Elenco delle partite previste per oggi, domenica 4 febbraio 2024: match scudetto in Serie A, l’Atalanta sfida la Lazio per la Champions, in campo i principali campionati europei con Arsenal-Liverpool e il derby di Madrid in primo piano

Sarà una giornata, come di consueto, ricca di appuntamenti per gli amanti del calcio quest’oggi, domenica 4 febbraio. Solito programma impegnativo, con la Serie A ed i campionati minori in primo piano, oltre ad interessantissime sfide negli altri principali campionati europei. Andiamo, come di consueto, a fare il punto della situazione sul calcio italiano per poi fare una panoramica più generale su quello estero.

Partiamo, come al solito, da casa nostra e dalla Serie A, con un programma da ben quattro partite, valide per il 23esimo turno, con Atalanta-Lazio e Inter-Juventus in particolare risalto. In ordine cronologico, però, troviamo prima alle 12.30 il lunch match di giornata tra Torino e Salernitana. I padroni di casa, decimi in graduatoria, vivono attualmente un buon momento di forma: subiscono poche reti e hanno perso solo una delle ultime cinque di Serie A. La Salernitana è invece sempre più ultima in classifica, reduce addirittura da sei sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia. Dovesse perdere ancora, la panchina di Filippo Inzaghi potrebbe essere questa volta più a rischio che mai. Problemi per il Toro, che non avrà a disposizione Buongiorno squalificato: scalda i motori al suo posto Sazonov. In mezzo al campo ok sia Ilic che Ricci, praticamente ristabiliti. Nei campani invece ha recuperato Dia, che però subentrerà a gara in corso: Ikwuemesi avanti su Simy, con Tchaouna e Candreva a sostenerlo.

Alle 15 è invece in programma al Maradona la sfida Napoli–Hellas Verona. Annata piuttosto deludente per gli azzurri che, da campioni d’Italia in carica, occupano la nona posizione (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte), sono usciti sconfitti in Supercoppa e non sono riusciti a trovare la via della rete in 7 delle ultime 10 partite giocate. Gli scaligeri, che navigano pericolosamente nelle acque della parte più bassa della classifica, vengono invece da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate. Il tecnico dei partenopei Mazzarri dovrebbe passare di nuovo al 4-3-3: a centrocampo spazio ad Anguissa e Cajuste mezzali ai lati di Lobotka e Simeone centravanti, rientrato dalla squalifica alla pari di Kvaratskhelia. L’allenatore di gialloblu Baroni, per dare una scossa ai suoi ed alla stagione, potrebbe schierare invece il 4-3-2-1.

Passiamo dunque ai big match di giornata, partendo da quello delle 18 del Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Lazio. Le due formazioni sono distanziate da soli 2 punti in classifica e sono entrambe in lotta per un piazzamento europeo. Partita dunque quasi da dentro o fuori per i biancocelesti di Maurizio Sarri che, da sesti, cercheranno la seconda vittoria in trasferta consecutiva per scavalcare i propri rivali al quarto posto. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dalla vittoria per 2 a 0 contro l’Udinese, hanno tutta l’intenzione di difendere la posizione che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima Champions e, magari, cercare di allungare sulle inseguitrici. Gli orobici devono ancora fare a meno degli infortunati Hien e Koopmeiners oltre a Lookman, in Coppa d’Africa. Dall’altra parte i laziali privi di Cataldi per squalifica, che si aggiunge agli altri indisponibili Patric e Zaccagni.

La fitta agenda di giornata viene chiusa dal posticipo di San Siro, alle ore 20.45, il derby d’Italia Inter-Juventus, che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti scudetto delle due compagini. Una sfida tutt’altro che banale, su cui si poseranno gli occhi di milioni di tifosi, italiani e nel mondo. 1 punto a dividere le due squadre (l’Inter ha però una gara da recuperare), con i nerazzurri reduci dal sorpasso ai bianconeri in vetta alla classifica, grazie al successo di Firenze nell’ultimo turno firmato da capitan Lautaro. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita ad approfittare dell’inaspettato X casalingo dei bianconeri al cospetto dell’Empoli, capace di rispondere con Baldanzi al vantaggio siglato da Vlahovic. Parità assoluta nel primo confronto andato in scena all’Allianz Stadium lo scorso novembre, ma attenzione: la Vecchia Signora ha vinto l’ultima partita giocata in casa dell’Inter in Serie A, senza subire reti. Solo Cuadrado indisponibile per il mister nerazzurro Simone Inzaghi, che si affiderà ad Acerbi dal 1′ dopo la panchina iniziale del Franchi. Darmian dovrebbe spuntarla su Dumfries per agire sulla fascia destra, ma il ballottaggio resta apertissimo. Allegri ritrova invece sia Chiesa che Rabiot. l’esterno italiano insidia Yildiz per il posto accanto a Vlahovic, mentre il centrocampista francese è pronto al rientro tra i titolari al posto di Miretti.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie B si disputa alle 16.15 il posticipo della 23esima giornata tra Ascoli e Sudtirol. Si tratta indubbiamente di uno scontro diretto in ottica salvezza. Gli altoatesini, con 24 punti in classifica, segnano la linea della permanenza in B, senza disputare i play out. Una la vittoria ottenuta nelle ultime cinque partite, uno score che allo stato condannerebbe la squadra allenata da Valente. I bianconeri di Castori, due gradini più dietro a quota 22, si presentano a questo appuntamento dopo la bella vittoria in casa Como della scorsa giornata. Ad oggi però sarebbero costretti anch’essi a disputare gli spareggi per evitare il dramma retrocessione.

