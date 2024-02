Nella guida tv del 4 febbraio 2024 la gara valide per la ventesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Torino-Salernitana anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 4 febbraio 2024 ci sono le gare della ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincia alle 12.30 con Torino – Salernitana. I padroni di casa, dopo il successo esterno per 1-2 contro il Cagliari, sono decimi a quota 31. Il loro percorso racconta di otto partite vinte, sette pareggiate e sei perse, venti reti realizzate e diciannove incassate. Gli ospiti, invece, sono reduci da quattro ko per 2-1 di fila: contro la Juventus, contro il Napoli, contro il Genoa e contro la Roma. Gli uomini di Filippo Inzaghi sono ultimi, a -6 dal quartultimo posto, con dodici punti, frutto di due vittorie, sei pareggi, quattordici sconfitte, diciannove gol fatti e quarantaquattro subiti.

Alle 15 si gioca Napoli – Verona. I partenopei, dopo il pari a reti bianche ottenuto all’Olimpico contro la Lazio, sono noni a quota 32 con un percorso di nove partite vinte, cinque pareggiate e sette perse, trenta reti realizzate e venticinque incassate. Gli scaligeri, dopo l’1-1 casalingo contro il Frosinone, sono sedicesimi con 18 punti, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte, venti gol fatti e trenta subiti.

Alle 18 scendono in campo Atalanta e Lazio. Gli orobici vengono dal successo casalingo per 2-0 contro l’Udinese e sono quarti con 36 punti, frutto di undici vittorie, tre pareggi, sette sconfitte, trentasette gol fatti e subiti. I biancocelesti sono reduci dal pari casalingo a reti bianche contro il Napoli e sono sesti a quota 34. Il loro percorso racconta di dieci partite vinte, quattro pareggiate e sette perse, ventiquattro reti realizzate e venti incassate.

In serata il big match Inter – Juventus, il derby d’Italia, la partita che mette in palio il primato. I nerazzurri sono reduci dal successo di misura contro la Fiorentina e sono primi a quota 54, a +1 proprio dalla Juventus, che però ha giocato una partita in più. Il loro percorso racconta di diciassette partite vinte, tre pareggiate e quattordici perse, cinquanta reti realizzate e dieci incassate. I bianconeri sono reduci dal pari casalingo per 1-1 contro il redivivo Empoli: un passo falso che é costato loro il primo posto e che potrebbe anche aver dato il via a un tentativo di fuga della squadra di Inzaghi.

Si disputa il posticipo della ventitreesima giornata di Serie B: Ascoli – Sudtirol. Eppoi la Premier League con Arsenal – Liverpool e Chelsea – Wolverhampton; la Liga con il big match Real Madrid – Atletico Madrid, la Bundesliga con Lipsia – Wolfsburg, la Ligue 1 con Nizza – Brest e le avvincenti sfide di Serie C.

Calcio in tv oggi 4 febbraio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Cagliari-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Roma-Monza (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.30

Torino-Salernitana (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Sampdoria-Pomigliano (Serie A femminile) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00

Juventus-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Verona-Lazio (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

14.00

Villarreal-Cadice (Liga) – DAZN

Torres-Sestri Levante (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Triestina-Pro Patria (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Benevento-Brindisi (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Pro Vercelli-Atalanta U23 (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Bayer Leverkusen-Wolfsburg (Bundesliga femminile) – DAZN

14.30

AZ-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

15.00

Napoli-Verona (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Manchester United-West Ham (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Chelsea-Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

Sassuolo-Torino (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

15.30

Wolfsburg-Hoffenheim (Bundesliga) – SKY SPORT

16.00

Roma-Juventus (Serie A femminile) – RAI 2 e DAZN

16.15

Ascoli-Sudtirol (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Osasuna-Celta (Liga) – DAZN

Carrarese-Olbia (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Lumezzane-Alessandria (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

17.05

Brest-Nizza (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO

17.30

Arsenal-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Lipsia-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 255)

18.00

Atalanta-Lazio (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Barcellona-Sporting Huelva (Liga femminile) – DAZN

18.30

Betis-Getafe (Liga) – DAZN

Albinoleffe-Mantova (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Lucchese-SPAL (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Arezzo-Entella (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Recanatese-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

19.00

Benfica-Gil Vicente (Campionato portoghese) – DAZN

19.45

Chelsea-Everton (Women’s Super League) – DAZN

20.45

Inter-Juventus (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Lione-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO

Virtus Verona-Padova (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

21.00

Real Madrid-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

23.15

River Plate-Velez (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.