Carrarese – Ancona 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Carrarese – Ancona di martedì 29 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 16a giornata del girone B di Serie C

MASSA CARRARA – Martedì 29 novembre alle ore 17.30 in campo per la 16esima giornata del campionato di Serie C girone B, Carrarese e Ancona. Si tratta del turno infrasettimanale tra le due squadre divise in classifica da una sola lunghezza e rispettivamente in 6° e 7° posizione. Arrivano entrambe da un pareggio rispettivamente 0-0 a Siena e 1-1 in casa con la Torres. Tornano ad affrontarsi dopo il 2-0 a favore dei marchigiani nella scorsa stagione e giocata il 19 marzo 2022. Nell’occasione decise una doppietta di Rolfini in avvio. La squadra toscana resta leggermente favorita secondo i pronostici con una quotazione di 2.30 mentre il pareggio è dato a 3.00 e la sconfitta a 3.20. Il match sarà affidato alla direzione di Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco mentre gli assistenti saranno Emanuele De Angelis di Roma 2 e Massimiliano Bonomo di Milano; quarto ufficiale Giacomo Rossini di Torino. Seguiremo l’incontro a partire dalle ore 16.30 quando saranno disponibili le formazioni ufficiali mentre dalle 17.30 la webcronaca con le principali azioni commentate. In classifica ricordiamo

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: CARRARESE-ANCONA 0-0 PRIMO TEMPO 45' 1' Tutti negli spogliatoi per l'intervallo, a più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci sarà un minuto di recupero. 40' Mancano cinque minuti alla fine del primo tempo, recupero escluso. 35' Statistiche: la difesa della Carrarese ha incassato appena cinque reti nelle sfide casalinghe. 32' Ammonito Prezioso. 30' Eccoci alla mezz'ora. Poche emozioni a Carrara, le due squadre non si fanno troppo male. 29' Incoccia De Santis, a tu per tu con Satalino, ma quest'ultimo riesce a sventare. 28' Autogoal sfiorato! Prezioso batte una punizione e D'Auria colpisce di testa il pallone, mandandolo sul legno più lungo. 23' Ci prova D'Eramo dal limite, ma Satalino non si fa sorprendere e spedisce il pallone in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 20’ gara finora di studio per entrambe le formazioni. Dopo una conclusione pericolosa della Carrarese con D’Auria, i biancorossi provano ad impostare, incitati anche dai 69 tifosi dorici arrivati allo Stadio Dei Marmi. 15' Eccoci al quarto d'ora, non ci si schioda dal pareggio a occhiali. 10' Il risultato è sempre fermo sullo 0-0. 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 3' Prima occasione per i padroni di casa: Giannetti incoccia ma prende in pieno la traversa. 1' Inizia la partita. Benvenuti alla diretta della gara di Serie C tra Carrarese e Ancona. Martedì 29 novembre dalle ore 16,30 le formazioni ufficiali, dalle ore 17,30 la cronaca diretta della partita. TABELLINO CARRARESE (3-5-2) - Satalino, Pelagatti, D'Ambrosio, Imperiale, Grassini, Della Latta, Schiavi, Mercati, Coccia, Capello, D'Auria. A disp.: Rovida, Folino, Marino, Bozhanaj, Andreoli, Pasciuti, Cicconi, Energe, Samele, Giannetti. All. Dal Canto ANCONA (4-3-3) - Perucchini, Mezzoni, De Santis, Mondonico, Martina, Prezioso, Gatto, D'Eramo, Moretti, Mattioli, Di Massimo. A disp.: Piergiacomi, Vitali, Bianconi, Brogni, Barnabà, Fantoni, Simonetti, Lombardi, Spagnoli, Berardi, Pecci. All. Colavitto Ammoniti: Prezioso Recupero: 1' pt Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Assistenti: Emanuele De Angelis di Roma 2 e Massimiliano Bonomo di Milano. Quarto uomo: Giacomo Rossini di Torino

Formazioni ufficiali di Carrese – Ancona

CARRARESE (3-5-2): Satalino; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta, Mercati, Cicconi, Coccia; D’Auria, Giannetti. A disposizione: Rovida, Folino, Bozhanaj, Schiavi, Andreoli, Cerretelli, Energe, D’Auria. Allenatore: Baldini

