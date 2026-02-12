Carpi-Arezzo: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Carpi-Arezzo di Giovedì 12 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

CARPI – Giovedì 12 febbraio, con calcio d’inizio fissato alle 20:30, lo Stadio “Cabassi” ospiterà Carpi-Arezzo, match valido per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C 2025-2026.

Il Carpi arriva alla sfida con la necessità di dare una scossa alla propria stagione. La squadra emiliana occupa la dodicesima posizionecon 28 punti, frutto di sette vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. Il bilancio complessivo parla di ventidue gol segnati e ventinove subiti. Davanti al proprio pubblico il rendimento non è stato brillante: solo due vittorie in dodici gare interne, accompagnate da sette pareggi e tre sconfitte. L’ultima uscita non ha portato buone notizie, con il ko per 1-0 contro il Ravenna.

Dall’altra parte l’Arezzo si presenta da capolista solida e consapevole. La formazione toscana guida il girone con 56 punti, frutto di un percorso quasi impeccabile: diciassette vittorie, cinque pareggi e appena due sconfitte, con quarantquattro gol realizzati e sedici incassati. Anche lontano dal Comunale la squadra di Bucchi ha numeri da prima della classe: sette vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta in dodici trasferte. Nell’ultima gara l’Arezzo ha superato la Pianese per due a zero, confermando il proprio stato di forma.

All’andata finì 3-1 per gli amaranto.

Tra Carpi e Arezzo i precedenti sono quindici: sette vittorie per il Carpi, quattro per l’Arezzo e quattro pareggi, con gli emiliani avanti anche nel conto dei gol, venti a sedici.

La direzione di gara è affidata a Cristiano Ursini di Pescara, assistito da Nicola Di Meo di Nichelino e Luca Capriuolo di Bari. Quarto ufficiale Gianluca Guitaldi di Rimini. Operatore FVS Alfonso Rocco Rosania di Finale Emilia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CARPI-AREZZO]

CARPI:. A disposizione:



AREZZO:. A disposizione:



Reti:



Convocati Carpi

Portieri: Alex Perta, Alessandro Scacchetti, Matteo Sorzi.

Difensori: Mattia Benvenuto, Tommaso Cecotti, Niccolò Giva, Lorenzo Lombardi, Tommaso Panelli, Mattia Rigo, Matteo Rossini, Rodrick Tcheuna, Nicolò Verza, Davide Zagnoni.

Centrocampisti: Federico Casarini, Matteo Figoli, Niccolò Pietra, Filippo Puletto, Manuel Rosetti.

Attaccanti: Mattia Gaddini, Elia Giani, Youssef Mahrani, Abdoulaye Sall, Leonardo Stanzani.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CARPI – Il Carpi dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 che vede Sorzi tra i pali e una difesa composta da Zagnoni, Panelli e Rossini. Sulle fasce spazio a Verza e Cecotti, mentre in mezzo ci saranno Rosetti e Figoli. Sulla trequarti agiranno Giani e Gaddini, pronti a supportare l’unica punta Sall.

COME ARRIVA L’AREZZO – L’Arezzo risponde con il suo collaudato 4-3-3. In porta ci sarà Venturi, protetto da una linea difensiva formata da Coppolaro, Gilli, Chiosa e Righetti. A centrocampo Ionita, Guccione e Chierico mentre il tridente offensivo sarà composto da Pattarello, Ravasio e Tavernelli.

Le probabili formazioni

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza, Rosetti, Figoli, Cecotti; Giani, Gaddini; Sall. Allenatore: Cassani

AREZZO (4-3-3): Venturi; Coppolaro, Gilli, Chiosa, Righetti; Ionita, Guccione, Chierico; Pattarello, Ravasio, Tavernelli. Allenatore: Bucchi

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 252 satellite). In streaming su SkyGo e NOW