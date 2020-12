Liga, Eibar – Valencia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Eibar – Valencia di Lunedì 7 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la LaLiga

EIBAR – Lunedì 7 dicembre 2020 andrà in scena Eibar – Valencia, incontro valevole per la dodicesima giornata de LaLiga; il fischio di inizio é in programma per le ore 21:00. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre, che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta l’Eibar si era imposto per 1-0. L’incontro si svolgerà allo stadio Estadio Municipal de Ipurua e sarà diretto dal direttore di gara Fernandez. Pronostico a favore della Eibar con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.45 . Nelle ultime cinque uscite l’Eibar ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 4 gol e subendone 3. Il Valencia invece ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte siglando 9 reti e subendone 8. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Ricordiamo che nella classifica di LaLiga in testa c’é il Real Sociedad con 24 punti; a seguire Atletico Madrid con 23 e Villarreal con 20.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Eibar – Valencia

L’Eibar dovebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Dmitrovic in porta e difesa composta al centro da Burgos e Bigas e ai lati da Correa e Arbilla. In mezzo al campo Exposito e Diop; sulle corsie Pozo e Gil. Coppia d’attacco formata da Garcia e Muto. Probabile modulo speculare per il Valencia con Jaume tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Paulista-Diakhabye da Wass e Lato sulle fasce. A centrocampo Soler e Racic; sulle corsie Musah e Guedes. Davanti Gomez e Vallejo.

Eibar (4-4-2): Dmitrovic; Correa, Burgos, Bigas, Arbilla; Pozo, Exposito, Diop, Gil; Garcia, Muto. Allenatore: Mendilibar.

Valencia (4-4-2): Jaume; Wass, Paulista, Diakhaby, Lato; Musah, Soler, Racic, Guedes; Gomez, Vallejo. Allenatore: Gracia.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Eibar – Valencia, valida per la dodicesima giornata 12 de LaLiga, sarà visibile in diretta tv su DAZN Italia. La partita sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.