ANCONA: Perrucchini, Mezzoni, Bianconi, De Santis, Brogni, Simonetti, Prezioso, D’Eramo, Lombardi, Spagnoli, Moretti. A disposizione: Piergiacomi, Vitali, Martina, Mondonico, Gatto, Di Massimo, Berardi, Pecci, Barnabà, Mattioli, Fantoni. Allenatore: Colavitto

I convocati della Carrarese

Portieri: Rovida, Satalino

Difensori: Coccia, Del Pecchia, Folino, Grassini, Imperiale, Marino, Pelagatti

Centrocampisti: Andreoli, Bozhanaj, Cerretelli, Cicconi, Della Latta, Mercati, Pasciuti, Schiavi

Attaccanti: Capello, D’Auria, Giannetti, Engerge

I convocati dell’Ancona

Barnabà, Berardi, Bianconi, Brogni, D’Eramo, De Santis, Di Massimo, Fantoni, Gatto, Lombardi, Martina, Mattioli, Mezzoni, Mondonico, Moretti, Pecci, Perrucchini, Piergiacomi, Prezioso, Simonetti, Spagnoli, Vitali.

Lamma: “Una partita che prevedo svolgersi a viso aperto”

“Una buonissima squadra che è lì ad un passo da noi. I ragazzi di mister Colavitto sono andati a vincere a Cesena e non lo si fa per caso. I numeri della produzione offensiva marchigiana raccontano del migliore attacco del raggruppamento con un 4.3.3 che esprime rapidità e imprevedibilità, raramente si sono schierati con il 3.4.3. Una partita che prevedo svolgersi a viso aperto con identità in campo che renderanno la sfida tutto tranne che bloccata. Giocare partite ravvicinate elemento che devono affrontare tutti, complica un po la preparazione della gara avere poche ore prima di tuffarsi in una nuova partita ma pensiamo impegno per impegno perché si rischia di non ottenere nulla se si guarda troppo avanti. Ad ogni modo, dimostriamo una buona condizione e un numero di giocatori tale da poter affrontare al massimo questo frangente. A Siena qualcuno ha tirato il fiato e può essere impiegato dall’inizio martedì. Mancherà D’ambrosio per squalifica ma ci sono soluzioni in tutti i reparti”.

Il ds Micciola alla vigilia della partita

“Il campionato in questo periodo non concede respiro. Da sabato sera siamo concentrati sul match contro i marmiferi. La Carrarese sta facendo un buon campionato, annovera calciatori di nome. Hanno costruito una signora squadra, noi andiamo siamo partiti con la giusta concentrazione perché siamo consapevoli delle insidie. Quest’anno il campionato è molto equilibrato, a maggior ragione bisogna sfruttare meglio le occasioni che si creano. L’Ancona in ogni partita riesce a mettere in difficoltà gli avversari, bisogna concretizzare meglio le situazioni negli ultimi sedici metri. Ho visto un gruppo molto concentrato, sono fiducioso”.

Le probabili formazioni di Carrarese – Ancona

CARRARESE (3-5-2): Satalino, Pelagatti, Marino, Imperiale, Grassini, Della Latta, Schiavi, Mercati, Coccia, Capello, D’Auria. Allenatore: Baldini

ANCONA (4-3-3): Perrucchini, Mezzoni, De Santis, Mondonico, Martina, Prezioso, Gatto, D’Eramo, Moretti, Mattioli, Di Massimo. Allenatore: Colavitto

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Carrarese – Ancona, valido per la giornata 16a del girone C del campionato di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

Info biglietti

La prevendita per i sostenitori locali sarà attiva a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 23 novembre 2022 dove sarà possibile acquistare i biglietti di settore gradinata online (10,50 euro intero + prevendita) sul sito www.etes.It oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web. Tipologie biglietti del Settore Gradinata: • intero • ridotto U12 (nati fino al 31/12/2009) • ridotto over 65 (nati fino al 31/12/1955). A causa delle restrizioni e della capienza limitata, saranno concessi esclusivamente accrediti di legge in base alla effettiva disponibilità.