocessione aritmetica in terza divisione. La Sampdoria riceve in quel di Marassi il Como secondo e in piena bagarre per il salto diretto in Serie A. Il Palermo ospita al Barbera la Reggiana per superare il momento di crisi di risultati e spazio alle sfide salvezza Ternana-Ascoli e Cosenza-Bari. Modena-Sudtirol, Brescia-Spezia e Cittadella-FeralpiSalò a chiudere il tutto.

In campo ci va anche la Serie C. Termina la regular season con la 38esima e ultima giornata del campionato di terza serie. Dieci i match in agenda del Girone C, tutti in contemporanea alle ore 18.30. Tutto ciò aspettando le gare degli altri raggruppamenti, che nella giornata di domani completeranno il quadro. Sfida di grande blasone per Catania e Benevento, con l’imperativo tre punti per entrambe. I rossazzurri per evitare la condanna ai play out, che vanificherebbe anche la qualificazione agli spareggi promozione nazionali ottenuta con la vittoria della Coppa Italia Serie C. La squadra di Auteri, invece, per centrare il secondo posto ai danni dell’Avellino, impegnato invece al Partenio contro il Crotone. La Casertana affronta il Sorrento in un derby campano: in palio punti pesanti in ottica play off. La Juve Stabia, vinto il torneo con largo anticipo, attende al Menti l’AZ Picerno. In programma, poi, anche Audace Cerignola-Giugliano, Brindisi-Turris, Latina-Taranto, Monopoli-Messina, Monterosi Tuscia-Foggia e Potenza-Virtus Francavilla.

Si gioca in Serie D e sono previste inoltre alcune partite del campionato Primavera 1. Si parte dalle ore 11 con Lazio-Atalanta, quindi alle ore 13 Milan-Monza. Completano il quadro giornaliero Sassuolo-Bologna ed Hellas Verona-Genoa alle ore 15.

Capitolo top cinque campionati europei. La nostra analisi comincia dalla Premier League. Sette le gare valevoli per la 35esima del massimo campionato inglese. Una con calcio d’inizio alle 13.30, quattro in contemporanea alle 16 e le ultime due, rispettivamente, alle 18.30 e alle 21. Il Liverpool cerca in casa del West Ham punti decisivi nella corsa al titolo. Dovrà però mettersi alle spalle un momento decisamente negativo. Non solo infatti l’eliminazione dall’Europa League, i Reds sono usciti scottati anche dal derby perso in casa dell’Everton. Un risultato che li ha fatti precipitare al terzo posto con 74 punti, tre di ritardo dalla capolista Arsenal e due dal City che ha una gara da recuperare. l’Aston Villa quarto, a +6 sul Tottenham quinto, ospita il Chelsea. Discorso diverso per il Manchester United in campo in trasferta a Burnely. Riflettori puntati anche su Newcastle-Sheffield United, Wolverhampton-Luton, Everton-Brentford e sulla stracittadina londinese Fulham-Crystal Palace.

Spostiamoci in Germania e in Bundesliga, dove tra le 15.30 e le 18.30 si giocano ben cinque gare valevoli per il 31esimo turno. Il Bayer Leverkusen, già scudettato, sfida lo Stoccarda in una gara che potrebbe valere per gli ospiti l’aggancio alla seconda posizione del Bayern Monaco. Quest’ultimo scende in campo contro un Eintrach Francoforte voglioso di mantenere il sesto posto, che vorrebbe dire Conference League o Europa League. L’RB Lipsia accoglie alla Redbull Arena il Borussia Dortmund in una sfida diretta per il quarto posto Champions. In palinsesto anche Augusta-Werder Brema e Friburgo-Wolfsburg.

