Catania-Latina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Catania-Latina di domenica 27 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la gara del Girone C di Serie C

CATANIA – Domenica 27 ottobre allo stadio Angelo Massimino andrà in scena Catania–Latina, gara valevole per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione di Domenico Toscano reduce da cinque risultati utili consecutivi: due pari (l’ultimo la scorsa settimana a Foggia per 2-2) e tre vittorie. Dall’altro lato, invece, i nerazzurri che non vincono dalla quinta giornata e vengono dalla quarta sconfitta di fila rimediata in casa con il Team Altamura (0-2). Appena un punto in cinque partite è costato l’esonero a mister Pasquale Padalino che, verrà sostituito da Roberto Boscaglia lasciando la squadra al terzultimo posto con sette punti.

I rossazzurri, fermi a quota 18 (-1 di penalizzazione) alle spalle della capolista Benevento (22), puntano a restare imbattuti tra le mura amiche e a conquistare una vittoria che li permetterebbe di non far scappare la squadra giallorossa in vetta. I laziali, invece, che hanno ottenuto in trasferta quattro dei loro attuali sette punti, hanno bisogno di un risultato positivo per invertire la rotta e avvicinare la zona salvezza (-3). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Valerio Vogliacco della sezione di Bari coadiuvato dagli assistenti Elia Tini Brunozzi di Foligno e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale: Antonio Di Reda di Molfetta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CATANIA-LATINA]

CATANIA:. A disposizione:



LATINA:. A disposizione:



Reti:



Le parole di Domenico Toscano

“Credo che quando si raggiungono i risultati ci siano tante componenti che influiscono, dalla società all’ambiente e al gruppo squadra. Tutti stanno dando il massimo per un unico obiettivo. La squadra è concentrata, rispetto al Latina abbiamo pochi punti di riferimento, magari cambieranno qualcosa, però noi siamo pronti ad affrontare ogni variabile. Dovremo essere reattivi sin da subito perchè la classifica è bugiarda rispetto ai valori del Latina. Dovremo dimostrare subito il giusto approccio”.

I convocati del Catania

Portieri: 1 Klāvs Bethers, 12 Damiano Butano, 31 Marius Adamonis

Difensori: 15 Matteo Di Gennaro, 16 Alessandro Quaini, 24 Ertijon Gega, 27 Alessio Castellini, 68 Mario Ierardi

Centrocampisti: 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 14 Luca Verna, 17 Gregorio Luperini, 19 Alessandro Raimo, 20 Gianluca Carpani, 23 Gabriel Antonio Lunetta, 33 Armando Anastasio, 37 Carmelo Forti, 44 Davide Guglielmotti

Attaccanti: 9 Roberto Inglese, 11 Filippo D’Andrea, 21 Matteo Stoppa, 32 Adriano Montalto

Presentazione del match

QUI CATANIA – A difesa di Adamonis ci saranno Castellini, Di Gennaro e Ierardi. Sulle corsie esterne Anastasio e Guglielmotti con Luperini e Verna in mezzo al campo. In avanti spazio a D’Andrea e Jimenez sulla trequarti alle spalle di Inglese.

QUI LATINA – In porta Zacchi con Ercolano, Di Renzo, Marenco e Crecco a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Ciko, Petermann e Riccardi mentre nel tridente offensivo spazio a Saccani, Martignago e Improta.

Le probabili formazioni di Catania-Latina

CATANIA (3-4-2-1): Adamonis; Castellini, Di Gennaro, Ierardi; Anastasio, Verna, Luperini, Guglielmotti; D’Andrea, Jimenez; Inglese. Allenatore: Domenico Toscano

LATINA (4-3-3): Zacchi; Ercolano, Marenco, Di Renzo, Crecco; Ciko, Petermann, Riccardi; Saccani, Martignago, Improta. Allenatore: Roberto Boscaglia

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 256. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.