Calciomercato del 16 aprile 2020: le ultime notizie da tutte le squadre di Serie A

La giornata del 16 aprile si é rivelata piuttosto tranquilla sul fronte calciomercato. Poche indiscrezioni e poche trattative svelate. Si é guardato all’estero e pensato ai rinnovi. Vediamo cosa é successo

MILANO – Il Milan ha messo nel mirino Emerson, difensore classe ’99 del Betis; alla società rosssonera viene accostato anche il nome di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell’Empoli.

L’Inter potrebbe lasciar partire Diego Godin, che non ha convinto e piace al Tottenham di José Mourinho. Arrivato a parametro zero la scorsa estate dall’Atletico Madrid, l’uruguaiano ha finito per perdere il posto da titolare in favore di Bastoni; nonostante un contratto in scadenza fino al 2020 pare ormai probabile la sua partenza in estate.

Molto attivo il Napoli, che si é messo sulle orme di Milot Rashica, difensore classe ’96 del Werder Brema, che piace anche la Lazio. Pare ormai cosa fatta il rinnovo di Maksimovic mentre dal Manchester United arriva un interessamento per Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli, troppo esoso per il club partenopeo. Dalla Francia, poi, gunge voce di un interessamento per Gabriel Magalhães, difensore brasiliano classe ’97, attualmente in forza al Lille.

Alla Roma piace Viktor Kovalenko, centrocampista classe ’96 dello Shakhtar Donetsk, su cui c’é anche il Besiktas. Pare che il Genoa voglia riprendere Diego Perotti, in scadenza di contratto con i giallorossi nel 2021 e che nella tratativa possa essere inserito nella trattativa l’attaccante Andrea Pinamonti, che a Genova non ha conquistato il pubbico; servirebbe, però il benestare dell’Inter, che é proprietaria del cartellino.

Potrebbe lasciare l’Atalanta Timothy Castagne, valutato circa 15 milioni di euro e osservato da molti club. Si profila un prolungamento di contratto tra Bologna e Medel.