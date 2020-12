Casertana – Monopoli: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Casertana – Monopoli di Lunedì 7 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Serie C, girone C

CASERTA – Lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 21:00, si disputa Casertana – Monopoli, match valido per la quattordicesima giornata del girona C di Serie C. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente dello scorso 8 marzo quando la Casertana si impose per 0-1. La Casertana gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.25. Nelle ultime cinque gare disputate la Casertana ha ottenuto 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, realizzando 4 gol e subendone 7. Il Monopoli invece ha collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 8. Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Dalle ore 21:00 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale dove trovare un link per aggiornare l’articolo. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Ricordiamo che in testa alla classifica del Girona C di Serie C c’é la Ternana con 33 punti, a seguire il Bari con 27 e il Teramo con 24.

Le probabili formazioni di Casertana – Monopoli

La Casertana potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 con Avella tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Ciriello-Carillo e da Hadžiosmanović e Setola ai lati. A centrocampo Icardi, Bordin e Izzillo. Sulla trequarti Cavallini e Varesanovic, di supporto all’unica Cuppone. Il Monopoli potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Menegatti tra i pali e retroguardia composta da Mercadante, Giorno, Arena. In cabina di regia Zambataro con Piccinni e Marilungo mezz’ali; sulle corsie Nicoletti e Samele. Coppia d’attacco formata da Vassallo e Guiebre.

CASERTANA (4-3-2-1): Avella; Hadžiosmanović, Ciriello, Carillo, Setola; Icardi, Bordin, Izzillo; Cavallini, Varesanovic; Cuppone. Allenatore: Guidi.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti, Mercadante, Giorno, Arena, Nicoletti, Piccinni, Zambataro, Marilungo, Samele, Vassallo, Guiebre. Allenatore: Scienza.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Casertana – Monopoli, valevole per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, sarà visibile in diretta tv su ELEVEN SPORTS, che detiene i diritti del campionato di Serie C.