Sguardo ora alla Liga con ben quattro match in programma del massimo campionato spagnolo e validi per la 33esima giornata. Il Girona, all’ostacolo Las Palmas alle ore 14, è quasi in Champions League e potrebbe arricchire questa annata indimenticabile con un altro risultato positivo che cementificherebbe il terzo posto assoluto in classifica. Dalle 16.15 alle 21 spazio poi, in ordine cronologico, a Almeria-Getafe, Alaves-Celta Vigo e al big match tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao, rispettivamente quarta e quinta della classe separate da tre lunghezze in graduatoria.

Giungiamo in Francia. In Ligue 1 si disputa solo un anticipo per il 31esimo turno. Attende ormai solo la matematica il Paris Saint Germain, impegnato alle 21 nella sfida del Parco dei Principi contro il Le Havre terz’ultimo. In caso di successo, i parigini potranno celebrare il loro decimo scudetto, il terzo consecutivo in dodici anni.

Parentesi, per concludere la rassegna, sul calcio femminile. Sarà un pomeriggio decisivo per quanto riguarda la Women’s Champions League. Si disputa infatti il ritorno della prima semifinale in attesa di quella di domani. Assenti le formazioni italiane poiché l’unica in gara, la Roma, è stata eliminata dalla manifestazione direttamente nella fase a gironi. Alle 18.30 il Barcellona campione in carica affronterà il Chelsea in trasferta a Stamford Bridge. Ad attendere nell’ultimo atto del torneo una tra Lione e Paris Saint Germain.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15.00

18.00

20.45

LIGA

21.00

SERIE B



14.00

16.15

SERIE C



18.30

Programma delle partite del 27 aprile 2024

ALBANIA SUPER LEAGUE

Din. Tirana – Laci 18:00

Skenderbeu – Erzeni 18:00

ALGERIA LIGUE 1

Ben Aknoun – JS Kabylie 17:00

Chlef – Magra 17:00

MC Alger – Paradou 21:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Akhdoud – Abha 17:00

Al-Raed – Al-Ettifaq 17:00

Al Khaleej – Al Nassr FC 20:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

West Armenia – Ararat-Armenia 14:00

Shirak – Noah 17:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Newcastle Jets – Central Coast Mariners 09:15

Wellington Phoenix – Macarthur FC 09:15

Melbourne Victory – WS Wanderers 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Tirol – A. Lustenau 17:00

Wolfsberger – BW Linz 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

KV Mechelen – Leuven 16:00

St. Liege – St. Truiden 18:15

Gent – Westerlo 20:45

BELGIO JUPILER LEAGUE – SPAREGGIO

Patro Eisden – Deinze 16:00

Waregem – Lommel SK 20:00

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Isloch – Neman 15:00

Zhodino – Smorgon 17:00

Dnepr Mogilev – Din. Minsk 19:15

BRASILE SERIE A

Vasco – Criciuma 21:00

Cuiaba – Atletico-MG 23:30

BULGARIA PARVA LIGA – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Botev Plovdiv – Slavia Sofia 18:00

BULGARIA PARVA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CSKA Sofia – Levski 15:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd – Vancouver FC 01:00

HFX Wanderers – Atl. Ottawa 19:00

Forge – Valour 22:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

O’Higgins – U. Espanola 01:00

Copiapo – U. Catolica 21:00

Nublense – Cobreloa 23:30

CINA SUPER LEAGUE

Shanghai Port – Shanghai Shenhua 13:35

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Cartagines – Zeledon 04:00

Grecia – AD Santos 23:00

Puntarenas FC – San Carlos 23:00

CROAZIA HNL

Varazdin – Din. Zagabria 17:00

Hajduk Split – Rudes 19:10

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Dep. Cuenca – Mushuc Runa 02:00

U. Catolica – Cumbaya 20:00

Libertad – Orense 22:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Baladiyat El Mahalla – ZED 16:00

