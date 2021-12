Catania – Palermo: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Catania – Palermo del Domenica 12 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C

CATANIA – Domenica 12 dicembre 2021, alle ore 14:30 scendono in campo Catania – Palermo per la giornata 18 del campionato Serie C per il Girone C . Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta la Palermo si è imposta per 0-1. Appuntamento allo stadio Stadio Angelo Massimino dove il match sarà condotto dell’arbitro Daniele Rutella di Enna. Sarà coadiuvato da Marco Belsanti di Bari e Mattia Politi di Lecce mentre il quarto ufficiale sarà Marco Monaldi di Macerata. I bookmakers danno per vincente il Palermo e quotando la vittoria a 2.65 ma sono margini decisivamente molto ristretti se consideriamo l’1 a 2.80 e il pareggio a 3.30 (in alcuni casi addirittura la quota più bassa è per il Catania). Nelle ultime cinque gare disputate la Catania ha ottenuto 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte realizzando 6 e subendone 7 . La Palermo invece ha collezionato 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitte realizzando 9 reti e subendone 2 . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi l’aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Bari in vetta alla classifica di Serie C – Girone C con 37 , Palermo si trova in seconda posizione con 32 mentre in terza troviamo Monopoli con 30.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Le probabili formazioni

CATANIA (4-4-2): Stancampiano; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Russotto, Rosaia, Greco, Russini; Sipos, Moro. Allenatore: Baldini

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Odjer, De Rose, Luperini, Valente; Fella, Brunori. Allenatore: Filippi

Biglietti della partita

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per assistere alla gara Catania-Palermo, in programma domenica 12 dicembre alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino”, saranno in vendita anche ai botteghini di Piazza Spedini, nei seguenti giorni ed orari:

– sabato 11 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 20.00

– domenica 12 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

I tagliandi potranno essere acquistati anche:

– online (https://sport.ticketone.it/event/it/47450/90600203/catania-vs-palermo-serie-c)

– in tutte le rivendite autorizzate, elencate su ticketone.it;

– al Catania Point a Torre del Grifo Village, da giovedì a sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Esauriti i tagliandi validi per l’accesso al settore Curva Nord.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Catania – Palermo, sarà trasmessa in esclusiva su Eleven Sports; potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.