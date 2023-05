Udinese – Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Napoli di Giovedì 4 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino del match valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

UDINE – Giovedì 4 maggio 2023, alla Dacia Arena di Udine, andrà in scena Udinese – Napoli, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45, confermato al termine di un incontro svoltosi in Prefettura.

Dopo il pareggio contro la Salernitana, che ha fatto rinviare la festa per lo Scudetto, per la squadra di Spalletti scatta il nuovo appuntamento con il Tricolore. Affinché ciò avvenga basta che la Lazio non vinca contro il Sassuolo oppure, qualora i biancocelesti dovessero avere la meglio, che i partenopei portino a casa un pareggio da Udine. Il Napoli, eliminato dalla Coppa Italia per opera della Cremonese ed escluso dalla Champions League per opera del Milan, ha disputato un campionato straordinario. Finora ha vinto venticinque volte, ne ha pareggiate quattro e perso tre; ha realizzato sessantotto reti (miglior attacco del torneo) e ne ha incassate soltanto ventidue (difesa meno perforata). Senza contare che ha in rosa il capocannoniere del torneo, Viktor Osimhen. I friulani, invece, non hanno problemi di classifica ma vogliono chiudere al meglio una stagione che era iniziata in modo scoppiettante. Dopo la sconfitta di misura rimediata sul campo del Lecce, sono tredicesimi con 42 punti, con un percorso di dieci partite vinte, dodici pareggiate e dieci perse, quarantadue reti realizzate e quaranta incassate. Sono novantuno i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quarantuno successi per il Napoli, trentuno pareggi e diciannove affermazioni dell’Udinese. All’andata, lo scorso 12 novembre, gli azzurri si imposero col risultato di 3-2.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Garzelli. Quarto uomo Colombo. Al Var Doveri, assistito da Paganessi.

Presentazione del match

QUI UDINESE – Out gli infortunati Beto, Deulofeu, Ebosse, Pafundi e Success. Sottil dovrebbeaffidarsi al modulo 3-5-1-1. Quindi, Silvestri tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. In cabina di regia Walace con Samardzic e Lovric mentre Ehizibue e Udogie dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Pereyra e nestorovski.

QUI NAPOLI – Assenti per infortunio Mario Rui e Politano. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Kim e da Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Tridente offensivo composto da Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni di Udinese – Napoli

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore: Sottil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