El Gounah – Al Ittihad 19:00

EMIRATI ARABI UAE LEAGUE

Ajman – Khorfakkan 16:05

Al Sharjah – Al Bataeh 16:05

Al-Ain – Al-Ahli Dubai 18:45

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FEMMINILE – PLAY OFF

Chelsea D – Barcellona D 18:30

FRANCIA LIGUE 1

PSG – Le Havre 21:00

FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne – Caen 15:00

AC Ajaccio – Quevilly Rouen 19:00

Amiens – Troyes 19:00

Annecy – Bastia 19:00

Concarneau – Rodez 19:00

Laval – Bordeaux 19:00

Paris FC – Angers 19:00

Pau FC – Guingamp 19:00

Valenciennes – Grenoble 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Amburgo 13:00

Kiel – Kaiserslautern 13:00

Paderborn – Elversberg 13:00

Schalke – Dusseldorf 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Brema 15:30

Bayern – Francoforte 15:30

Friburgo – Wolfsburg 15:30

RB Lipsia – Dortmund 15:30

Leverkusen – Stoccarda 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Sapporo – Shonan 06:00

Albirex Niigata – Tokyo 07:00

Iwata – Machida 07:00

Kobe – Kyoto 07:00

C-Osaka – Yokohama M. 08:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Asteras T. – OFI Crete 19:00

Kifisia – Giannina 19:00

Panetolikos – Atromitos 19:00

Volos – Panserraikos 19:00

GRECIA SUPER LEAGUE 2 – GRUPPO PROMOZIONE

AEL Larissa – AEK B 15:00

GRECIA SUPER LEAGUE 2 – GRUPPO RETROCESSIONE

Diagoras – Panathinaikos B 15:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA – PLAY OFFS

Coban Imperial – Comunicaciones 20:00

Deportivo Mixco – Deportivo Achuapa 23:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Coventry 16:00

Bristol City – Rotherham 16:00

Cardiff – Middlesbrough 16:00

Huddersfield – Birmingham 16:00

Millwall – Plymouth 16:00

Norwich – Swansea 16:00

Sheffield Wed – West Brom 16:00

Southampton – Stoke 16:00

Watford – Sunderland 16:00

Hull – Ipswich 21:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

West Ham – Liverpool 13:30

Fulham – Crystal Palace 16:00

Manchester Utd – Burnley 16:00

Newcastle – Sheffield Utd 16:00

Wolves – Luton 16:00

Everton – Brentford 18:30

Aston Villa – Chelsea 21:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Lazio U19 – Atalanta U19 11:00

Milan U19 – Monza U19 13:00

Sassuolo U19 – Bologna U19 15:00

Verona U19 – Genoa U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 – Spezia U19 11:00

Entella U19 – Cosenza U19 11:00

Pisa U19 – Monopoli U19 11:00

Benevento U19 – Napoli U19 14:30

Brescia U19 – Reggiana U19 14:30

Cremonese U19 – Südtirol U19 14:30

Padova U19 – Como U19 14:30

Palermo U19 – Cesena U19 14:30

Parma U19 – Spal U19 14:30

Renate U19 – Alessandria U19 14:30

Salernitana U19 – Perugia U19 14:30

Udinese U19 – AlbinoLeffe U19 14:30

Venezia U19 – Cittadella U19 14:30

Vicenza U19 – FeralpiSalò U19 14:30

Ternana U19 – Pescara U19 15:30

ITALIA SERIE A

Lecce – Monza 15:00

Juventus – Milan 18:00

Lazio – Verona 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Sampdoria D – Pomigliano D 12:30

Napoli D – Como D 14:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Fiorentina D – Sassuolo D 18:00

ITALIA SERIE B

Brescia – Spezia 14:00

Modena – Südtirol 14:00

Parma – Lecco 14:00

Ternana – Ascoli 14:00

Cittadella – FeralpiSalò 16:15

Cosenza – Bari 16:15

Palermo – Reggiana 16:15

Sampdoria – Como 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Audace Cerignola – Giugliano 18:30

