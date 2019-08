I granata chiamati a vincere con due gol di scarto contro gli inglesi per entrare nella prossima Europa League. Ricco cartellone degli incontri, nella notte la Copa Libertadores

Giovedì 29 agosto giornata decisiva per il calcio italiano e in particolare per il Torino chiamato all’ultimo sforzo contro gli inglesi del Wolverhampton per conquistare un posto nella prossima Europa League. La giornata è ricca di match validi per i preliminari di questa competizione. Ad arricchire il tabellone anche alcune gare della Coppa Italia Serie C e nella notte si è giocata la Copa Libertadores. Finiscono in parità Boca Juniors – LDU Quito (0-0) e Internacional – Flamengo (1-1). Nella MLS in USA invece successo per 2-1 del Montreal Impact sul Vancouver Whitecaps. Si è giocato anche nella Liga Argentina con l’Arsenal Sarandi sconfitto 3-2 in casa dal CA Estudiantes. In Ecuador 1-0 del Tecnico sull’Emelec mentre in Canada vittoria casalinga per 2-0 del Valour sull’HFX Wanderers e 1-1 tra Cavalry e Pacific FC. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati del giorno in tempo reale ricordando che la partita del Torino avrà anche il supporto della nostra webcronaca.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

