Olanda – Qatar 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Olanda – Qatar del 29 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali del Qatar 2022

AL-KHOR – Martedì 29 novembre 2022, alle ore 16, l’Olanda di Van Gaal sfiderà il Qatar per la terza e ultima giornata del Girone A, dei Mondiali del Qatar 2022.

Dopo aver battuto il Senegal per 2-0 nella partita d’esordio e pareggiato con l’Ecuador, gli Arancioni si trovano in testa al raggruppamento 4 punti, a parti merito poprio con l’Ecuador e seguiti dal Senegal a quota 3; se vincono sono sicuri di qualificarsi agli ottavi di finale. L’Olanda che é tornata nella rassegna iridata dopo non essersi qualificata per la scorsa edizione; si è piazzata per tre volte al secondo posto raggiungendo la finalissima (1974, 1978 e 2010); attualmente occupa l’ottava posizione nella classifica mondiale FIFA. Di fronte troverà il Qatar, ancora a secco di punti. Partecipa per la prima volta alla fase finale di un campionato del mondo in quanto Paese ospitante; occupa attualmente la cinquantaduesima posizione della graduatoria mondiale della FIFA. Le due rappresentative non si sono mai incontrate.

Tabellino in tempo teale

OLANDA: Ake N., Blind D., de Jong F., Depay M., De Roon M., Dumfries D., Gakpo C., Klaassen D., Noppert A. (Portiere), Timber J., van Dijk V.. A disposizione: Berghuis S., Bergwijn S., Bijlow J. (Portiere), de Jong L., de Ligt M., de Vrij S., Frimpong J., Janssen V., Koopmeiners T., Lang N., Malacia T., Pasveer R. (Portiere), Simons X., Taylor K., Weghorst W. Allenatore: van Gaal L..



QATAR: Afif A., Ahmed H., Al Haydos H., Almoez Ali, Barsham M. (Portiere), Hassan A., Hatem A., Khoukhi B., Madibo A. O., Mohammad I., Pedro Miguel. A disposizione: Abdulsallam J. G., Alaaeldin A., Al Hadhrami N., Al Hajri S., Al Sheeb S. (Portiere), Assadalla A., Boudiaf K., Hassan Y. (Portiere), Khoder M., Mazeed K. M., Meshaal M., Muntari M., Salman T., Waad M. Allenatore: Sanchez Bas F..



Reti:

La presentazione del match

QUI OLANDA – Gli Orange di Van Gaal dovrebbero schierarsi con il 3-4-1-2. In porta andrà Neppert, mentre la linea difensiva sarà formata da De Ligt, van Dijk e Aké. Sulle fasce agiranno Dumfries e Blind con Berghuis mentre al centro ci saranno l’atalantino Koopmainers e De Jong, Davanti Berghwijn e Jansen, supportati al trequartista Gakpo.

QUI QATAR – Sanchez dovrebbe affidarsi al modulo 5-3-2 con Barham in porta; davanti a lui Pedro Miguel, Khoukhi e Hassan mentre sulle fasce agiranno Mohammed e Ahmed. A centrocampo Boudiaf, Madibo e Al-Haydos. Davanti Haydos e Afif, Muntari

Le probabili formazioni di Olanda – Qatar

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; de Light, van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, F. de Jong, Blind; Berghuis; Gakpo, Janssen. Allenatore: van Gaal

QATAR (5-3-2): Barsham; I. Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed; Boudiaf, Madibo, Al-Haydos; Afif, Muntari. Allenatore: Sanchez

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio PC.