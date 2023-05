L’8 maggio 2023 i posticipi di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN, Sassuolo – Bologna anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 8 maggio 2023 ci sono i posticipi della trentaquattre giornata di Serie A: Si comincia alle 18.30 con Udinese – Sampdoria. I friulani non hanno problemi di classifica ma vogliono chiudere al meglio una stagione che era iniziata in modo scoppiettante. Dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Napoli, sono tredicesimi con 42 punti, con un percorso di dieci partite vinte, tredici pareggiate e dieci perse, quarantatré reti realizzate e quarantuno incassate. Per i blucerchiati le speranze di non retrocedere sono ormai ridotte al lumicino e la matematica potrebbe presto condannare la squadra di Stankovic. Dopo lo 0-2 interno contro il Torino, sono ultimi, a -10 da Spezia (che però ha una partita in più) e Verona, con 17 punti, frutto di cinque vittorie, undici pareggi e diciassette sconfitte, ventisette reti realizzate e cinquantasette incassate.

Contemporaneamente si gioca Empoli – Salernitana. i toscani, dopo il successo casalingo per 3-1 contro il Bologna, occupano il quindicesimo posto, a +8 da Spezia e Verona terzultime, a quota 38. Il loro percorso fin qui é di otto partite vinte, undici pareggiate e quattordici perse, ventinove gol fatti e quarantatré subiti. I campani, lanciatissimi per aver costretto il Napoli sull’1-1, hanno fermato sul 3-3 anche la Fiorentina grazie a uno straordinario Dia, autore in tre giorni di quattro gol. Hanno gli stessi punti dell’Empoli, frutto di otto vittorie, tredici pareggi e dodici sconfitte, quarantuno reti realizzate e cinquantaquattro incassate.

In serata spazio a Sassuolo – Bologna, I neroverdi nel turno infrasettimanale hanno perso per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio. Sono tredicesimi con 40 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte, quaranta reti realizzate e quarantanove incassate. I felsinei, dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro l’Empoli, sono noni con 45 punti, frutto di dodici vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte, quarantadue gol fatti e quarantatrè subiti.

Per la trentacinquesima giornata di Premier Leagie il Fulham, che viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Liverpool ed é decimo con 45 punti, ospita il Leicester, sedicesimo a qipta 30 e reduce dal pari casalingo per 2-2 contro l’Everton. Il Brighton, che viene dal successo casalingo di misura contro il Manchester United ed é settimo con 55 punti, ospita l’Everton, penultimo a quota 29e reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro il Leicester. Il Nottingham, che viene dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Brentford ed é diciottesimo con 30 punti; affronta il Southampton, ultimo a quota 24 e reduce dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Newcastle.

02.00

Angel City-Kansas City Current (NWSL) – DAZN

16.00

Fulham-Leicester (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

18.30

Zona Serie A – DAZN

Udinese-Sampdoria (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Empoli-Salernitana (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Brighton-Everton (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

20.00

Volos-PAOK (Campionato greco) – MOLA

20.45

Sassuolo-Bologna (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Nottingham Forest-Southampton (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

22.15

Arouca-Porto (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

23.00

San Lorenzo-Defensa y Justicia (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