Diversi anche gli incontri di Serie C, valevoli per il 24esimo turno. Calcio d’inizio per tutti tra le 14 e le 20.45. Nel girone A si giocano, oltre a Triestina-Pro Patria, Lumezzane-Mantova, i match in zona play off tra Pro Vercelli-Atalanta e Padova-Virtus Verona, squadre che proveranno ad accorciare sul Mantova primo della classe che sarà impegnato in trasferta sul campo dell’Albinoleffe. Nel girone B troviamo Torres-Sestri Levante, Carrarese-Olbia, Arezzo-Virtus Entella, Lucchese-Spal e Recanatese-Pontedera. Nel girone C, infine, abbiamo solo un match: Benevento-Brindisi, sfida che potrebbe indirizzare decisamente la stagione in chiave play off per i sanniti. Si gioca anche in Serie D e nel campionato Primavera 1 con Cagliari-Milan e Roma-Monza in programma ore 11, Juventus-Lazio ed Hellas Verona-Fiorentina alle 13 e, per concludere, Sassuolo-Torino alle 15. Per la Serie A femminile alle 12.30 in campo Sampdoria-Pomigliano, mentre alle 13 si disputa Roma-Juventus.

Tra i top 5 campionati europei, invece, partiamo dalla Premier League, che propone 4 incontri per il 23esimo turno. Oltre alle sfide delle 15 tra Bournemouth e Nottingham Forest, Chelsea e Wolverhampton e Manchester United e West Ham, alle 17.30 va in scena lo scontro al vertice tra Arsenal e Liverpool. I Reds, che a fine stagione saluteranno il proprio tecnico Klopp, affrontano i Gunners forti del primo posto in classifica con 5 punti di vantaggio proprio sugli uomini di Arteta. Stato di salute pressoché perfetto per le due compagini, che arrivano a questo incontro in condizioni di perfetto equilibrio. Il Liverpool, nella scorsa giornata, ha travolto con un sonoro 4-1 il Chelsea mentre l’Arsenal si è invece imposto per 2-1 in casa del Nottingham Forest.

Spostiamoci in Spagna, dove in Liga si giocano 6 partite per la 23esima giornata. Dalle ore 14 fino alle 18.30 sono in programma, rispettivamente, Villarreal-Cadice, Osasuna-Celta Vigo e Betis Siviglia-Getafe, mentre alle 21 l’intera penisola si fermerà per si ferma per il Derby della capitale tra Real e Atletico. Appuntamento clou per entrambe. I Blancos stanno conducendo il campionato con 57 punti conquistati in 22 partite, a due lunghezze di vantaggio sulla rivelazione Girona. Gli uomini di Simeone, terzi, invece viaggiano già a distanza siderale, staccati di ben 10 punti dai rivali concittadini.

Trasferiamoci dunque in Germania e in Bundesliga, con soli 2 match valevoli per il 20esimo turno, disponibili per gli amanti del calcio tedesco. Alle 19.30 va in scena la sfida da centroclassifica tra Wolfsburg ed Hoffeneim, mentre alle 17.30 il Lipsia tenterà di battere a domicilio l’Unio Berlino per accorciare in graduatoria sul Borussia Dortmund quarto, distante attualmente 4 punti.

Giungiamo in Francia, dove in Ligue 1 si disputano ben gare per il 20esimo turno. Dalle ore 13 fino alle 20.45 sono in programma Monaco-Le Havre, Lilla-Clermont, Metz-Lorient, Reims-Tolosa, Brest–Nizza ed il posticipo tra il Lione e il Marsiglia di Gattuso, match sentitissimo tra tifoserie delle due principali città del sud del Paese, che all’andata diedero vita a violentissimi scontri e al rinvio dell’incontro.

In Eredivise, per concludere la rassegna, spazio alla 20esima giornata. Si disputano, tra le 12.15 e le 16.45, le partite Vitesse-G.A. Eagles, Utrecht-FC Volendam, Sparta Rotterdam-Zwolle e il match da piani altissimi della classifica tra AZ Alkmaar e Feyenoord.

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

LIGA

21.00

Real Madrid-Atletico Madrid

PREMIER LEAGUE

17.30

Arsenal-Liverpool

LIGUE 1

17.05

SERIE B

16.15

Ascoli-Sudtirol

SERIE C

14.00

16.15

Carrarese-Olbia

Lumezzane-Alessandria

18.30

20.45

Virtus Verona-Padova

SERIE D

14.00

14.30

15.30

