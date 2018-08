Champions League LIVE: sorteggio dei gironi in tempo reale

Diretta del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018/2019: la cerimonia si svolgerà a Montecarlo a partire dalle ore 18

MONTECARLO – Giovedì 30 agosto alle ore 18, in quel di Montecarlo, andrà in scena il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018/2019. Sarà un’edizione ricca di novità, una sorta di anno 0 per la massima competizione europea per club: si giocherà in due orari diversi con alcune sfide che andranno in scena alle 18.55 mentre la gran parte degli incontri si giocherà alle 21. Novità anche per quanto concerne il calcio italiano con quattro squadre del nostro paese pronte a partecipare alla fase a gironi: Juventus, Napoli, Roma e Inter. Nuovo look anche per il pallone che per la prima volta nella storia della competizione avrà come sfondo un accattivante blu mentre le stelle saranno bianche. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio.

Il sorteggio dei gironi minuto per minuto

Le squadre qualificate alla Champions League 2018/2019

ESP: Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Valencia

ENG: Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool

GER: Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke, Hoffenheim

ITA: Juventus, Napoli, Roma, Internazionale Milano

FRA: Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco

RUS: Lokomotiv Moskva, CSKA Moskva

POR: Porto

UKR: Shakhtar Donetsk

TUR: Galatasaray

BEL: Club Brugge

CZE: Viktoria Plzeň

Più le sei vincitrici degli spareggi

Come funziona il sorteggio

Le 26 squadre qualificate di diritto alla fase a gironi, secondo il nuovo sistema della competizione, saranno affiancate dalle sei vincitrici degli spareggi, in programma il 21/22 e il 28/29 agosto.

Le squadre saranno suddivise in quattro fasce. La Fascia 1 è composta dalla squadra campione in carica, dalla vincitrice della UEFA Europa League e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il Ranking più alto. Le fasce dalla 2 alla 4 sono determinate dal Ranking per club.

Nessuna squadra può affrontarne un’altra della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia.

Il sorteggio stabilisce anche i gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League

Le quattro fasce per il sorteggio

Fascia 1

Real Madrid (campione in carica)

Atlético Madrid (vincitrice UEFA Europa League)

Barcelona

Bayern München

Manchester City

Juventus

Paris Saint-Germain

Lokomotiv Moskva

Fascia 2

Borussia Dortmund 89,000

Porto 86,000

Manchester United 82,000

Shakhtar Donetsk 81,000

Napoli 78,000

Tottenham Hotspur 67,000

Roma 64,000

Fascia 3

Schalke 62,000

Lyon 59,500

Monaco 57,000

CSKA Moskva 45,000

Fascia 4

Club Brugge 29,500

Galatasaray 29,500

Internazionale Milano 16,000

Hoffenheim 14,28

Da confermare

Liverpool 62,000

Valencia 36,000

Viktoria Plzeň 33,000

6 vincitrici spareggi

Il calendario della Champions League 2018/2019

18/19 settembre: fase a gironi, prima giornata

2/3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

23/24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

6/7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

27/28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

11/12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

17 dicembre: sorteggio ottavi di finale

12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata

5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

9/10 aprile: quarti di finale, andata

16/17 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile/1 maggio: semifinali, andata

7/8 May: semifinali, ritorno

Sabato 1 giugno: finale – Estadio Metropolitano, Madrid