Avellino – Crotone 18:30

Brindisi – Turris 18:30

Casertana – Sorrento 18:30

Catania – Benevento 18:30

Juve Stabia – Picerno 18:30

Latina – Taranto 18:30

Monopoli – ACR Messina 18:30

Monterosi Tuscia – Foggia 18:30

Potenza – Virtus Francavilla 18:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Latte Dolce – Nuova Florida 15:00

KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Tobol – Zhenis 11:00

Atyrau – Kyzylzhar 13:30

Turan – FC Astana 13:30

Kaisar – Kairat Almaty 16:00

LETTONIA VIRSLIGA

Tukums 2000 – Valmiera 15:00

Riga FC – RFS 18:00

LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai – Transinvest 14:00

MALTA PREMIER LEAGUE

Gudja – Sliema 14:00

Floriana – Hamrun 15:00

Hibernians – Marsaxlokk 16:15

MAROCCO BOTOLA PRO

Chabab Mohammedia – Union Touarga 18:00

Agadir – FAR Rabat 20:00

Safi – Tanger 22:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Puebla – Club America 03:00

Queretaro – U.N.A.M. 05:10

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Sportivo Trinidense – Sol De America 01:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sport Boys – Union Comercio 20:00

Cajamarca – Grau 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Gornik Zabrze – LKS Lodz 15:00

Slask – Ruch 17:30

Widzew Lodz – Rakow 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Casa Pia – Chaves 16:30

Vizela – Rio Ave 16:30

Benfica – Braga 19:00

Guimaraes – Boavista 21:30

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

U Craiova 1948 – U. Cluj 16:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FCSB – Farul Constanta 19:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE – PLAY OFF

Tre Fiori – Murata 15:00

Cosmos – San Giovanni 18:15

SCOZIA CHAMPIONSHIP

Arbroath – Queen’s Park 16:00

Dunfermline – Inverness 16:00

Morton – Raith 16:00

Partick Thistle – Ayr 16:00

SCOZIA PREMIERSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

Aberdeen – Motherwell 16:00

Livingston – Ross County 16:00

St. Johnstone – Hibernian 16:00

SCOZIA PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Kilmarnock – Hearts 16:00

SERBIA SUPER LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Radnik – Novi Pazar 16:00

Javor – IMT Novi Beograd 18:00

Zeleznicar Pancevo – Radnicki Nis 20:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Radomlje 17:30

Domzale – Maribor 20:15

SPAGNA LALIGA

Las Palmas – Girona 14:00

Almeria – Getafe 16:15

Alaves – Celta Vigo 18:30

Atl. Madrid – Ath. Bilbao 21:00

SPAGNA LALIGA2

Burgos CF – Amorebieta 16:15

Leganes – Saragozza 16:15

Elche – Espanyol 18:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Daejeon – Seoul 07:00

Gimcheon Sangmu – Gangwon 09:30

Gwangju – Suwon FC 09:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu – Chippa United 15:00

Kaizer Chiefs – Supersport 17:30

Stellenbosch – Polokwane 20:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Ben Guerdane – Gafsa 16:00

Metlaoui – Bizertin 16:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Stade Tunisien – Monastir 16:00

TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa – Samsunspor 15:00

Sivasspor – Konyaspor 15:00

Fenerbahce – Besiktas 18:00

Hatayspor – Basaksehir 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – Dyn. Kyiv 12:00

Minaj – Ch. Odessa 12:00

LNZ Cherkasy – Shakhtar 14:30

Rukh Lviv – Veres-Rivne 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Rampla Juniors – Maldonado 17:30

Cerro Largo – Boston River 18:00

USA MLS

Austin FC – Los Angeles Galaxy 19:45

USA USL CHAMPIONSHIP

Rhode Island – Phoenix Rising 01:30

Charleston – Las Vegas Lights 22:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA – QUADRANGOLARE

La Guaira – Universidad Central 22:00