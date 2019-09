Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 25 settembre 2019: in primo piano la Serie A con le sfide del turno infrasettimanale

MILANO – É un grande mercoledì quello che ci apprestiamo a vivere insieme. In primo piano la Serie A con le sfide valide per il turno infrasettimanale: si parte alle ore 19 con Roma-Atalanta, i giallo-rossi sono reduci da tre vittorie consecutive mentre gli orobici vengono dal pareggio con la Fiorentina. Alle ore 21 tutte le altre gare a cominciare dal clou Inter-Lazio mentre il Napoli giocherà tra le mura amiche contro il Cagliari. Interessante si preannuncia Fiorentina-Sampdoria mentre Genoa e SPAL giocheranno in casa, rispettivamente, contro Bologna e Lecce. A chiudere Parma-Sassuolo. Si gioca anche in Serie B con i posticipi della 5.a giornata: alle ore 19 Trapani-Cremonese mentre alle ore 21 spicca Salernitana-Chievo. In Liga impegno in trasferta per l’Atletico che giocherà sul campo del Maiorca mentre il Real Madrid ospiterà l’Osasuna. In Ligue 1 in campo il PSG che se la vedrà in casa contro il Reims.

FRANCIA: Ligue 1

19:00

Amiens – Bordeaux

Brest – Lione

Lilla – Strasburgo

Montpellier – Nimes

Nantes – Rennes

St. Etienne – Metz

Tolosa – Angers

21:00 Paris SG – Reims

ITALIA: Serie A

19:00 Roma – Atalanta [CRONACA DIRETTA]

21:00

Fiorentina – Sampdoria [CRONACA DIRETTA]

Genoa – Bologna [CRONACA DIRETTA]

Inter – Lazio [CRONACA DIRETTA]

Napoli – Cagliari [CRONACA DIRETTA]

Parma – Sassuolo [CRONACA DIRETTA]

Spal – Lecce [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B

19:00 Trapani – Cremonese

21:00 Salernitana – Chievo [CRONACA DIRETTA]

OLANDA: Eredivisie

18:30 PSV – Groningen

20:45 Ajax – Sittard

SPAGNA: LaLiga

19:00

Leganes – Ath. Bilbao

Maiorca – Atl. Madrid

20:00 Valencia – Getafe

21:00 Real Madrid – Osasuna

INGHILTERRA: EFL Cup

20:45

Brighton – Aston Villa

Burton – Bournemouth

Chelsea – Grimsby

Milton Keynes – Liverpool

Oxford Utd – West Ham

Sheffield Utd – Sunderland

Wolves – Reading

21.00 Manchester Utd – Rochdale

ITALIA: Serie C – Girone A

18:30

Como – Arezzo

Gozzano – Novara

Pistoiese – Renate

Pro Patria – Pianese

20:45

AlbinoLeffe – Juventus U23

Monza – Siena

Pergolettese – Lecco

Pontedera – Pro Vercelli

ITALIA: Serie C – Girone B

18:30

FeralpiSalò – AJ Fano

L.R. Vicenza – Vis Pesaro

Rimini – Gubbio

Sambenedettese – Modena

Südtiro l- Fermana

20:45

Imolese – Virtus Verona

Padova – Cesena

Piacenza – Ravenna

Reggio Audace – Carpi

Triestina – ArzignanoChiampo

ITALIA: Serie C – Girone C

15:00 Ternana – Reggina

16:00 Vibonese – Picerno

18:30

Avellino – Virtus Francavilla

Bisceglie – Casertana

Paganese – Rende

Teramo – Viterbese

20:45

Bari – Monopoli

Catania – Cavese

Catanzaro – Rieti

Potenza – Sicula Leonzio

ITALIA: Coppa Italia Primavera

11:00

Juve Stabia U19 – Lecce U19

Trapani U19 – Lazio U19

15:00

Ascoli U19 – Venezia U19

Brescia U19 – Spezia U19

Genoa U19 – Empoli U19

Livorno U19 – Bologna U19

Napoli U19 – Cosenza U19

Parma U19 – Cremonese U19

Perugia U19 – Salernitana U19

Sampdoria U19 – Milan U19

Sassuolo U19 – Pisa U19

Spal U19 – Verona U19

15:30 Entella U19 – Cittadella U19