Champions League 2019/2020 in diretta: sorteggio gironi in tempo reale

Diretta dei sorteggi della Champions League 2019/2020: presentazione e analisi delle squadre partecipanti, la cerimonia comincerà alle ore 18

MONTECARLO – Giovedì 29 agosto alle ore 18, in quel di Montecarlo, verranno sorteggiati gli otto gironi della Champions League 2019/2020. Grande attesa per l’inizio ufficiale della competizione per club più importante al mondo che ha visto trionfare il Liverpool nella scorsa edizione. Quattro le squadre italiane presenti a cominciare dalla Juventus, in cerca di riscatto dopo la cocente eliminazione subita dall’Ajax nella scorsa stagione. Napoli ed Inter puntano, ovviamente, a superare la fase a gironi dopo le grandi beffe nello scorso anno mentre la cenerentola Atalanta prova a stupire anche oltre i confini Nazionali. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un’avventura spettacolare che terminerà il 30 maggio a Istanbul.

Il sorteggio minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 29 agosto alle ore 18 al via il sorteggio in tempo reale.

Le squadre partecipanti al sorteggio (IN AGGIORNAMENTO)

ESP: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia

ENG: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur

ITA: Juventus, Napoli, Internazionale Milano, Atalanta

GER: Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig

FRA: Paris, Lyon, LOSC Lille

RUS: Zenit, Lokomotiv Moskva

POR: Benfica

UKR: Shakhtar Donetsk

BEL: Genk

TUR: Galatasaray

AUT: Salzburg

Le fasce del sorteggio

Al momento è completa solo la prima fascia; le altre saranno confermate appena si conosceranno le sei squadre che superano gli spareggi.

Prima fascia

Liverpool (campione in carica)

Chelsea (vincitrice UEFA Europa League)

Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern München

Paris Saint-Germain

Zenit

Come funziona il sorteggio

Le 26 squadre qualificate di diritto alla fase a gironi (secondo il regolamento introdotto nel 2018/19) vengono raggiunte dalle sei squadre provenienti dagli spareggi.

Le squadre vengono suddivise in quattro fasce. La prima fascia è formata dai campioni in carica, dalla vincitrice della UEFA Europa League e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking più alto. Le fasce dalla seconda alla quarta sono determinate dal ranking per club.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Inoltre, come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone.

Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì.Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l’altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H.

Il sorteggio stabilisce anche gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League.

Le date della Champions League 2019/2020

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

Dove vederlo in TV e in streaming

Il sorteggio dei gironi della Champions League 2019/2020 verrà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. Inoltre, sarà possibile seguire in diretta la cerimonia sul sito ufficiale della UEFA.