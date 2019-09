Campionato Primavera 1, 3° giornata: orario partite, diretta tv

Si parte venerdì 20 settembre alle 15 con la sfida Empoli – Cagliari su Sporitalia e su SI Smart. Chiude lunedì alle 15 Torino – Roma

TORINO – La terza giornata del campionato 2019 – 2020 Primavera 1 si aprirà sabato 28 settembre alle ore 11 presso lo Juventus Training Center di Vinovo con la sfida tra Juventus e Cagliari. La programmazione proseguirà alle 13 con Napoli – Inter e a seguire altre tre sfide. La giornata di domenica 20 settembre invece si aprirà alla 10.30 con Pescara – Sampdoria, gara che si disputerà al C.S. Delfino Pescara di Città Sant’Angelo. Posticipo lunedì 30 tra Bologna e ChievoVerona in programma alle ore 15. Ricordiamo che tutti i match potranno essere seguiti in diretta su SportItalia 60 DDT e in HD su SI Smart e www.sportitalia.com. Di seguito il riepilogo della giornata di campionato con date orario e campo sportivo.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2019/2020 – PROGRAMMA GARE 3° GIORNATA

SABATO 28 SETTEMBRE 2019

JUVENTUS – CAGLIARI

11.00

JUVENTUS TRAINING CENTER DI VINOVO

NAPOLI – INTER

13.00

IANNIELLO DI FRATTAMAGGIORE

GENOA – TORINO

15.00

BEGATO 9 DI GENOVA

FIORENTINA – ROMA

17.00

STADIO BOZZI DI FIRENZE

SASSUOLO – ATALANTA

17.00

STADIO RICCI DI SASSUOLO

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

PESCARA – SAMPDORIA

10.30

C.S. DELFINO PESCARA DI CITTA’ S. ANGELO

LAZIO – EMPOLI

17.00

CENTRO SPORTIVO LAZIO DI FORMELLO

LUNEDÍ 30 SETTEMBRE 2019

BOLOGNA – CHIEVOVERONA

15.00

COMUNALE BIAVATI 1 DI BOLOGNA